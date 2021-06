Stranger Things, quarta stagione: Netflix annuncia ben quattro new entries, ecco chi sono

L a quarta stagione di Stranger Things è in lavorazione: siamo trepidanti di scoprire il destino di Hopper, mentre Netflix annuncia ben quattro new entries e condivide un trailer di anticipazione.

La quarta stagione di Stranger Things è attesissima dalle fan storiche della serie TV. Era il 2016 quando, sulla piattaforma streaming Netflix, abbiamo avuto modo di trasportarci in atmosfere anni ’80, alla ricerca di Will Byers, interpretato da Noah Schnapp. Una serie che rimembra, per certi versi, le classiche ambientazioni del maestro del brivido, Stephen King, realizzata da Matt e Ross Duffer.

Probabilmente, è una delle colonne portanti di Netflix: sono state realizzate tre stagioni, e la quarta è attualmente in produzione. Nel frattempo, abbiamo modo di incontrare ben quattro new entries, oltre che di ammirare un trailer: la domanda, adesso, non è che fine ha fatto Will, ma il nostro amato Hopper. Undici riuscirà a riunirsi con il suo papà adottivo?

Stranger Things, quarta stagione: anticipazioni e novità

Dopo 5 candidature ai Golden Globe e ben 41 candidature agli Emmy Awards, Stranger Things è arrivata alla quarta stagione, e non molla di un passo. In occasione della Geeked Week di Netflix (la prima edizione in assoluto), sono state rilasciate molte news ghiotte riguardo ad alcuni classici della piattaforma, tra cui Stranger Things. Infatti, al cast già nutrito, si aggiungeranno ben quattro attori.

Vickie, Patrick, Ms. Kelly e Chrissy sono i nuovi personaggi che vedremo nella popolare serie TV. Abbiamo pensato di presentare gli attori e soprattutto svelare il ruolo che interpreteranno nella stagione 4 della serie. C’è tanto hype, ammettiamolo: da Hopper a Undici, sono molti ancora i fili conduttori da chiudere e reinventare. È probabile che sarà una stagione all’insegna dell’alta tensione e dei colpi di scena. Vediamo le aggiunte al cast!

Grace Van Dien: Chrissy

Grace Van Dien (Caroline Dorothy Grace Van Dien) è nata a Los Angeles, il 15 ottobre del 1996. Figlia del famoso attore Casper Van Dien, per Stranger Things vestirà i panni di Chrissy, ovvero il capitano delle cheerleader. Sarà la ragazza più popolare della scuola, ma è davvero tutto oro quel che luccica?

Secondo le anticipazioni, infatti, il personaggio di Chrissy si rivelerà fondamentale ai fini della trama e ci saranno alcuni aspetti oscuri e misteriosi di cui tenere conto. Abbiamo già avuto modo di ammirare l’attrice in Charlie Says e The Village, pertanto ci aspettiamo grandi cose.

Myles Truitt: Patrick

Myles Truitt è un attore americano, nato ad Atlanta il 1 febbraio del 2002: appassionato di recitazione sin da ragazzo, ha iniziato ben presto ad approcciarsi al mondo cinematografico. Alcuni dei suoi lavori più celebri fino a oggi sono Queen Sugar e Black Mafia Family. Ma chi sarà in Stranger Things?

Patrick sarà il suo ruolo nella quarta stagione della serie TV: una vera e propria star del basket di Hawkins, pieno di amici e soprattutto con un talento naturale nello sport. Tuttavia, qualcosa si insinuerà nel naturale corso degli eventi e la sua vita non sarà più la stessa. Non vediamo l’ora di saperne di più!

Regina Ting Chen: Ms. Kelly

Regina Ting Chen è la terza new entries della quarta stagione di Stranger Thing. L’attrice è nota per i suoi ruoli iconici, come in Regina del Sud e The Falcon and the Winter Soldier per Disney+. Quale sarà il suo ruolo nella serie? Sarà una consulente di orientamento: Ms. Kelly!

Il suo personaggio, dalle anticipazioni condivise da Netflix, giocherà un ruolo fondamentale: si dedicherà agli studenti in difficoltà. Con chi interagirà? Sono tanti gli interrogativi che tormentano le fan storiche dello show: speriamo che ben presto vengano pubblicati altri trailer.

Amybeth McNulty: Vicky

L’ultima new entry della nuova stagione di Stranger Things è Amybeth McNulty, che già abbiamo avuto modo di ammirare nella serie TV originale Netflix “Chiamatemi Anna”. Nata il 7 novembre del 2001 a Donegal Town, Amybeth sarà un’aggiunta preziosa al cast di Stranger Things.

Il suo personaggio, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere tra i più importanti: Vickie, una nerd, che si contraddistingue per essere disinvolta e con una parlantina veloce. È probabile che sarà destinata a essere il love affair di uno dei protagonisti: sembra proprio che attirerà l’attenzione su di sé.

Quando uscirà la quarta stagione di Stranger Things?

Per il momento, non c’è ancora una data ufficiale di uscita della stagione 4 di Stranger Things: tutto ciò che sappiamo è che le riprese sono ufficialmente iniziate da un po’ di tempo. Il finale della terza stagione ci ha praticamente lasciate a bocca aperta. La tensione è salita alle stelle, e la lettera finale di Hopper a Undici la ricordiamo ancora oggi. Difficile da digerire, con lacrime e una doppia razione di biscotti.

Sebbene sia già uscito il primo trailer e soprattutto siano state ufficializzate le new entries, manca ancora una data certa. Di certo, Netflix ha iniziato a promuovere la nuova stagione. E questo è un indizio importante: potrebbe arrivare prima del previsto, magari agli inizi del 2022. La produzione, infatti, ha dovuto fermarsi a causa della pandemia di Coronavirus: le riprese sono slittate per un bel po’ di tempo.