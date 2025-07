Dopo aver divertito e commosso con la versione animata, Dragon Trainer è tornato al cinema in live-action. Oltra alla storia e ai personaggi, protagonisti stavolta sono anche i paesaggi da sogno che trasportano lo spettatore in un viaggio affascinante tra Irlanda del Nord, Islanda e Isole Faroe. Ma perché accontentarsi di volare con la fantasia, quando si può prendere spunto dalle location viste al cinema per un viaggio vero?

La trama di Dragon Trainer

La storia raccontata in Dragon Trainer è quella di un popolo vichingo che da decenni è impegnato in una lotta all’ultimo sangue contro i draghi. Hiccup, figlio del leader del villaggio, cattura uno dei più misteriosi e temuti ma non riesce ad ucciderlo: anzi, scoprendolo ferito lo cura e diventa suo amico. Gli dà anche un nome: Sdentato. Insieme trovano un modo per tornare a volare e affrontano l’ostilità dei concittadini del ragazzo. La loro amicizia però è più forte e insieme riescono a dimostrare che i draghi non sono un nemico di cui avere paura ma un prezioso alleato. La storia si svolge sull’immaginaria isola di Berk: un posto incredibile tra scogliere, spiagge, vulcani. Ma questi luoghi sono tutt’altro che frutto della fantasia, e con un po’ di organizzazione puoi visitarli anche tu.

Le riprese in Irlanda del Nord

Molte delle riprese del live-action di Dragon Trainer si sono svolte in Irlanda del Nord. A Belfast, tra i celebri Titanic Studios e i Belfast Harbour Studios, sono stati costruiti i set interni che hanno riprodotto il villaggio vichingo e i rifugi segreti dei draghi. Ma non sono questi i luoghi più spettacolari che si possono ammirare nella pellicola.

Castello di Dunseverick

Dragon Trainer ti porta tra le rovine del Castello di Dunseverick, nella Contea di Antrim. Questo risale a oltre 1500 anni fa e fu visitato da San Patrizio nel V secolo. Successivamente fu importante nelle lotte tra i vari clan irlandesi, e respinse anche le incursioni dei vichinghi. Oggi solo qualche rudere testimonia la sua storia epica.

Giant’s Causeway

Situato nella Contea di Antrim, il Giant’s Causeway è patrimonio dell’UNESCO e uno dei simboli dell’Irlanda del Nord. Si tratta di suggestive formazioni basaltiche dalla forma esagonale, sulle quali le onde dell’oceano si frangono selvagge. È una delle location della zona più amate da turisti, e che più di una volta ha conquistato le produzioni cinematografiche. Non poteva mancare in Dragon Trainer.

Tollymore Forest Park

Le corse tra gli alberi di Hiccup e Sdentato hanno trovato la loro location perfetta del Tollymore Forest Park. Questo si trova nella Contea di Down e si estende ai piedi delle Montagne Mourne. Un’ambientazione perfetta per Dragon Trainer, con i suoi 630 ettari di foreste lussureggianti. Gli amanti delle serie tv probabilmente lo ricorderanno per averlo già visto ne Il trono di spade.

Murlough Bay

Quella di Murlough Bay è una bellezza che toglie il fiato, con le sue rocce aspre e il paesaggio selvaggio. Situato nella contea di Antrim, è stata scelta come location per alcune riprese di Dragon Trainer. Da qui nelle giornate limpide, si può ammirare la costa scozzese, in particolare l’isola di Mull e le isole di Rhum e Eigg.

Isole Faroe

La vera ispirazione per l’isola di Berk l’hanno offerta le Isole Faroe. Sono un arcipelago a governo autonomo che fa parte del Regno di Danimarca, geograficamente collocato tra Islanda e Norvegia. La natura incontaminata e i paesaggi che sembrano usciti direttamente da un libro di fiabe l’hanno reso la location perfetta per il live-action di Dragon Trainer.

Vàgar

L’isola di Vágar è un luogo incantato, quasi incredibile nella sua bellezza. Offre viste spettacolari sul fiordo Sørvágsfjørður e sull’isolotto di Tindhólmur, mentre il villaggio erboso di Bøur sembra uscito da un racconto nordico. Non sorprende che sia stato lo spunto principale per l’ambientazione di Berk in Dragon Trainer. È la terza più grande isola dell’arcipelago e ospita l’unico aeroporto: la sua forma ricorda la testa di un cane.

Tindhólmur

Al largo dell’isola di Vágar si trova l’isolotto di Tindhólmur. «Sembrava disegnato da un dio norreno per farci volare sopra un drago», ha dichiarato Dean DeBlois, regista di Dragon Trainer. Le sue vette appuntite lo rendono simile a una cresta. L’isolotto è disabitato e l’accesso è limitato e richiede l’autorizzazione dei proprietari. Può essere però ammirato con un tour in barca mozzafiato.

Drangarnir

Drangarnir è il nome collettivo che indica due faraglioni uno accanto all’altro tra l’isola di Vágar e Tindhólmur. Una location molto suggestiva che in Dragon Trainer si può ammirare durante in primo volo di Sdentato.

Islanda

In Dragon Trainer l’Islanda non ha fornito un vero e proprio set, ma lo stesso appare a più riprese nel film. Tra i suoi ghiacciai, campi vulcanici e spiagge di sabbia nera, sono state riprese alcune delle vedute aeree più incantevoli del film, soprattutto durante le scene di volo dei draghi.