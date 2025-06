Lilo & Stich è il nuovo live action della Disney, ispirato al film d’animazione del 2002. La storia è ambientata in quell’angolo di Paradiso che sono le Hawaii, tra mare limpido e foreste rigogliose. Se nel cartone animato i paesaggi delle isole erano solo una fonte d’ispirazione per i disegni, nel remake diventano il set reale in cui sono state ambientate le riprese. Bellezze naturali che non temono confronti e che potrebbero essere lo scenario ideale delle tue prossime vacanze.

Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

«Lilo&Stich», il nuovo live action targato Disney

Dopo la prova non entusiasmante del live action di Biancaneve, la Disney si è riscattata riproponendo Lilo & Stich. Il nuovo film, in pochi giorni ha superato gli incassi totali della versione animata del 2002 con il suo mix di dolcezza, tenerezza e allegria. La storia è quella di Lilo, che vive alle Hawaii con la sorella maggiore dopo aver perso i genitori. La sua vita cambia quando adotta Stich, che lei crede essere un cane ma in realtà è un alieno dispettoso progettato per distruggere. Insegnandogli a essere buono, ma soprattutto facendogli capire il significato di “ohana”, la famiglia, Lilo trasformerà Stich nel suo migliore amico. I paesaggi hanno un ruolo importante, e la loro bellezza viene celebrata in ogni fotogramma.

Kaua’i, l’isola giardino

L’isola di Kauaʻi è la location principale di Lilo & Stich. La sua vegetazione rigogliosa le è valsa il nomignolo di isola giardino. Il vero villaggio di Lilo è Hanape. Si trova sulla costa sud-occidentale dell’isola ed è caratterizzato da strade tranquille e negozietti vintage, con una la galleria d’arte locale che si è rivelata uno sfondo perfetto. Anche le spiagge di Hanalei Bay, con i tramonti infuocati, la sabbia dorata e le montagne verdeggianti sullo sfondo, sono state tra le location del film e sicuramente non vorrai perderle nella tua vacanza hawaiiana.

Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

O’ahu, la location amata da Hollywood

Anche sull’isola di Oʻahu sono state girate alcune scene di Lilo & Stich. Il Kualoa Ranch è una delle location più amate da Hollywood, che vi ha ambientato tra gli altri film anche Jurassic Park e Jumanji. Molte rirpese sono state fatte ad Haleiwa, cittadina sulla costa settentrionale dell’isola e nota per il surf. Qui si trovano edifici storici dell’epoca delle piantagioni, gallerie d’arte, negozietti e ottimi ristoranti. Questo ovviamente oltre a spiagge indimenticabili. Se la includerai nel tuo itinerario, potrai anche fare kayak sul fiume Anahulu o ammirare le tartarughe marine sulla spiaggia di Laniakea. Sulla costa orientale di Oʻahu si trova Makaha Beach, rinomata per le sue impetuose onde che la rendono amatissima dagli appassionati di surf.

A Honolulu tra scorci cittadini e Waikiki Beach

Le Hawaii sono sì paesaggi incontaminati, storia e tradizioni locali, ma sono anche città vive e in fermento come Honolulu situata all’estremità meridionale dell’isola di O’ahu. In Lilo & Stich le strade della capitale delle Hawaii fanno da sfondo all’inseguimento del piccolo alieno. La città ha una vocazione multiculturale, con un perfetto mix tra edifici storici e quartieri caratteristici e zone moderne con grattacieli e residenze di lusso. Sono presenti poi interessanti musei e locali di ogni tipo. Wakiki Beach è la spiaggia più famosa, che ospita anche vari momenti del live action Disney. È celebre soprattutto per la sua sabbia dorata, le onde dolci e la vista imperdibile su su Diamond Head. Se di giorno è perfetta per il relax, al tramonto si anima e l’atmosfera si fa magica.

