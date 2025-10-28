Viaggiare, oggi, non significa più soltanto spostarsi da un punto all’altro del mondo. Sempre più persone scelgono mete che rispettano l’ambiente, valorizzano le comunità locali e offrono esperienze autentiche. In questo contesto, emerge il concetto di città sostenibile, o destinazione rigenerativa: non soltanto una città che riduce emissioni e sprechi, ma che integra aspetti ambientali, sociali ed economici.

Su queste basi si fondano classifiche come il Global Destination Sustainability Index (GDS-Index), che valuta le città non solo per l’impegno ambientale, ma anche per quello sociale e culturale. In quest’ottica non sorprende che, negli ultimi anni, siano le città scandinave a guidare la classifica. Helsinki, Göteborg e Copenaghen sono diventate modelli di riferimento, esempi concreti di come la sostenibilità possa diventare parte integrante della vita urbana.

Helsinki, il cuore verde della Finlandia

Helsinki è stata incoronata per il secondo anno consecutivo città più sostenibile del mondo con un punteggio GDS-Index pari a 93,52%. Non è un caso: la capitale finlandese ha detto addio al carbone, impiega il 54% di energia ricavata da fonti rinnovabili e si distingue per inclusione e accessibilità sociale.

Passeggiando per Helsinki, il colpo d’occhio è immediato: quartieri verdi, piste ciclabili e hotel attenti al risparmio energetico e alla filiera corta. Un esempio emblematico è il nuovo edificio in legno Katajanokan Laituri, che unisce design nordico e materiali rigenerati. Qui l’ospitalità si traduce anche in cucina a chilometro zero: l’85% degli ingredienti arriva direttamente dalla Finlandia.

Ma ciò che rende Helsinki speciale è l’atmosfera che si respira. Si tratta infatti di una capitale a misura d’uomo, dove la sostenibilità diventa parte integrante del quotidiano.

Göteborg e Copenaghen: sostenibilità nordica

Dietro Helsinki, si piazzano Göteborg (Svezia) con 91,51 punti, e Copenaghen (Danimarca) con 88,76 punti.

Göteborg ha trasformato i suoi quartieri in piccoli laboratori urbani: trasporti pubblici che viaggiano con energie rinnovabili, gestione intelligente dell’acqua piovana, spazi pedonali e botteghe artigiane dove il consumo è etico. Passeggiare per Haga, tra casette di legno e caffetterie eco-friendly, significa vivere la città come la vivono i suoi abitanti.

Copenaghen, guarda al futuro con un obiettivo ambizioso: diventare la prima capitale a zero emissioni. Il progetto CopenHill, una centrale di smaltimento rifiuti che è anche pista da sci e parco urbano, è il simbolo perfetto di questa visione: utile, bella e accessibile.

Dal 2005 a oggi la città ha ridotto le emissioni di CO₂ del 75% e punta all’80% entro il 2025. Qui la rete ciclabile è tra le più sviluppate al mondo, con politiche urbane che privilegiano il trasporto collettivo e la mobilità dolce.

Oltre alle regine nordiche, il GDS-Index porta alla ribalta molte altre destinazioni che hanno scelto la via della sostenibilità. Aalborg, sempre in Danimarca, e Glasgow, in Scozia, hanno fatto passi da gigante; Bergen (Norvegia) e Aarhus (Danimarca) confermano il ruolo trainante della Scandinavia, mentre Bordeaux porta la Francia nella top 10 con politiche attente al turismo sostenibile. Seguono Singapore, Oslo e Belfast, fino ad arrivare a Sydney, città moderna con una gestione urbana sempre più orientata al futuro. Purtroppo in fatto di attenzione agli aspetti green le città italiane sono lontanissime dalle posizioni di vertice.

