Quando entri in una camera d’albergo, ti aspetti giustamente ordine, pulizia, insomma un ambiente che ti faccia sentire come a casa. Tuttavia, dietro l’apparenza impeccabile alcuni dettagli potrebbero riservare brutte sorprese. Dagli elementi decorativi che raramente finiscono in lavanderia ai telecomandi, dalle superfici poco raggiungibili alle vasche da bagno fino ai bollitori: ecco dove le stanze degli hotel potrebbero peccare di scarsa igiene.

1. Elementi decorativi

Cuscini colorati, copriletti, tappetini: belli da vedere, ma raramente lavati con regolarità. Questi tessuti, utilizzati da ospiti diversi, possono diventare ricettacoli di polvere, acari e batteri. In molti hotel il copripiumone non viene sostituito a ogni cambio di stanza, ma solo le lenzuola. Il consiglio pratico? Riponi cuscini e plaid decorativi in un angolo, evitando il contatto diretto.

2. Superfici ad alto contatto

Interruttori della luce, telecomandi, telefoni e maniglie vengono toccati decine di volte al giorno, ma raramente igienizzati con cura. Un telecomando può contenere più batteri di un sedile del treno. Una soluzione semplice è avere con te salviettine igienizzanti e passare rapidamente questi oggetti al momento dell’arrivo.

3. Vasche da bagno

Le vasche d’albergo possono sembrare rilassanti, ma spesso ospitano colonie di batteri difficili da eliminare, soprattutto nei modelli con idromassaggio. Non sempre vengono pulite a fondo tra un ospite e l’altro e i residui di detergenti possono creare un ambiente ideale per muffe e germi. Meglio optare per una doccia, a meno che la pulizia della vasca non appaia impeccabile.

4. Punti trascurati e difficili da raggiungere

Lampade da comodino, testiere dei letti, griglie di aerazione, soffioni della doccia e aste delle tende sono tra i luoghi che più facilmente sfuggono a una pulizia veloce. Polvere e sporco si accumulano nel tempo e possono rilasciarsi nell’aria o depositarsi sui tessuti. Un rapido sguardo a questi dettagli può rivelare il livello di attenzione dell’hotel.

5. Bicchieri e secchielli per il ghiaccio

Non sempre bicchieri, tazze e secchielli per il ghiaccio vengono sostituiti: talvolta sono semplicemente sciacquati. È bene risciacquarli con acqua calda o bollita prima di utilizzarli.

6. Tende e tessuti pesanti

Le tende, soprattutto quelle oscuranti o decorative, raramente vengono lavate. Nel tempo accumulano polvere, pollini e perfino residui di fumo. Per chi soffre di allergie, possono rappresentare un problema. Non a caso alcuni hotel stanno sostituendo tende pesanti con sistemi di oscuramento più facili da pulire.

7. Bollitori e macchine del caffè

Sempre più camere offrono un bollitore elettrico o una piccola macchina da caffè. Sembrano un comfort extra, ma spesso non vengono puliti a dovere: residui di acqua stagnante o caffè possono favorire la formazione di muffe e batteri. Prima di usarli, è buona abitudine far bollire un po’ d’acqua e sciacquare a fondo i contenitori.

Leggi anche Il migliore hotel di lusso del mondo è in Europa, la scelta di TripAdvisor