Nel cuore della stagione estiva arriva la nuova classifica delle strutture alberghiere italiane più amate dai viaggiatori. Ogni anno, in occasione del sondaggio World’s Best Awards, Travel + Leisure chiede ai lettori di valutare le esperienze di viaggio in tutto il mondo, di condividere le loro opinioni sui migliori hotel, resort, città, isole, navi da crociera, spa, compagnie aeree e altro ancora. Quasi 180mila lettori hanno completato il sondaggio del 2025. Il riconoscimento annuale premia le dieci migliori destinazioni per soggiorni di lusso in Italia. Quest’anno, in vetta c’è una novità: per la prima volta trionfa un resort immerso nella quiete delle colline toscane.

Hotel con panorami mozzafiato e ospitalità d’eccellenza

Tra le motivazioni che hanno guidato le preferenze dei viaggiatori spicca un elemento su tutti: la bellezza del paesaggio. Dalle acque calme del Lago di Como ai pendii verdeggianti della Toscana, passando per i borghi sospesi della Costiera Amalfitana, le viste spettacolari sono state decisive. Le strutture premiate si distinguono per la qualità dell’accoglienza, la raffinatezza degli ambienti e la capacità di esaltare il contesto naturale in cui si trovano.

Una selezione partecipata dai lettori

La graduatoria nasce da un sondaggio globale che ogni anno coinvolge centinaia di migliaia di persone. Gli utenti valutano le loro esperienze di soggiorno, esprimendo un giudizio su diversi aspetti: comfort delle camere, livello del servizio, posizione, qualità della cucina e rapporto qualità-prezzo. Le votazioni, raccolte in un ampio arco temporale, vengono poi mediate per costruire il punteggio finale di ciascuna struttura.

Il trionfo di un hotel nella campagna toscana

A conquistare il primo posto nel 2025 è una tenuta immersa tra vigne e oliveti in provincia di Firenze. Si tratta di Castelfalfi, un antico borgo trasformato in un esclusivo resort, che ha saputo mantenere intatto il legame con la tradizione rurale della zona. I visitatori hanno apprezzato l’eleganza sobria degli ambienti, il paesaggio rilassante, l’attenzione ai dettagli e l’ampia offerta di attività: dal benessere alla cucina gourmet, dal golf all’avventura tra percorsi sospesi nel verde.

Nord, sud e isole: l’Italia dell’accoglienza

Completano la classifica strutture distribuite lungo tutta la penisola. Il Lago di Como si conferma una delle mete preferite, con tre resort tra i primi dieci. Anche la Costiera Amalfitana conquista il pubblico internazionale con le sue viste spettacolari, così come la Sicilia, premiata per il fascino dei suoi panorami e per la ricchezza storica delle sue location. Non mancano eccellenze nel sud, con un complesso pugliese che rientra nei migliori, e in Toscana, presente anche con una seconda struttura.

Il valore dell’ospitalità italiana

Il filo conduttore che unisce tutte queste realtà è la capacità di offrire un’accoglienza autentica, che combina professionalità, attenzione alla bellezza e rispetto per l’identità del territorio. La cucina locale, l’arredamento ispirato alle tradizioni e l’integrazione armoniosa con l’ambiente circostante sono aspetti centrali dell’esperienza. I viaggiatori non cercano soltanto lusso, ma anche emozioni, memoria e senso del luogo.

La classifica dei migliori 10 hotel italiani nel 2025

Ecco la classifica completa dei 10 miglior hotel italiani nel 2025:

Castelfalfi – Montaione (Toscana) Villa sulle rive del Lago di Como Antico convento affacciato sulla Costiera Amalfitana Dimora storica nel centro di Taormina Residenza elegante nel cuore di Positano Hotel con vista sul Golfo di Napoli Villa d’epoca nel borgo di Bellagio Hotel storico affacciato sul Lago di Como Resort nella campagna pugliese Castello nel cuore della Toscana

