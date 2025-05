TripAdvisor ha svelato le consuete classifiche annuali dei 10 migliori hotel del mondo in cui soggiornare. I vincitori coprono 10 categorie: dalla voce “top” agli hotel di lusso, dagli all-inclusive ai B&B fino agli hotel per famiglie e agli alberghi che accettano animali domestici.

La selezione attraverso i Travellers Choice Awards

La selezione è stata fatta sulla base dei Travellers Choice Awards, i riconoscimenti annuali che vengono assegnati ai migliori hotel e ristoranti, così come alle attività e alle destinazioni più belle, sulla base delle recensioni e dei punteggi lasciati dai viaggiatori sul noto portale di viaggi. I “Best of the Best” dei Travellers’ Choice Awards celebrano il massimo livello di eccellenza e viene assegnato soltanto a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni di livello superiore dalla community di TripAdvisor in un periodo di 12 mesi. Degli 8 milioni di annunci presenti sul portale, meno dell’1% raggiunge questo traguardo.

Alberghi “top” nel mondo: sul podio Messico, Vietnam e India

Per quanto riguarda la categoria “top” , si tratta di hotel che soddisfano tutti i requisiti, dal servizio eccellente, fino al comfort delle camere. Sul podio della top ten sono saliti tre alberghi situati rispettivamente in Messico, Vietnam e India.

1° posto – Secrets Akumal Riviera Maya, Messico

L’hotel numero uno al mondo nella categoria “top” di TripAdvisor è il Secrets Akumal Riviera Maya a Tulum, in Messico. L’albergo, che si è assicurato anche il primo posto nelle categorie “All-Inclusive” e “Treat Yourself”, è un elegante resort per soli adulti situato nel cuore della Riviera Maya, lungo le splendide spiagge di Akumal. Dispone di 434 suite, molte con vista sull’oceano, e una vasta area piscine, tra cui una a sfioro, una tranquilla e 11 più piccole. Immerso in un ambiente naturale straordinario, vicino a siti Maya. Gli ospiti possono rilassarsi sulla spiaggia, praticare sport acquatici, gustare cucina gourmet , godersi spettacoli dal vivo e usufruire della rinomata spa.

2° posto – Grandvrio Ocean Resort Danang, Vietnam

Situato sulla famosa spiaggia tra la città di Da Nang e Hoi An, è un resort che dispone di lussuose ville private con piscina. Le camere hanno una splendida vista sull’oceano e il servizio è di alto livello. L’hotel dispone di Spa con 50 posti, un Kids Club riservato allo svago dei bambini, tre ristoranti con menù che spaziano dalla cucina tradizionale vietnamita a quella giapponese, fino alla cucina asiatica e occidentale.

3° posto – Gokulam Grand Turtle n the Beach, India

Situata in posizione strategica nella zona di Hawa Beach, a Kovalam, questa struttura 5 stelle offre offre un’atmosfera da hotel boutique con arredi di design e una splendida vista sul mare. Direttamente sulla spiaggia, offre un’atmosfera rilassante con una splendida area piscina. Perfetto anche per le famiglie.

Alberghi top: la classifica dei 10 migliori secondo TripAdvisor

Segreti Akumal Riviera Maya, Messico Grandvrio Ocean Resort Danang, Vietnam Gokulam Grand Turtle n the Beach, India Romance Istanbul Hotel, Turchia Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Aruba St. Ermin’s Hotel, Autograph Collection, Londra Hyatt Zilara Cap Cana, Repubblica Domenicana French Quarter Inn, South Carolina (Usa) Chandys Windy Woods, India Siyam World Maldives, Maldive

