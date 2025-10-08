Il rapporto tra suocera e nuora è al centro della serie tv La Fidanzata, un thriller psicologico in sei episodi disponibile su Prime Video con Robin Wright tra gli attori principali. Mentre la tensione sale nel corso degli episodi, sullo schermo si alternano gli scorci di una Londra piovosa e i panorami sfolgoranti del Sud della Spagna. Un’occasione per (ri)scoprire due realtà diverse ma ognuna a modo suo piena di fascino, e che potrebbe essere uno spunto per un viaggio emozionante.

La trama de La Fidanzata

Laura Sanderson (Robin Wright) è una gallerista di successo, sposata con Howard e madre devota di Daniel. Quando quest’ultimo le presenta Cherry (Olivia Cooke), la sua nuova fidanzata, Laura inizia ad avere dubbi: sospetta che la ragazza nasconda qualcosa, che non sia chi dice di essere, e teme che la sua influenza sul figlio possa essere negativa. Tra tensioni psicologiche, giochi di potere e ambiguità morali, Laura decide di indagare per proteggere il figlio, ma non è chiaro dove finisca la legittima preoccupazione e dove cominci la paranoia.

Le location a Londra

La maggior parte delle riprese de La Fidanzata è stata fatte a Londra, location principale in cui si svolge la storia. Proprio lì risiedono la famiglia Sanderson e Cherry, e della capitale britannica vengono mostrati alcuni scorci insoliti.

59 Malborough Place

La villa in cui abita Laura Sanderson con il marito sono quelli del numero 59 di Malborough Place, nel cuore di St. John’s Wood, che ha fornito sia gli interni che gli esterni per le riprese. Si tratta di uno splendido villino bifamiliare classificato come bene protetto per la particolare importanza architettonica. Il quartiere è noto per le larghe strade alberate e le grandi case private, distanziate dalla strada e con ampi giardini.

Soho

Nella serie La Fidanzata, la galleria d’arte di Laura Sanderson si trova nel quartiere di Soho. Una location non scelta a caso, visto che il quartiere è noto per la sua atmosfera creativa, cosmopolita e alternativa. Situato tra Oxford Street e Leicester Square, è da sempre un centro pulsante di cultura, musica, arte e vita notturna. Ricco di teatri, gallerie d’arte, ristoranti internazionali e locali storici, Soho è anche un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ e un luogo dove tradizione e modernità si incontrano.

St. Ermin’s Hotel

Molte delle riprese della serie tv La Fidanzata sono state fatte al St. Ermin’s Hotel, uno storico hotel di lusso situato a Westminster, nel centro di Londra. Noto per la sua maestosa architettura vittoriana, che include una scalinata barocca e soffitti in stucco rococò, e per il suo rigoglioso giardino interno, è situato in posizione strategica vicino alle principali attrazioni di Londra.

Wintour’s leap

Per il suo compleanno, Daniel riceve come regalo da Cherry un’escursione a Wintour’s Leap che finirà in maniera inaspettata. Si tratta di una falesia di calcare situata nella valle del fiume Wye, nelle vicinanze di Chepstow (al confine tra Galles e Inghilterra). Con un’altezza di quasi 100 metri sul livello del fiume, con pareti imponenti e tratti sporgenti, è celebre tra gli scalatori. L’approccio al sito, il contesto naturalistico con il fiume, le vedute panoramiche, creano un’atmosfera davvero suggestiva.

Malaga e dintorni

Parte de La Fidanzata è ambientata nel Sud della Spagna, dove Howard e Laura Sanderson trascorrono le vacanze insieme a Daniel e Cherry e altri ospiti. Malaga e i dintorni hanno ospitato alcuni degli episodi chiave della serie.

Il porto

Quello che nella serie tv è un aeroporto, nella realtà è il porto di Malaga. Al moderno scalo passeggeri e crociere, con le sue sale vetrate e gli ampi atri, è bastato un piccolo make over per simulare gli hub di transito senza dover chiudere uno scalo in funzione.

Cortijo San Francisco

Per la magnifica villa che ne La Fidanzata appartiene a Howard e Laura Sanderson, la produzione ha preso in prestito alcune inquadrature del Cortijo San Francisco: una lussuosa tenuta e location per matrimoni situata vicino a Estepona, sulla Costa del Sol, a poca distanza da Malaga. Circondata da una vasta foresta semi-tropicale, la dimora è stata costruita nel 1973 per l’attore hollywoodiano Stewart Granger dal famoso architetto andaluso Manuel Camisuli Andaluz.

Cueva del Gato

Alcune scene de La Fidanzata con protagonisti Cherry e Daniel sono state girate a La Cueva del Gato. Si tratta de l’ingresso meridionale di un vasto sistema carsico sotterraneo che si estende per oltre 4 km. Dalla grotta sgorga una cascata che forma un laghetto di acque cristalline e molto fredde, meta amata per il paesaggio suggestivo e la frescura estiva. All’interno si trovano ampie sale, laghi sotterranei e tracce archeologiche, tanto che il sito è tutelato come Monumento Naturale dell’Andalusia e Bien de Interés Cultural.

La “almazara” di Ronda

Quando il gruppo di vacanzieri parte per una degustazione di vini, quella che viene mostrata è la “almazara” di Ronda. Si tratta di una struttura adibita contemporaneamente a frantoio, museo e spazio esperienziale. Progettato da Philippe Starck, è un monolite cubico rosso di cemento sulle cui dimensioni monumentali spiccano un enorme corno in acciaio corten, un occhio scolpito che funge anche da camino, e mezze olive metalliche come elementi scultorei. Per questo suo aspetto è conosciuto anche come “Il toro”.

Marbella

Alcune scene della serie La Fidanzata sono state girate a Marbella, nel centro della città vecchia, caratterizzata da un’atmosfera old money. La cittadina è famosa per il suo mix di centro storico andaluso, lungomare e porti turistici pieni di yacht, oltre a ville e resort di lusso frequentati da turismo internazionale.

Benahavìs

In una scena de La Fidanzata, Laura e Cherry sembrano finalmente aver trovato un punto di incontro e insieme si godono una giornata di shopping tra i vicoli di un vivace borgo spagnolo. Si tratta del villaggio di Benahavìs, classico pueblo blanco andaluso con case imbiancate, stradine strette e tortuose (non sempre pratiche per le auto), piazze tranquille, fontane, balconi fioriti. Attorno al borgo e nei dintorni ci sono zone residenziali di alto livello: una di queste è Villa Tramores, utilizzata per le riprese.