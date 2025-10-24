Un tempo confinata al mondo anglosassone, Halloween ha ormai conquistato anche l’Italia. Le origini della ricorrenza risalgono all’antico festival celtico di Samhain, durante il quale – secondo la tradizione – il confine tra il regno dei vivi e quello dei morti si faceva più sottile. A parte travestimenti e zucche intagliate, Halloween può diventare l’occasione per partire alla scoperta di mete insolite e cariche di mistero. Tra escursioni in Italia, weekend lunghi in Europa e viaggi dall’altra parte del globo, Omio – piattaforma per la prenotazione di treni, autobus e voli – propone per Halloween 2025 una selezione di mete “da brivido” che uniscono fascino, storia e atmosfere inquietanti. Dalla “Salem d’Italia”, Triora, borgo ligure immerso nelle leggende dei processi alle streghe, a Parigi, dove si svela il volto più oscuro della città tra catacombe e installazioni immersive; da Budapest, che celebra la notte delle streghe con crociere sul Danubio e tour nei sotterranei del Castello di Buda, fino a San Paolo, in Brasile, dove Halloween si fonde con i ritmi tropicali della Noite dos Monstros, un festival che trasforma club e parchi in scenari da incubo.

Halloween, l’occasione perfetta per un’esperienza di viaggio memorabile

Negli ultimi anni il modo di viaggiare è cambiato. Per molte persone non si tratta più soltanto di arrivare in una determinata meta, ma di raggiungere una destinazione che consenta di vivere un’esperienza unica, anche breve, ma memorabile. Un cambiamento culturale che va nella direzione di partecipare a viaggi esperienziali che coinvolgano in prima persona. In quest’ottica, Halloween rappresenta l’occasione perfetta per immergersi in atmosfere intriganti e misteriose.

Viaggi, italiani sempre più attratti da esperienze artistiche e culturali

Secondo il report NowNext’25 di Omio, il 32% dei viaggiatori italiani ha in programma di viaggiare più frequentemente nell’anno a venire, con il 44% in cerca di esperienze artistiche e culturali durante i propri spostamenti. Questa tendenza è particolarmente evidente tra i viaggiatori italiani della Generazione Z, con il 27% che mostra un crescente interesse per festival ed eventi dal vivo. Il rapporto evidenzia inoltre che l’80% degli italiani ha viaggiato per piacere nell’ultimo anno, con la Generazione Z (82%) e i Millennials (86%) in prima linea. La vitalità dei viaggi di piacere in Italia rimane forte, soprattutto tra le generazioni più giovani e nelle regioni del nord, dove le reti di trasporto efficienti rendono le fughe spontanee ideali durante i mesi autunnali.

Le destinazioni in Italia

1. Triora, Liguria – Il borgo delle streghe

31 ottobre – 1° novembre 2025

Tra i vicoli di questo minuscolo borgo ligure, noto come la “Salem d’Italia”, rivivono le leggende dei processi alle streghe del Cinquecento.

Da non perdere il Museo della Stregoneria e il suggestivo ghost tour notturno organizzato da Autunnonero.

Come arrivare: da Milano o Torino in treno fino a Sanremo, poi bus per Triora su Omio (a partire da 13 €)

2. Imola, Emilia-Romagna – Monsterland Halloween Festival 2025

Venerdì 31 ottobre 2025

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si trasforma nel più grande evento in maschera d’Europa: Monsterland Halloween Festival, 15ª edizione, con oltre 10 stage musicali, artisti internazionali e un pubblico da record.

Come arrivare: da Milano, Firenze o Venezia in treno per Imola a partire da 15 € su Omio

3. Roma, Lazio – Fantasmi nella Città Eterna

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2025

Tra storie di imperatori, chiese antiche e vicoli illuminati da torce, Roma rivela un volto inedito e misterioso.

Ogni anno, la città ospita il Ghost Tour del Centro Storico, che attraversa luoghi simbolici come Piazza Navona, Castel Sant’Angelo e il Rione Parione.

Come arrivare: da Milano, Torino o Firenze in treno ad alta velocità da 39 € su Omio

Le destinazioni in Europa

4. Parigi, Francia – Catacombe e arte notturna

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2025

La Ville Lumière mostra il suo lato più misterioso: tour sotterranei nelle Catacombe, spettacoli immersivi e installazioni luminose nei quartieri storici per un Halloween raffinato e suggestivo.

Come arrivare: da Milano o Torino in treno o volo per Parigi da 59 € su Omio

5. Amburgo, Germania – Haunted Cruise sul porto

31 ottobre – 1° novembre 2025

L’antico porto si anima con la celebre Haunted Cruise lungo l’Elba, tra costumi, musica elettronica e scenografie horror.

L’atmosfera nordica e i magazzini storici fanno da cornice a un’esperienza spettacolare.

Come arrivare: da Milano o Roma con volo per Amburgo da 85 € su Omio

6. Budapest, Ungheria – Danubio in maschera

30 ottobre – 2 novembre 2025

La capitale ungherese celebra Halloween tra le luci del Danubio: crociere notturne, tour teatrali nei sotterranei del Castello di Buda e concerti sulle rive.

Come arrivare: da Milano, Venezia o Napoli con volo per Budapest da 40 € su Omio

Le celebrazioni oltreoceano

7. San Paolo, Brasile – Noite dos Monstros

Halloween si accende di ritmo tropicale con la Noite dos Monstros, il festival che anima club, teatri e parchi cittadini con performance, DJ set e costumi spettacolari.

Un evento giovane e inclusivo che trasforma la metropoli brasiliana in un carnevale dell’immaginazione.

L’occasione perfetta per esplorare anche San Paolo by night, tra street art, rooftop panoramici, mercati gastronomici, o per spingersi fino alle spiagge di Santos e Guarujá per un tocco di estate fuori stagione.

Come arrivare: da Milano o Roma con uno scalo intermedio nelle principali città europee con destinazione San Paolo su Omio

8. New York, USA – Village Halloween Parade e Sleepy Hollow

Oltre oceano, New York si distingue per la sua iconica Village Halloween Parade, una grande sfilata in costume nel Greenwich Village.

A poche miglia dalla città si trova Sleepy Hollow, famosa per la leggenda del Cavaliere Senza Testa.

Durante Halloween, il borgo prende vita con eventi spettrali, tour notturni e rievocazioni storiche.

Come arrivare: Da Milano, prendi un volo per New York tramite Omio

9. Messico – Día de los Muertos

26 ottobre – 5 novembre 2025

Un viaggio di 11 giorni e 9 notti tra le città coloniali e i siti precolombiani per vivere la tradizionale Festa dei Morti, patrimonio UNESCO.

Altari colorati, fiori, musica e processioni trasformano il Paese in un tributo alla vita e alla memoria.

Come arrivare: da Milano o Roma con volo con scalo nelle principali città europee per Città del Messico su Omio

