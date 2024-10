La festa di Halloween è indissolubilmente legata alla zucca; questa simpatica (e deliziosa!) cucurbitacea è infatti è il simbolo della Notte delle Streghe che cade ogni anno il 31 ottobre, alla vigilia di Ognissanti. La zucca di Halloween è la rappresentazione di Jack ‘o Lantern, protagonista della leggenda di Halloween. Grande e arancione, con naso, occhi e bocca intagliati, siamo abituati a vederla illuminata dalle candeline poste al suo interno. La zucca di Halloween viene spesso sistemata sull’uscio di casa se si ha un giardino, o in balcone, o nelle stanze che ospitano un party di Halloween.

Zucca di Halloween: origini

Ma vi siete mai chiesti come mai sia proprio la zucca il simbolo di Halloween e quale sia il suo significato? Cominciamo subito con lo sfatare un mito: la zucca non era originariamente il simbolo di Halloween. Stupiti? Come molti sapranno, la festa di Halloween è nata in terra anglosassone ed è sempre stata molto sentita soprattutto in Irlanda. Uno degli ortaggi più diffusi dell’isola di smeraldo è la rapa, in inglese turnip, e proprio la rapa un tempo veniva intagliata e decorata per trasformarsi nella spaventosa lanterna di Halloween.

Le origini della zucca di Halloween sono ben più recenti e risalgono agli anni ’40 dell’800, proprio intorno al 1844-45 ebbe inizio la tremenda carestia della patata che spinse moltissimi irlandesi a lasciare la loro isola e a spingersi oltre oceano in cerca di fortuna in America. Gli irlandesi portarono con sé le loro tradizioni, compresa Halloween, ma non trovarono le rape. Fu così che per influenza del territorio la rapa di Halloween si trasformò nell’ormai celebre zucca di Halloween che ha completamente soppiantato la sua antenata nell’immaginazione collettiva.

Zucca di Halloween: significato

Per quanto riguarda il significato della rapa, anzi della zucca di Halloween, è derivato dalla leggenda di Jack ‘o-Lantern e naturalmente è strettamente legato al significato di Halloween. Cosa racconta questa storia tradizionale? Un tempo molto lontano c’era un fabbro di nome Jack che conduceva una vita di vizi. Mentre si trovava in osteria il Diavolo venne a prenderlo e gli chiese di dargli la sua anima. Jack, che non era certo stupido, gli promise che gliel’avrebbe concessa se il Diavolo si fosse trasformato in una moneta che gli sarebbe servita per pagare il conto dell’osteria.

Il Diavolo così fece, ma Jack chiuse la moneta nel suo borsello dove teneva nascosta una croce di legno che impedì, grazie alla sua santità, al maligno di tornare in sé. Il Diavolo supplicò Jack di liberarlo e questi acconsentì a patto che tornasse solo dopo 10 anni. E proprio un decennio dopo il Diavolo si fece nuovamente vivo per prendere finalmente l’anima di Jack. Quest’ultimo però diede prova di ancore maggiore astuzia disegnando con un coltello una croce sul tronco di un albero e di fatto impedendo nuovamente al Diavolo di portare a termine la sua missione. Stavolta per liberarlo Jack chiese che non tornasse mai più. I guai dell’uomo però non erano finiti qui, al momento di morire infatti il buon Dio non lo fece entrare in paradiso, data la vita dissoluta che aveva condotto, e lo spedì all‘inferno.

Il Diavolo però era tutt’altro che entusiasta all’idea di accoglierlo fra le fiamme eterne e lo cacciò, condannandolo a vagare per l’eternità. In aiuto Jack ottenne unicamente una lanterna per orientarsi nel buio più cupo. Da questa leggenda nasce la tradizione di sistemare una lanterna intagliata da una zucca (o da una rapa) affinché Jack e gli altri spiriti che il 31 ottobre sono liberi di aggirarsi sulla terra si tengano lontani, perché ingannati dai volti sulle zucche. Per la stessa ragione è nata l’usanza di regalare qualcosa da mangiare, da cui il gioco treak-or-treat, per tenere buoni gli spiriti maligni.

È possibile realizzare delle zucche di Halloween grazie al fai da te, sia scavando e intagliando una zucca vera e propria, sia realizzando una zucca partendo da altri materiali, ad esempio la lana o il cotone da lavorare all’uncinetto. Per fare la zucca di Halloween bisogna trovare la zucca della forma giusta (in parte dipende anche dal nostro gusto, naturalmente) e munirsi di coltello per aprire la parte superiore e di un cucchiaio per svuotarla. Questa procedura non ha solo finalità estetiche, ma anche di mantenimento della zucca, perché se si lascia troppa polpa si rischia che si crei della muffa. Tenete presente comunque che la zucca di Halloween non si conserva, a meno di non farla essiccare.

Zucca di Halloween: come intagliarla

Come si svuota una zucca di Halloween che va poi intagliata? La tecnica base è sempre uguale per ogni tipologia di zucca. Vediamo come fare.

Occorrente

Una tovaglia per non sporcare il tavolo d’appoggio

Cucchiai

Cucchiaio da gelato

Un coltello lungo e fine

Quale zucca scegliere

Decidete che tipo di zucca volete: una zucca-lampada o una zucca-lanterna? La differenza è semplice, ma importante per determinare il primo passaggio. Se vorrete utilizzare la vostra zucca come lampada, allora il consiglio è quello di tagliare la base della zucca, di modo che la lampadina sia infilata da sotto e il filo sia facile da nascondere. Se invece preferite una lanterna più tradizionale, allora dovrete tagliare la parte superiore, o corona, della zucca per poter inserire la candela e adagiarla sulla base della zucca intagliata. Una volta presa questa decisione, con il coltello tagliate la parte da rimuovere. Per facilitarvi nel taglio, prediligete una forma esagonale o pentagonale piuttosto che circolare! Se avete scelto di tagliare la corona, mettetela da parte e conservatela. Vi servirà alla fine per richiudere la zucca.

Come svuotare la zucca

Si parte tagliando via una sezione circolare in cima alla zucca, attorno al grande picciolo verde, o alla base, a seconda della tipologia di zucca scelta. La parte di polpa più esterna, quella che comprende filamenti e semini di zucca, la potrete tirare via facilmente anche con un normalissimo cucchiaio da cucina. Una volta tolto il grosso, tuttavia, conviene ricorrere a un cucchiaio da gelato che nasce proprio per “scavare” e che quindi può rivelarsi molto utile per togliere la polpa più aderente alla parte interna della buccia.

Questa operazione potrebbe richiedervi un po’ di tempo, in compenso però potete tenere da parte la polpa per deliziose ricette e tostare i semini nel forno usandoli come snack. Usate quindi uno scottex da cucina per asciugare le pareti interne della zucca. Pulite anche la calotta asportata, così che sia utilizzabile in seguito. Quando la zucca sarà completamente pulita all’interno, sarete pronte al passaggio successivo e più divertente: l’intaglio della zucca.

Come intagliare la zucca

L’intaglio della zucca, o carving, permette di realizzare soprattutto disegni geometrici: stelle, rombi, quadri, ogni figura. Si possono creare anche foglie e fiori. Dalla buccia si intaglia in profondità, ma la buccia non si toglie mai e si crea il contrasto con la parte più interna della buccia che invece è tendente al giallo. Siete pronte a donare un volto terrificante alle vostre zucche. Potete utilizzare un pennarello e disegnare direttamente le linee guida sulla zucca oppure disegnare su dei giornali le sagome di occhi, bocca e naso e tracciare con il coltello i bordi che vi serviranno come riferimenti per l’intaglio vero e proprio. Una volta che siete soddisfatte della posizione del volto, espressione e grandezza, armatevi di coltello e intagliate di modo da rimuovere tutte le parti in eccesso.

Dipingere la zucca

Oltre al metodo tradizionale per dipingere le zucche, ce ne sono tanti altri. Un altro modo è dipingere le zucche interamente di nero e realizzare sopra dei cerchi bianchi. Creando così un effetto retrò e originale. In alternativa dipingete interamente le zucche con della vernice nera, viola o bianca e dopo averle fatte asciugare, scrivete sopra la scorza delle frasi, riportando il tema di Halloween. Invece se volete stupire i vostri bambini, dipingete le zucche in maniera mostruosa. Colorate le zucche tutte di bianco, utilizzando dei colori lavabili. Dopodiché prendete un pennarello nero e disegnategli tutto intorno delle ragnatele e dei ragni. Oppure raffigurate dei pipistrelli e dei fantasmini. Colorateli di nero e bianco e illuminateli con dei glitter. Infine se siete particolarmente bravi a disegnare, riproducete sulle zucche i personaggi dei cartoni animati preferiti dei vostri bimbi e coloratele insieme.

Inserire la luce

Come ultimo tocco inserite la lampadina alla base della zucca o la candela attraverso il buco che ha lasciato la corona. Accendetela e sistematela dove può essere vista da tutti, riponete la corona al suo posto e la vostra zucca di Halloween è finita!

Come decorare la zucca di Halloween

Oltre alla maniera tradizionale, ci sono diversi modi per decorare la zucca di Halloween, sia con l’intaglio che con altre tecniche come la pittura o il decoupage. Per quanto riguarda l’intaglio è bene conoscere alcune varianti rispetto al classico disegno di Jack-‘o-Lantern, ad esempio gli occhi della zucca possono essere fatti a forma di croce invece che di triangolo, oppure possono essere disegnati con la classica pallina e quindi scontornati per dare alla zucca di Halloween un’apparenza più affabile, magari con il volto di un pipistrellino o di un vampiro ammiccante.

Visto che la zucca di Halloween è anche una lanterna, possiamo anche scegliere una decorazione che crei dei bellissimi giochi di luce. Possiamo quindi fare dei forellini che sulla buccia della zucca disegnino una particolare sagoma, così che una volta accesa la candelina al suo interno la silhouette prescelta si proietti sul muro della stanza o del giardino. Per una zucca di Halloween che sia comunque spaventosa si può pensare di intagliare una grande ragnatela che ne occupi una buona metà e quindi attaccare sulla buccia tanti pipistrellini e ragnetti neri disegnati e ritagliati dal cartoncino.

La zucca può assumere anche le sembianze di un altro animaletto, persino un gatto nero, altro simbolo di Halloween, basta dipingere la zucca di nero e fare gli occhi della zucca molto più affilati, a mandorla. La zucca di Halloween fashion è invece quella lasciata al naturale ma con incollate a righe alterne delle strisce di paillettes luccicanti, oppure che ha legato al picciolo un foulard chiuso a fiocco come le fashionistas sono solite fare con la borsa.

A questo punto, la zucca di Halloween si può anche dipingere e questa tecnica permette davvero di sbizzarrirci. Per prima cosa si può dipingere un volto sulla zucca di Halloween per decorarla, ma si può anche alterarne completamente il colore, darle un aspetto shabby e sverniciato, perfetto per chi desidera dare un tocco magico alla casa in vista della Notte delle Streghe, dipingere totalmente di bianco e aggiungere spaventosi dettagli neri (pipistrelli, ragni) oppure fare il contrario e dipingerla in total black.

Zucca di Halloween in lana cotta e pannolenci

Sia la lana cotta che il pannolenci sono due materiali che si prestano moltissimo quando si parla di lavoretti di Halloween e infatti sono adatti anche per realizzare delle splendide zucche per la notte del 31 ottobre. Ovviamente ciò di cui abbiamo bisogno è del feltro verde e del feltro arancione in abbondanza, di ago e filo colorato e di un po’ di imbottitura per riuscire a dare un effetto morbido e pieno alle zucche di Halloween.

Il metodo più semplice per realizzare la zucca in lana cotta di Halloween è creare separatamente i sei spicchi, che devono avere una forma ovale e devono avere un margine esterno perché vanno poi cucite tra di loro una per una. Naturalmente alla base devono essere uniti, gli spicchi, così da creare una sorta di sacchetto esagonale da riempire con l’imbottitura. Infine va chiuso il buco che è rimasto nella parte superiore utilizzando un bel cordone di lana affinché si chiuda lo spazio ma in realtà non si stringa. A questo punto è possibile aggiungere delle foglie in feltro verde come decorazione.

Zucca di Halloween all’uncinetto

Naturalmente anche con l’uncinetto è possibile creare la zucca di Halloween, una simpatica zucchetta da usare per addobbare casa o da regalare come souvenir agli amici che prenderanno parte al nostro party. In questo caso, tuttavia, gli occhi e la bocca non li realizzeremo con il cotone per uncinetto, ma con il feltro nero che andrà ritagliato e quindi cucito sopra la zucca ormai completa. Il lavoro è diviso in tre parti, il corpo, il gambo e le rifiniture finali. Per questo particolare tutorial di uncinetto utilizzeremo anche del cotone idrofilo per imbottire per bene la nostra zucca di Halloween.

Zucca di Halloween amigurumi

L’amigurumi è una tecnica di uncinetto particolare che permette di creare deliziose decorazioni con effetto 3D. Realizzare delle zucche di Halloween con la tecnica dell’amigurumi può essere un’ottima idea sia per decorare casa, sia come regalo. Il materiale necessario per realizzare una zucchetta di Halloween di amigurumi consiste in un uncinetto, della lana colorata arancione e verde e anche dell’ovatta che serve a imbottire la creazione di amigurumi così da conferirle la giusta morbidezza e la giusta tridimensionalità. Nel nostro tutorial trovate lo schema completo e tutte le foto per riuscire a creare la zucca di amigurumi all’uncinetto. Se non avete esperienza cominciate già qualche mese prima della festa di Halloween a lavorarci, così se doveste incontrare qualche difficoltà lungo il percorso creativo avete il tempo di recuperare.

Zucca di Halloween in carta

Se volete realizzare una zucca originale in carta, ecco il modo più semplice.

Occorrente

Cartoncino arancione

Cartoncino nero

Cartoncino verde

Forbici

Graffettatrice

Colla

Filo

Procedimento

Per prima cosa, tagliate il cartoncino arancione in strisce grosse e regolari, tutte della stessa altezza (30 centimetri) e larghezza (10 centimetri). Fate un buco al centro sulle entrambe le estremità di ogni striscia, sempre nello stesso punto. Potete farlo su una e poi sovrapporla alle altre, e bucare così quelle sotto usando la prima come modello. Disponetele poi tutte a raggiera, mantenendo come perno al centro, per ognuna delle strisce, il buco di uno dei due lati. Unitele tra loro nel punto centrale con la graffettatrice (o con la colla, facendo attenzione che rimanga il buco aperto).

Infine, fissate le altre estremità del cartoncino, in maniera tale da ottenere una sfera. Ora prendete il cartoncino verde, con il quale dovete disegnare delle foglie, da ritagliare, e delle striscioline, da arricciare come i nastri dei pacchi regalo. Sempre con la graffettatrice o con la colla, attaccate sia le foglie sia le strisce in cima alla zucca, senza però coprire i buchi aperti. Fate passare il filo all’interno dei buchi, da un’estremità all’altra, dall’alto in basso e fate un nodo nella parte bassa della zucca così da fissare il filo. La parte superiore del filo la potrete utilizzare per appendere la zucca. Per un tocco horror in più, con il cartoncino nero disegnate occhi e bocca da attaccare alla zucca con la colla.

Zucca di Halloween in carta con dolcetti

Oltre al metodo descritto sopra, ce n’è un altro per realizzare una zucca di Halloween in carta con all’interno dei golosi dolcetti.

Occorrente

Carta velina arancione

Carta velina verde

Compasso

Colla a caldo

Forbici

Matita

Dolcetti

Procedimento

Con il compasso tracciate, su una carta velina di color arancio, un cerchio che abbia un raggio di circa 10 centimetri. Se desiderate conferire alla vostra zucca di carta una consistenza maggiore, potreste anche sovrapporre due fogli di carta velina per aumentare lo spessore. In questo caso però, dovrete porre particolare attenzione a sovrapporre in modo preciso i due fogli, in modo che tutte le loro estremità combacino in modo perfetto. Poi, come detto, disegnate il cerchio, possibilmente con una matita dal tratto ben visibile.

Prendete delle normali forbici da lavoro e tagliate attorno al cerchio, rispettando con precisione i suoi contorni. Ora dedicatevi alla carta velina di colore verde e, da questa, tagliate una striscia e poi un’altra a forma di foglia. Per definire i contorni della foglia, servitevi di una matita. Ora avrete a disposizione un cerchio di carta velina di colore arancione, una striscia verde e una foglia del medesimo colore. Poi piegate a metà la striscia verde che avete ricavato in precedenza e metteteci sopra della colla a caldo, arrotolando successivamente la striscia attorno all’estremità superiore della carta color arancio.

Per rifinire la zucca di carta, collocate i dolcetti al centro della carta velina di colore arancione. Chiudete la carta, in modo che si formi un piccolo pacchetto tutto attorno ai dolcetti. Prendete poi un grazioso recipiente e posizionate all’interno la zucca ripiena di dolcetti. Poi mettete il tutto al centro di un tavolo, oppure in bella mostra su una mensola. Avrete così realizzato delle dolcissime zucche, che i vostri bimbi e i loro amichetti si divertiranno a scartare (e a gustare) nella magica serata dedicata ad Halloween.

