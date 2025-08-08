Check-in snelli, code brevi e tempo a sufficienza per concedersi un drink prima del volo: un’esperienza senza intoppi in aeroporto può far partire col piede giusto la tua vacanza. Ma se ci si mettono di mezzo ritardi, controlli di sicurezza imprevisti o bagagli smarriti, ecco che la partenza può trasformarsi in un vero e proprio incubo.

La classifica di AirHelp

Per aiutare i passeggeri a non incappare in esperienze poco piacevoli, AirHelp ha pubblicato la sua lista dei migliori e peggiori aeroporti al mondo. Una graduatoria stilata studiando e analizzando le esperienze aeroportuali dei clienti, considerando come fattori chiave la puntualità dei voli, il servizio clienti e la disponibilità di ristoranti e negozi al dettaglio.

Il sondaggio ha preso in esame le visite agli aeroporti dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025 raccogliendo i feedback di 13.500 viaggiatori in 58 Paesi. Ecco gli scali che hanno ottenuto i migliori risultati (e quelli peggiori…).

Migliori aeroporti, chi ai primi tre posti?

Al primo posto si classifica l’aeroporto Internazionale di Città del Capo, in Sudafrica, con un punteggio medio AirHelp di 8,57. Con poco meno di 11 milioni di visitatori quest’anno, lo scalo ha ricevuto un punteggio di 8,6 per la puntualità, 8,7 per il servizio clienti e 8,3 per l’offerta di ristoranti e negozi.

L’aeroporto di Doha Hamad, in Qatar, si è classificato al secondo posto con un punteggio medio di 8,52. Alte in questo caso le valutazioni per cibo e vendita al dettaglio (9) e servizio clienti (8,9).

L’unica città europea presente nella Top Ten è l’aeroporto di Bergen Flesland, in Norvegia, classificatosi al nono posto con un punteggio 8,27. La puntualità è stata valutata 8,4, il servizio clienti 8,5 e l’offerta di cibo e vendita al dettaglio 7,6.

La Top Ten dei migliori scali al mondo

Ecco, nello specifico, i primi 10 aeroporti al mondo nell’ultimo anno secondo AirHelp:

Città del Capo, Città del Capo, Sudafrica

Doha Hamad, Doha, Qatar

Riyadh King Khaled, Riyadh, Arabia Saudita

Brasilia–Presidente Juscelino Kubitschek, Brasilia, Brasile

Muscat, Muscat, Oman

Panama City Tocumen, Panama City, Panama

Durban King Shaka, Durban, Sudafrica

Salt Lake City, Salt Lake City, Utah, Stati Uniti

Bergen Flesland, Bergen, Norvegia

Dammam King Fahd, Dammam, Arabia Saudita

Gli aeroporti da evitare

Per quanto riguarda gli aeroporti da evitare, quello di Tunisi Cartagine, in Tunisia, si è classificato primo con un risultato di 5,73. La nota dolente è il punteggio ottenuto quanto a puntualità (5,4), in minima parte risollevato dall’opinione dei clienti (6,4) e dall’offerta di cibo e negozi (6,1). L’aeroporto di Rodi Diagoras, in Grecia, si è classificato al secondo posto tra i peggiori con il punteggio medio di 6,05, seguito dallo scalo di Ho Chi Minh, in Vietnam, con 6,21.

Questi i peggiori 10 aeroporti in base alla classifica di AirHelp

Tunisi Cartagine, Tunisi, Tunisia

Rodi Diagoras, Rodi, Grecia

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Heraklion, Heraklion, Grecia

Hurghada, Hurghada, Egitto

Antalya, Antalya, Turchia

Lisbona Humberto Delgado, Lisbona, Portogallo

Dalaman, Dalaman, Turchia

Nội Bài, Hanoi, Vietnam

Sharm el-Sheikh, Sharm el-Sheik, Egitto

Leggi anche Stop ai limiti sui liquidi nel bagaglio a mano, ecco cosa cambia in aeroporto

Leggi anche Aeroporti: ecco i più puliti del mondo