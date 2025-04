Si trovano in Asia gli aeroporti più puliti al mondo. A certificarlo è la ricerca condotta dall’organizzazione di rating delle compagnie aeree Skytrax nell’ambito dei World Airport Awards, i prestigiosi riconoscimenti per il settore aeroportuale assegnati ogni anno con il più grande sondaggio globale sulla soddisfazione dei clienti.

Skytrax ha classificato 570 aeroporti sulla base delle valutazioni dei passeggeri quanto a pulizia di servizi igienici e dei pavimenti, dei posti a sedere e delle aree pubbliche. Tre le classifiche: una copre tutti gli aeroporti del mondo, l’altra riguarda quelli che accolgono fino a 25 milioni di passeggeri all’anno, l’ultima è quella dei più puliti per area geografica.

I 10 aeroporti più puliti del mondo

In cima alla classifica degli aeroporti più puliti c’è Tokyo Haneda (Giappone) che, come prevedibile, si piazza sul podio (terzo) anche nella graduatoria generale dei «migliori aeroporti», sempre stilata da Skytrax. Singapore Changi (miglior aeroporto a livello globale) è medaglia d’argento; terzo per pulizia è Doha Hamad, in Qatar (secondo migliore al mondo in assoluto).

«Dopo la pandemia da Covid-19, gli standard di pulizia degli aeroporti sono diventati molto più importanti per i clienti» – afferma Skytrax -. Quelli che mantengono i livelli più elevati sono premiati dalla classifica».

A quello della capitale, il Giappone aggiunge tre aeroporti tra i primi dieci con Centrair Nagoya al sesto posto, Tokyo Narita al settimo e Kansai all’ottavo.

Fuori dal Giappone, ma sempre in Asia, troviamo Seul-Incheon (Corea del Sud, quarto), Hong Kong (Cina, quinto) e Taiwan Taoyuan (Taiwan, nono). A completare la Top Ten l’unico aeroporto non asiatico, quello svizzero di Zurigo.

I più puliti tra i «piccoli»

Per quanto riguarda gli aeroporti fino a 25 milioni di passeggeri all’anno, Skytrax segnala sui primi tre gradini del podio rispettivamente quello del Bahrein, seguito da New Chitose in Giappone e dal Centrair Nagoya, sempre in Giappone.

Dal quarto al decimo posto, la classifica prosegue con:

Osaka Itami (Giappone);

Helsinki-Vantaa (Finlandia);

Adelaide (Australia);

Cam Ranh (Vietnam);

Quito (Ecuador);

Houston Hobby (Texas, Usa);

Brisbane (Australia).

Quali sono gli aeroporti più puliti per regione?

I premi di Skytrax hanno infine individuato gli aeroporti più puliti per area geografica. Se Tokyo Haneda si aggiudica il premio per l’Asia, l’aeroporto australiano di Adelaide ha la meglio nella regione Pacifica, Shanghai Hongqiao in Cina, mentre quello di Baku (Azerbaigian) è il più pulito in centro Asia. La parte meridionale dell’Asia vede il successo dell’aeroporto di Goa Manohar (India) e il Medio Oriente di quello del Bahrain. Spostandoci verso Ovest a Zurigo l’aeroporto più pulito in Europa, in Africa trionfa Cape Town (Sudafrica). Infine l’America: al Nord premiato Montreal (Canada), nella zona centrale e caraibica Juan Santamaría (Costa Rica) e al sud Quito (Ecuador).

