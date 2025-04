Per chi viaggia in aereo non c’è niente di più frustrante che arrivare a destinazione, recarsi all’area ritiro bagagli e scoprire che la propria valigia non arriva. Nei casi più fortunati il bagaglio è solo in ritardo e spesso, entro 24 o 48 ore, si riesce a recuperarlo presso lo scalo stesso o a farselo spedire presso l’hotel in cui si soggiorna (oppure direttamente a casa se si sta rientrando da un viaggio). Un bagaglio, tuttavia, può essere perso dalla compagnia aerea o venire rubato presso le aree di ritiro che, in certi casi, sono aperte al pubblico e prive di controlli. Non tutti gli aeroporti sono uguali e alcuni risultano più vulnerabili ai furti di bagagli rispetto agli altri. AirAdvisor ha analizzato 53 scali internazionali in base a volumi di passeggeri, recensioni, valutazioni su Google, ufficio bagagli smarriti presso l’aeroporto e tempo medio di percorrenza dal gate al ritiro bagagli. Dall’indagine è emerso un fatto intuitivo: più l’aeroporto è grande e trafficato, più è probabile che vengano rubati i bagagli. Ecco quali sono gli scali dove è più probabile perdere una valigia e quelli più sicuri.

Bagagli: gli aeroporti a rischio

Heathrow, Paris Charles de Gaulle e Dubai: ecco gli scali internazionali nei quali è meglio tenere gli occhi aperti quando, dopo l’atterraggio, ci si reca a ritirare le proprie valigie. Peggiore fra gli aeroporti italiani in termini di sicurezza bagagli è risultato Fiumicino, 12esimo in classifica, che registra oltre 53 milioni di passeggeri annui, ma 3.470 ricerche su Google relative a bagagli smarriti e 17 minuti per arrivare ai nastri trasportatori.

1. Heathrow, Londra

L’aeroporto di Heathrow è la maglia nera dell’indagine di AirAdvisor. Nonostante non sia il più grande né il più affollato scalo del mondo, ha registrato il numero più alto di ricerche su Google relative a bagagli smarriti (18.950): ben 14.840 ricerche in più rispetto a Paris Charles de Gaulle, che si è classificato al secondo posto nel sondaggio. Un dato che fa riflettere sulla vulnerabilità dell’area ritiro bagagli dell’aeroporto londinese.

2. Paris Charles de Gaulle

Il secondo peggior aeroporto per la sicurezza dei bagagli è risultato Paris Charles de Gaulle, il quarto in quanto a volume annuo di passeggeri tra gli scali analizzati. Per raggiungere la zona ritiro, servono ben 26 minuti a piedi. 44 le recensioni negative su Yelp, il numero più alto tra tutti gli scali analizzati. Non è una bella accoglienza nella città dell’amore.

3. Aeroporto Internazionale di Dubai

Con oltre 92 milioni di passeggeri ogni anno, DXB è lo scalo più trafficato dell’indagine. Anche qui, la distanza per raggiungere l’area bagagli è elevata (20 minuti). L’aeroporto ha registrato oltre 5.000 ricerche su Google per bagagli smarriti e 37 recensioni negative su Yelp.

Gli scali più sicuri per i bagagli

Scali come Darwin (Australia), Cardiff (Galles) e Tijuana (Messico) si distinguono per la sicurezza. Tutte e tre le aree di ritiro bagagli risultano sicure, pochissime ricerche su Google per bagagli smarriti e le recensioni negative su Yelp. Aree ritiro raggiungibili a piedi dai gate in pochi minuti.

1. Darwin, Australia

Darwin in Australia si distingue come l’aeroporto più sicuro in tema bagagli. Solo una recensione negativa su Yelp, un tempo di percorrenza di soli 5 minuti per arrivare ai nastri e una valutazione Google di 4,6 stelle.

2. Cardiff, Galles

Il più piccolo aeroporto per volume di passeggeri, ma uno dei migliori per affidabilità. Cardiff ha ricevuto solo quattro recensioni negative su Yelp e il tragitto per l’area bagagli è breve e ben controllato. Nonostante un numero relativamente alto di ricerche Google, la sicurezza resta alta.

3. Tijuana, Messico

Con un considerevole volume di passeggeri (oltre 13 milioni all’anno), TIJ sorprende con soli 950 casi di ricerca per bagagli smarriti e solo sette recensioni negative su Yelp. L’accesso all’area bagagli richiede appena 7 minuti.

Bagagli smarriti o rubati: minimizza il rischio così

Quando si vola, soprattutto verso aeroporti molto trafficati o notoriamente problematici, è sempre una buona idea viaggiare con un bagaglio a mano ben organizzato. Portare con sé alcuni elementi essenziali può fare la differenza in caso il bagaglio da stiva venga smarrito o – peggio – rubato. Nel tuo bagaglio a mano assicurati di avere almeno un cambio completo, qualche prodotto per l’igiene personale, caricabatterie, documenti importanti, eventuali farmaci e – se possibile – un piccolo kit di emergenza. Anche una maglietta extra o un paio di scarpe leggere possono tornare utili.

Evita di mettere nel bagaglio da stiva oggetti di valore come dispositivi elettronici, gioielli o denaro. Se possibile, scegli una valigia da cabina e limita il più possibile l’uso del bagaglio imbarcato, specialmente se voli attraverso gli aeroporti considerati più a rischio.

Infine, se decidi di imbarcare comunque una valigia, personalizzala con colori vivaci o adesivi riconoscibili e valuta l’acquisto di un localizzatore GPS: piccole precauzioni che possono evitarti grandi grattacapi.

