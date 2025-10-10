Time Out ha svelato la sua ultima selezione dei quartieri più cool del mondo. Al primo posto della tradizionale classifica redatta dal portale di viaggi si trova un angolo di Tokyo che Time Out definisce un vero e proprio “nirvana per bibliofili”. Jimbōchō, oltre alle sue circa 130 librerie, offre numerose caffetterie e ristoranti accoglienti. La classifica annuale nasce dalle segnalazioni dei redattori e scrittori della rete globale di Time Out. Ogni quartiere viene valutato in base a cultura, comunità, qualità della vita, offerta gastronomica e, soprattutto, quel particolare senso di “qui e ora” che rende ogni luogo unico e memorabile.

Da Marsiglia e Medellín, gli ultimi vincitori della top 10

Fra vivibilità, divertimento, arte, cibo e bevande a prezzi accessibili, i quartieri premiati da Time Out promuovono inoltre la diversità e le attività commerciali indipendenti. L’anno scorso, a trionfare è stato il quartiere Nortre-Dame-Du-Mont a Marsiglia per il suo fascino artistico e la presenza di ottimi locali dove mangiare. L’anno prima era toccato a Laureles a Medellín, in Colombia.

Jimbōchō, un quartiere imperdibile per i bibliofili

Jimbōchō, noto per il gran numero di librerie-boutique, è stato definito dall’autore di Time Out Tokyo, Shota Nagao, come il «luogo di ritrovo preferito da generazioni di intellettuali di Tokyo». La maggior parte delle librerie è specializzata in libri di seconda mano, con studenti e anziani che si ritrovano in questi locali affascinanti e un po’ d’antan a leggere, pranzare e sorseggiare caffè.

Borgerhout (Anversa) al secondo posto

Al secondo posto della classifica di Time Out si è classificato il quartiere multiculturale Borgerhout – noto come BoHo – di Anversa, un luogo – scrive il portale di viaggi – «in cui negozi di alimentari turchi e marocchini si mescolano a bar vegani, gallerie d’arte gestite da artisti e terrazze alberate». Secondo la l’autrice locale di Time Out, Sarah Schug, «l’atmosfera è semplice e collaborativa» e «sono gli abitanti di Borgerhout a renderlo uno degli angoli più vivaci e accoglienti di Anversa».

Barra Funda (San Paolo) al terzo posto

Terzo gradino del podio per Barra Funda, «l’anima alternativa di San Paolo», che riunisce gallerie d’arte, caffè alla moda, shopping, cucina contemporanea e vita notturna. «Nello stesso isolato – si legge su Time Out – troverete cemento, binari ferroviari e una discoteca di culto. Vecchi magazzini sono stati trasformati in studi, caffè alla moda ora occupano ex officine e le feste si svolgono dietro cancelli di ferro».

I 10 quartieri più cool del 2025 secondo Time Out

Jimbōchō, Tokyo, Giapponeù Borgerhout, Anversa, Belgio Barra Funda, San Paolo, Brasile Camberwell, Londra, Regno Unito Avondale, Chicago, Stati Uniti Mullae-dong, Seul, Corea del Sud Ménilmontant, Parigi, Francia Nakatsu, Osaka, Giappone Vallila, Helsinki, Finlandia Labone, Accra, Ghana