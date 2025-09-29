L’estate, con tutte le sue occasioni di incontri, divertimento e cultura, è finita: e ora? Se l’arrivo dell’autunno ti fa pensare solo a lunghi weekend passati in casa, ti sbagli di grosso. L’Italia è pronta a festeggiare persino la stagione per eccellenza della “ripartenza”, e persino nei mesi più freddi da nord a sud promette mostre, festival e occasioni per imparare, divertirsi e soprattutto stare insieme. Qui abbiamo raccolto alcune delle nostre iniziative preferite: scoprile tutte, e vedrai che non ti annoierai!

La giornata del Dono: fare un regalo (e fare del bene)

Per celebrare la Giornata del Dono, dal 3 al 5 ottobre Emergency sarà in 400 piazze italiane con la vendita de Un Cantuccio di Pace: oltre 2.000 volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di solidarietà in sostegno dell’ong nel suo impegno medico sul fronte di Gaza.

Non è un caso se è stati scelto proprio il cantuccio: il biscotto è nato come galletta per nutrire i soldati romani, per poi arricchirsi sotto i Medici con mandorle e altri ingredienti. E solo infine è diventato un dolcetto di fine pasto, legato alla condivisione e ai momenti di festa, simbolo di pace e riconciliazione, che si lascia alle spalle la sua origine bellicosa.

Per conoscere le piazze nelle quali poter trovare i Cantucci di Pace, con cui supportare il lavoro dell’ong a Gaza, consulta il sito: www.emergency.it/cantuccio.

A Milano torna La Fura Des Baus con SONS

Darja Stravs Tisu

La compagnia più dirompente del teatro contemporaneo torna in Italia. La nuova creazione immersiva si intitola SONS, SER O NO SER, ed è ispirata all’Amleto di Shakespeare. Il debutto è previsto per il 28 novembre, in esclusiva nazionale alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Dopo il successo riscosso a Buenos Aires e a Málaga, finalmente una delle esperienze teatrali più travolgenti della scena contemporanea, l’ultima opera della leggendaria compagnia catalana La Fura dels Baus, arriva in Italia. Sotto la direzione artistica di Carlus Padrissa, storico regista e co-fondatore della compagnia, lo spettacolo unisce teatro fisico, video immersivo a 360 gradi, scenografie digitali e suono surround, immergendo lo spettatore in un viaggio tra la vita e la morte, la ragione e la follia, la libertà e la responsabilità. L’opera si presenta come una de-costruzione dell’Amleto, trasformando il testo classico in un’esperienza totalizzante e multisensoriale: da non perdere, ma prepararsi a tutto!

Autunno in musica

A Milano riapre Downtown, un nuovo club nel cuore della città che dal giovedì al sabato offrirà una nuova stagione ricca di eventi. L’inaugurazione si è tenuta giovedì 25 settembre con il format Uptown Nights, una serata speciale in occasione della Milano Fashion Week insieme al brand londinese PLACES+FACES. Ogni serata di Downtown esplorerà le diverse sfumature della musica elettronica, dall’house all’afro house e dalla techno alla deep house, creando un’atmosfera unica nel suo genere. Si rinnova anche il programma dei Magazzini Generali, che riparte con il format parigino Atarashi, in collaborazione con Offbeat Agency che presenta Palms Trax, uno dei dj e produttori più importanti della scena elettronica contemporanea internazionale. L’evento è previsto per venerdì 17 ottobre, si tratterà di un extended set con opening act il dj Luca Bree (seguito poi dal dj Simone de Kunovich).

Hair torna in tour, il musical

Una foto della produzione 2019-20 MTSenterteinment in collaborazione con la Compagnia della Rancia

Il tour di Hair finalmente riparte: il via in anteprima nazionale è previsto al Teatro Manzoni di Monza il 22 novembre 2025, dunque lo spettacolo toccherà diverse città italiane, offrendo al pubblico l’opportunità di sperimentare l’intensità e la magia del musical che ha segnato un’era. Creato da Gerome Ragni, James Rado e Galt MacDermot, Hair è un ritratto vibrante della controcultura hippie degli anni ’60, con canzoni iconiche, come Aquarius, Let the sunshine in e I Got Life, che sono diventate inni del movimento contro la guerra del Vietnam e simboli di una lotta più ampia contro tutti i conflitti.

A quasi 60 anni dal debutto Off-Broadway nel 1967, è oggi più che mai il manifesto ideale dei giovani che cantano il loro desiderio di pace e libertà. Questo tributo al primo musical anti-musical non vuole essere un’operazione nostalgica, ma un momento di riflessione sociale.

Tutte le tappe del tour

22 novembre 2025 Monza Teatro Manzoni

24-25 novembre 2025 Monfalcone (GO)

26 novembre 2025 Sacile (PN)

28 novembre 2025 Pavia Teatro Fraschini

29 novembre 2025 Carpi (MO) Teatro Comunale

30 novembre 2025 Vicenza

30 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 Milano Teatro Carcano

15 gennaio 2026 Assisi

16 gennaio 2026 Montecatini Teatro Verdi

24-25 gennaio 2026 Bologna Teatro EuropAuditorium

28 gennaio 2026 Argenta (FE) Teatro dei Fluttuanti

31 gennaio 2026 Nichelino (TO) Teatro Superga

Healing, l’arrivo a Milano di Bai Yiyi

Si terrà nella cornice della Galleria Poggiali a Milano il 1° ottobre 2025 la prima mostra personale in Italia di Bai Yiyi, intitolata Healing e a cura di Elisa Carollo. La ricerca dell’artista di base a Shanghai Bai Yiyi propone una visualizzazione della realtà come un continuum fra energie e materia, in una costellazione di particelle in continua metamorfosi. Attraverso una tecnica puntinista che fonde il dian hua della pittura classica cinese con la pixelazione digitale, l’artista crea opere luminose che dissolvono i confini tra enti e tra corpo, e spirito, dissolvendosi in un unico flusso di energie e materia.

Nei suoi lavori, la pratica artistica non è soltanto un atto estetico, ma diventa esercizio filosofico e spirituale, in un processo di armonizzazione fra dimensione interiore ed esteriore, personale e collettiva, capace di ristabilire equilibrio in un flusso cosmico disturbato. Dipingere diventa così un atto di cura, per l’individuo e per la collettività. Un invito a riconnettersi con le energie vitali che sostengono la vita e a riscoprire la relazione profonda tra corpo, coscienza e universo. Le opere presentate in mostra nascono da una pratica artistica meticolosa e meditativa, in cui il gesto pittorico non mira a ricomporre immagini ma a catturare flussi di energia e stati di coscienza. Healing, così, diventa molto più che una mostra: è un percorso di sintonizzazione e consapevolezza, capace di aprire uno spazio in cui esperienze interiori e relazioni cosmiche si intrecciano in una rete di relazioni vitali di interdipendenza.

Torna Accademia Fiorellaia con il corso Wedding · Business · Flowers

Foto di Accademia Fiorellaia

Torna per la quarta edizione Wedding · Business · Flowers, il percorso formativo firmato Accademia Fiorellaia, dedicato alla formazione professionale e nato dall’esperienza e dalla sensibilità di Cecilia Paganini, flower designer e founder de La Fiorellaia. Il progetto proposto dall’Accademia parte da un’intuizione fondamentale: servono competenze, sì, ma servono anche consapevolezza, linguaggio espressivo e visione creativa.

È qui che prende forma questo viaggio, che si terrà dal 13 al 15 ottobre 2025 negli spazi polifunzionali de La Fiorellaia in Via Milano 43, a Brescia. Tre giorni intensi in cui si alterneranno teoria e pratica, strategia e creazione, condivisione e azione, all’interno di una vera esperienza immersiva. Il programma condurrà i partecipanti all’interno di tutte le fasi del lavoro di progettazione e realizzazione di un allestimento floreale per eventi privati: dalla relazione con il cliente alla scrittura di un preventivo, dalla costruzione dell’identità visiva fino all’arrivo in location, con un evento reale da vivere in prima persona al termine della formazione. Il corso è pensato per chi già lavora nel settore o ha una minima esperienza nella realizzazione di allestimenti floreali.

