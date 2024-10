Notre Dame du Mont a Marsiglia, in Francia, è stato nominato dalla rivista Time Out il quartiere più cool del mondo da visitare nel 2024. Quest’anno la hit annuale dei quartieri più ambiti stilata dalla guida conta 38 zone cittadine da non perdere.

Quartieri trendy, «ognuno offre qualcosa di speciale»

La classifica, creata utilizzando «l’intuizione e l’esperienza della rete globale di redattori cittadini ed esperti locali di Time Out», è una «celebrazione delle zone più uniche ed entusiasmanti delle nostre città», afferma la curatrice di viaggio della guida, Grace Beard, che aggiunge: «I quartieri presenti nell’elenco di quest’anno hanno molto in comune: ottimi posti dove mangiare e bere, cultura all’avanguardia, vita di strada e una comunità fiorente». «Ma sono anche uno specchio distinto delle loro città, e ognuna di esse offre qualcosa di speciale che non troveresti da nessun’altra parte».

Ecco la top 10 dei quartieri più cool del mondo

10 – Windsor, Melbourne, Australia

Secondo Time Out, Windsor era «un tempo messa in ombra da Prahran e South Yarr», ma ora «sta vivendo il suo momento». La guida continua: «L’estremità Wild West di Chapel Street (tra Princes Highway e High Street) è il posto giusto per esplorare gemme vintage come Shag e Stupid Vintage, gallerie boutique e atmosfere cool e vivaci. Di notte, Windsor si anima, con nuovi ristoranti e bar che offrono di tutto, dalla cucina nepalese al sushi creativo e al saké».

La giornata perfetta lì? La Melbourne Editor di Time Out, Leah Glynn, dice che includerebbe «un caffè e uno smorrebrod [pane di segale imburrato] da Oppen, di ispirazione scandinava… una dose di cultura alla Mars Gallery o all’Astor Theatre».

9 – Glória, Rio De Janeiro, Brasile

Glória è «piena di cambiamenti», afferma Time Out, grazie ai «nuovi progetti di sviluppo che attraggono un pubblico più giovane». «L’iconico Hotel Glória – prosegue la guida – si sta trasformando in uno spazio residenziale. I residenti ora possono godere di una Praia do Flamengo appena rinnovata, oltre a parchi, un museo d’arte moderna, una famosa chiesa con viste mozzafiato e ristoranti nelle vicinanze». «Per drink economici, recatevi nei vivaci bar di Santo Amaro e non perdetevi il Bar do Zé, noto per la sua straordinaria selezione di cachaça e per il suo proprietario notoriamente scontroso».

8 – Principe Real, Lisbona, Portogallo

Sei anni fa, Principe Real si è aggiudicato il premio fra i migliori quartieri in assoluto e continua a ottenere ottimi risultati, «a dimostrazione della sua capacità di evolversi pur rimanendo fedele alle sue radici». Time Out spiega: «Questa zona trasuda ancora il classico fascino di Lisbona, ma ora ha un tocco moderno e cosmopolita. Praça das Flores, il nuovo cuore del quartiere, si anima nel pomeriggio, quando le terrazze si riempiono di gente del posto e visitatori. Nuova energia arriva da locali entusiasmanti come Giola, Cantina Flores, Cotovia e Bar Alimentar, che di recente hanno ricevuto grandi elogi dai critici gastronomici». Una giornata perfetta? Cláudia Lima Carvalho di Time Out dice che inizierebbe con un caffè da Quiosque do Oliveira – «un chiosco che funziona anche come un ottimo posto per una birra pomeridiana», prima di pranzo al Pica-Pau. Poi è un drink prima di cena al «bar eccentrico Pavilhao Chines» prima di un pasto al BouBou’s. Per concludere la serata, dice, godetevi un bicchiere o due di vino «da piccoli produttori indipendenti al Black Sheep in Praça das Flores».

7 – Chippendale, Sydney, Australia

Chippendale si trova ai margini del quartiere centrale degli affari di Sydney, sottolinea Time Out, ma «non è sempre stato un posto alla moda». La guida spiega: «Mentre molti si godevano il Negroni a Surry Hills, “Chippo” si trasformava silenziosamente in un quartiere vivace e animato dalla comunità». «Oltre ai migliori locali gastronomici come Ester, c’è molto altro da esplorare: Phoenix ospita concerti pubblici tramite votazione gratuita, abbondano le gallerie d’arte originali, Fortress è il paradiso dei videogiocatori e i mercati di cibo asiatico restano aperti 24 ore su 24». «I pub alla moda con musica dal vivo, i piccoli parchi e il mercato settimanale dei contadini creano un’atmosfera da villaggio, attraendo residenti e studenti delle vicine università.»

6 – Stokes Croft E St Paul’s, Bristol, Regno Unito

«Quando immagini lo spirito giovane e pieno di arte di Bristol, ti vengono in mente Stokes Croft e St Paul’s», afferma Time Out. «Vivace e in continua evoluzione, questa zona affonda le sue radici nella cultura afro-caraibica e nello spirito comunitario, elementi chiave dell’identità della città. A soli cinque minuti dal centro città, le sue boutique indipendenti sostituiscono le catene di negozi e potresti persino avvistare un braciere non autorizzato a Turbo Island. Con nuovi ristoranti e locali che spuntano lungo le sue strade colorate, il quartiere è ora una tappa obbligata: meno turistico di Clifton ma più vivace di Easton, è Bristol nella sua forma più autentica». Cosa c’è nell’itinerario perfetto per un giorno? Annie McNamee di Time Out dice che dovrebbe includere un soggiorno allo sky-pod Airbnb per ammirare lo skyline, un brunch al The Crafty Egg, la caccia ai ninnoli su Gloucester Road, un pasto giamaicano al St Mary’s Kitchen e l’ascolto di DJ nostrani al Crofters Rights.

5 – Kerns, Portland, Stati Uniti

Portland è una grande città, ma Kerns «sembra una piccola cittadina ben congegnata» al suo interno, afferma Time Out. La guida aggiunge: «Il quartiere è circondato da affascinanti strade residenziali, con case di artigiani, appartamenti in stile spagnolo e giardini rigogliosi. Al centro si trova la 28th Avenue a nord-est, una strada pedonale fiancheggiata da bassi edifici in mattoni che ospitano ristoranti, bar e negozi, mentre il vicino Laurelhurst Park offre musica, commedie e film all’aperto, e la gente del posto fa scorta di prelibatezze come il salame Olympia Provisions e il formaggio Cowbell Creamery da Providore Fine Foods per i picnic presso lo stagno delle anatre del parco».

4 – Seongsu-Dong, Seoul, Corea Del Sud

Time Out nota che Seongsu-dong era un tempo un polo industriale per la pelletteria, la stampa e la produzione di scarpe. Adesso? È «uno dei quartieri più creativi di Seoul». La guida continua: «Spesso chiamata la Brooklyn di Seoul, è piena di magazzini in mattoni rossi, vecchie fabbriche e container che ora ospitano caffè alla moda, boutique e gallerie. Quest’anno, Seongsu-dong ha consolidato il suo status di distretto della moda con l’apertura del primo flagship store coreano del marchio di streetwear Kith e di uno spazio commerciale curato per la piattaforma di K-fashion Musinsa chiamato Store Seongsu@Daerim Warehouse».

3 – Pererenan, Bali, Indonesia

Qui, afferma Time Out, troverete «spiagge incontaminate, accoglienti caffè, negozi unici e un’atmosfera rilassata, libera dal rumore e dal traffico». Pererenan, aggiunge la guida, «offre il classico fascino di Bali», con i surfisti che si godono la sua spiaggia di sabbia nera e «coloro che cercano la pace» che amano i suoi piccoli caffè vicino alle terrazze di riso a nord. Secondo Time Out, c’è anche una «scena gastronomica in crescita», con «nuovi locali come Kilo Kitchen e Bokashi».

2 – Mers Sultan, Casablanca, Marocco

Venite in questa «giungla di cemento di stradine strette dove si incontrano edifici Art Déco, Art Nouveau e modernisti» per trovare «ristoranti e snack bar nascosti, mercatini di strada, macellerie locali e un cinema retrò». Time Out aggiunge: «È qui che si possono incontrare i residenti più anziani insieme a giovani registi emergenti, artisti di graffiti e artisti di musica dance che parlano un mix psichedelico di arabo marocchino, francese e inglese».

1 – Notre Dame Du Mont, Marsiglia, Francia

Il vincitore del premio dei quartieri più cool del 2024 è Notre Dame Du Mont a Marsiglia . Perché? «È una piccola enclave tranquilla che ospita una notevole concentrazione di gallerie, ristoranti vivaci, negozi chic e attenti alla comunità e nuovi locali nascosti dietro i camioncini della pizza», afferma Time Out. La giornata perfetta lì? La parola ad Alicia Dorey di Time Out, che scrive: «Dopo esservi riempiti di brioche da Pain Pan, un’iconica panetteria di quartiere con la sua facciata color limone, fate una passeggiata nel mercato adiacente alla metropolitana. Dirigetevi verso la Galerie Charivari in Rue Fontange, che ospita una collezione di dipinti, sculture e ceramiche della curatrice Muriel Feugère. A metà strada lungo il vicolo… tracanna una forte dose di caffeina al Razzia, oppure potresti gustarti un incredibile kebab di polpo al Caterine. Guarda un film al bistrot trasformato in cinema La Baleine, seguito da un drink sulla terrazza dell’imperdibile Café la Muse. Quando il caldo inizia a calare, vai a cena al Livingston, prima di andare a dormire al Mama Shelter.»