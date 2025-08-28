Ogni viaggio è fatto di luoghi, incontri ed emozioni. Ma a renderlo davvero memorabile sono spesso le esperienze vissute sul posto: un tour che ti fa scoprire la città da una nuova prospettiva, una guida appassionata che ti racconta la storia con gli occhi del presente, o un momento di pura meraviglia che non avevi previsto. Per celebrare proprio queste esperienze, Tripadvisor ha stilato la classifica del meglio del meglio, le «Best of the Best Things to Do» del 2025, basandosi su milioni di recensioni lasciate da viaggiatori di tutto il mondo tra aprile 2024 e marzo di quest’anno, con un’ulteriore selezione editoriale interna. Il riconoscimento è stato assegnato alle esperienze che si sono distinte per qualità, soddisfazione dei visitatori e capacità di trasformare un viaggio in qualcosa di unico. Ecco le esperienze top, un vero invito a partire con occhi curiosi e cuore aperto.

Firenze, Italia – Racconti del Rinascimento e dei Medici

In cima alla classifica troviamo un’esperienza che unisce arte, storia e passione italiana. Il tour guidato «Racconti del Rinascimento e dei Medici» porta i viaggiatori nel cuore pulsante di Firenze, sulle tracce delle famiglie e degli artisti che hanno cambiato il volto dell’Europa. Tra piazze rinascimentali, palazzi storici e vicoli carichi di fascino, la guida accompagna piccoli gruppi in un viaggio nel tempo, raccontando aneddoti e segreti dei Medici, di Michelangelo, Brunelleschi e Botticelli. Un tour che, secondo i visitatori, «riesce a far rivivere il passato con una freschezza sorprendente».

Hanoi, Vietnam – Tour di un giorno dei punti salienti di Ninh Binh

La seconda posizione ci porta in Asia, tra risaie smeraldo, fiumi silenziosi e antiche pagode. Il tour di un giorno da Hanoi verso Ninh Binh è una delle esperienze più apprezzate dai viaggiatori in cerca di autenticità e bellezze naturalistiche. Durante il percorso, si esplorano grotte in barca, si visitano templi nascosti, si pedala tra i villaggi e si scopre la storia millenaria del Vietnam in un contesto intimo e suggestivo. Il tutto con un’organizzazione impeccabile e guide capaci di creare connessioni genuine.

Dubrovnik, Croazia – Escursione in barca presso la Grotta Azzurra

Al terzo posto troviamo una delle esperienze marine più spettacolari d’Europa: l’escursione in barca alla Grotta Azzurra di Dubrovnik. Questa escursione, che combina snorkeling, relax e paesaggi da cartolina, è un inno al Mediterraneo più autentico. Partendo dalla costa dalmata, i viaggiatori vengono accompagnati in baie nascoste, calette segrete e, naturalmente, alla celebre Grotta Azzurra, dove la luce del sole filtra nell’acqua creando riflessi blu elettrico. Un’esperienza perfetta per chi vuole vivere il mare lontano dalla folla, tra natura e silenzio.

Londra, Regno Unito – Tour dei pub storici

Dimentica i soliti musei: a Londra la storia si racconta anche al bancone di un pub. Il quarto posto è occupato da un tour che unisce cultura, birra e storie secolari: l’Historic Pubs Walking Tour. Accompagnati da guide locali esperte (e spesso molto spiritose), i partecipanti visitano alcuni dei pub più antichi e affascinanti della capitale britannica, assaggiando birre artigianali e ascoltando racconti di re, rivoluzioni e leggende urbane. Un’esperienza coinvolgente che piace tanto ai turisti quanto ai londinesi stessi.

Amsterdam, Paesi Bassi – Crociera di 90 minuti sui canali con Capitan Jack

Chiude la Top 5 una delle esperienze più amate ad Amsterdam: la crociera di 90 minuti sui canali con il carismatico Capitan Jack. Non è la solita gita turistica, ma una vera esperienza personalizzata, divertente e coinvolgente. Tra ponti, case galleggianti e scorci da cartolina, Capitan Jack guida i suoi ospiti lungo i canali UNESCO della città raccontando curiosità, storie locali e piccoli segreti della capitale olandese. Il tutto con un calice in mano, musica di sottofondo e un’atmosfera conviviale difficile da dimenticare.

