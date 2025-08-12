Ogni anno, migliaia di viaggiatori da tutto il mondo partecipano ai World’s Best Awards promossi dalla prestigiosa rivista statunitense Travel + Leisure, votando le loro destinazioni preferite in base a sei criteri: attrazioni e monumenti, cultura, gastronomia, cordialità, shopping e rapporto qualità‑prezzo

Anche nell’edizione di quest’anno, l’Europa si conferma un continente ricco di fascino e diversità, con città che combinano storia millenaria, vivacità contemporanea e autenticità locale. Dai vicoli rinascimentali di Firenze alle atmosfere moresche di Granada, passando per l’energia solare di Siviglia e il crocevia culturale di Istanbul, la classifica offre uno sguardo aggiornato sulle mete più amate dai viaggiatori.

Firenze la più amata dai viaggiatori

Firenze è stata eletta la migliore città d’Europa nell’annuale classifica dei World’s Best Awards di Travel + Leisure. I viaggiatori ne hanno apprezzato soprattutto le bellezze architettoniche, la cucina eccellente, la cordialità degli abitanti e la vivacità culturale. «L’ho visitata 12 volte e non mi stanca mai», scrive un lettore. Cosa ci spinge a tornarci? «L’architettura è bellissima, la gente è cordiale e il cibo è fantastico», ha detto un altro.

Chi c’è in classifica dopo Firenze

Con tre città nella top ten (ci sono anche Roma e Siena, rispettivamente quinta e sesta) l’Italia consolida la reputazione di destinazione turistica d’eccellenza in Europa. Fanno bene anche Spagna (nelle prime dieci Siviglia, Granada e Madrid) e Portogallo (con Porto e Lisbona). A completare le dieci più votate ci sono Istanbul (Turchia) e Lione (Francia).

La Top Ten di Travel + Leisure

Scopriamo nel dettaglio la classifica dal secondo al decimo posto e cosa è piaciuto di più ai lettori della rivista americana:

2- Siviglia: si posiziona al secondo posto grazie al flamenco, all’Alcázar (il palazzo reale della città) e ai tapas bar.

3- Granada: famosa per l’Alhambra, i vicoli moreschi e la scena gastronomica tradizionale andalusa.

4- Istanbul: unica città euro‑asiatica nel gruppo, è apprezzata per la varietà culturale, la storia millenaria e la cucina cosmopolita.

5- Roma: alti i riconoscimenti per la sua storia, l’architettura iconica e la vivacità urbana.

6- Siena: patrimonio UNESCO con il suo centro medioevale, piazza del Campo e le sue tradizioni (Palio in primis). È molto apprezzata per il suo fascino autentico e la cucina locale.

7- Porto: la città conquista per il vino Porto, la Ribeira affacciata sul Douro e una scena gastronomica eccellente. I lettori ne apprezzano l’atmosfera rilassata e il buon rapporto qualità‑prezzo.

8-9: Madrid e Lisbona: capitali vivaci e cosmopolite, citate per la scena culturale, i musei, la cucina e i grandi parchi urbani.

10- Lione: rinomata per un centro storico di grande fascino e la grande tradizione gastronomica, attira i lettori amanti del buon cibo.