Cinquant’anni, madre di due figli e vedova di Mark Darcy, Bridget Jones torna il 27 febbraio nel quarto capitolo della saga tratta dai romanzi di Helen Fielding. Nel nuovo film, Bridget Jones – Un amore di ragazzo, la single è alle prese con Tinder, indecisa tra Wallaker, l’insegnante dei figli, e Roxster, un giovane conosciuto online. Come andrà a finire? Nell’attesa, pregustiamo un po’ di sano romanticismo inglese. Nel cuore di Londra, tra i luoghi delle nostre rom-com preferite.

Bridget Jones (Renée Zellweger) e Roxster (Leo Woodall) in Bridget Jones 4

Rom-com: Bridget Jones e Londra

Chi conosce Londra e ha visto il trailer, scommetterebbe che una delle location del film sia Hampstead. A nord del centro, tra Hampstead Heath e la casa-museo di John Keats, le opportunità per una fuga romantica non mancano.

I fan del Diario di Bridget Jones si trovano dove tutto è iniziato: fuori dall’appartamento disordinato di una single felice, sopra il pub The Globe Tavern, in 8 Bedale Street, Southwark, zona trendy vicino al London Bridge, The Shard, London Eye e Borough Market. Questo mercato, uno dei più grandi al mondo, esiste dal 1756 ed è spesso presente nelle storie di Bridget.

Quindi restando in tema shopping (San Valentino è vicino!), come dimenticare i famosi mutandoni di Bridget Jones? Nei film, la pasticciona interpretata da Renée Zellweger diventa più attenta al look e oggi probabilmente sceglierebbe la lingerie chic di Rigby and Peller, brand britannico di alta gamma e fornitore della Corte Reale, con negozi a Mayfair, Saint John’s Wood e Knightsbridge (rigbyandpeller.com).

In alternativa, il diario perfetto per iniziare la tua storia romantica si trova da Cowling and Wilcox. Si tratta di una boutique di articoli artistici e di cancelleria a Shoreditch, Londra, da oltre cinquant’anni (cowlingandwilcox.com).

Il vivace Borough Market. Foto Shutterstock

La rom-com più romantica di Londra: Love Actually

Nel più classico dei film romantici di Natale, il mantra è love is all around (“l’amore è dappertutto”) e le storie che s’intrecciano nella trama di Love Actually invitano a fare il giro di Londra. Quindi si parte da Notting Hill, per un selfie davanti al numero 27 di St Luke’s Mews, l’iconica via acciottolata con le casette color pastello vicina a Portobello Road Market (visitportobello.com). Inoltre è qui che Mark (Andrew Lincoln) si dichiara con i famosi cartelli scritti a mano a Juliet (Keira Knightley), la moglie del suo migliore amico.

Per seguire le peripezie sentimentali del Primo Ministro David (Hugh Grant) e della sua domestica Natalie, invece, ci si muove tra l’indirizzo più istituzionale della città, 10 Downing Street (la sede del governo inglese), e la Londra multiculturale di Brixton. Il civico 102 di Poplar Road nel film del 2003 diretto da Richard Curtis diventa il “quartiere malfamato di Wandsworth”, dove David bussa a ogni portone per riabbracciare la sua ragazza. E a Brixton, tra un murales e l’altro, è d’obbligo una deviazione a Tunstall Road, per contemplare il ritratto del grande David Bowie, nato nella vicina Stansfield Road.

Il murale di David Bowie a Brixton. Foto Shutterstock

La prossima tappa é il civico 400 di Oxford Street, una delle più affollate vie dello shopping. I grandi magazzini Selfridges (selfridges.com), i più importanti dopo Harrods, sono protagonisti dello spassoso cameo di Rowan Atkinson (Mr. Bean) nei panni di Rufus, un meticoloso commesso che fa perdere la pazienza ad Harry mentre cerca di comprare di nascosto un regalo per la moglie Karen (Emma Thompson).

Il mitico mercato di Portobello. Foto Bruno Martins

Notting Hill, la rom-com per eccellenza

«Sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla». La frase più iconica di Notting Hill è della star Anna Scott (Julia Roberts) all’umile libraio William Thacker (Hugh Grant) tra gli scaffali di The Travel Bookshop. Chi non ha mai sognato di varcare la soglia di quella libreria? Eppure, al 142 di Portobello Road non c’è mai stata! L’ispirazione per gli interni, ricreati negli Shepperton Studios, si trova però proprio dietro l’angolo, nel The Notting Hill Bookshop al civico 13 di Blenheim Crescent (thenottinghillbookshop.co.uk). Era uno degli indirizzi preferiti dello sceneggiatore Richard Curtis, che all’epoca viveva in questo elegante quartiere di West London, esattamente dietro alla leggendaria porta blu di 280 Westbourne Park Road.

Nella finzione dietro quel portone c’è l’appartamento di William Thacker, meta di pellegrinaggio per i fan e le coppie di innamorati. E poco importa se è una replica, perché la porta originale è stata venduta all’asta per beneficenza. «Per June che ha amato questo giardino. Da Joseph che si è seduto sempre accanto a lei» recita, infine, la scritta incisa nel legno sulla panchina dei Rosmead Gardens (rosmeadgarden.com), dove Anna e William s’intrufolano di notte in una delle scene più romantiche di Notting Hill.

Ma oggi per ritrovarla, bisognerebbe volare fino in Western Australia, nei Queens Gardens di Perth, perché è lì che la panchina si trova da molti anni. Dai cancelli in ferro battuto di Rosmead Road, però, si può sbirciare tra la vegetazione dei giardini privati (l’ingresso è per i residenti), magari esclamando «upsy-daisy!» – un’espressione infantile dell’inglese britannico per dire “ops!” – come fa il libraio londinese, facendo ridere l’attrice statunitense Anna Scott.

I Grandi Magazzini Selfridges. Foto Alexsander Barhon

Informazioni utili per il tuo tour di Londra ispirato alle rom-com

Come arrivare

La compagnia aerea low cost Ryanair vola negli aeroporti di Londra Gatwick, Luton e Stansted da diverse città italiane (sola andata a partire da 14,99 euro, ryanair.com).

Dove dormire

Nel quartiere di Southwark, a poca distanza dal vivace Borough Market, The Hoxton è un albergo glamour con 192 camere di design (doppia da 239 euro, thehoxton.com). Nella zona di Regent’s Park, il Meliá White House è ospitato in un edificio degli anni Trenta fresco di restauro, ha camere luminose arredate in stile Art Déco e un buon rapporto qualità prezzo (doppia da 190 euro, melia.com).

Dove mangiare

A Notting Hill, il The Mall Tavern è un pub moderno con un assortito banco di gastronomia e nel calendario sessioni di live jazz (themalltavern.com). Nel quartiere di Marylebone, nella Central London, The Grazing Goat offre un tipico assaggio della cucina britannica contemporanea con carni di provenienza locale (cubitthouse.co.uk).

Info

visitbritain.com

britmovietours.com per visite guidate nei “luoghi del cinema”.

Leggi anche Tutti i ponti del 2025: quando organizzare viaggi e weekend