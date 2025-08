«50 km all’ora» è il titolo della nuova commedia con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi, ma può essere anche il mood della tua prossima vacanza. Il film diretto da Markus Goller ti accompagna in un viaggio tra i luoghi più belli dell’Emilia Romagna, dagli Appennini alla Riviera Romagnola. Un viaggio da assaporare, da vivere con lentezza, non soltanto per godere del paesaggio ma per ritrovare sé stessi proprio come i due protagonisti della pellicola.

La trama di «50 km all’ora»

La storia di «50 km all’ora» è quella di Rocco (Fabio De Luigi) e suo fratello Guido (Stefano Accorsi). I due non potrebbero essere più diversi, con il primo che si è dedicato tutta la vita al padre malato e il secondo più irrequieto, da tempo lontano da casa. Non si frequentano da anni ma la morte del genitore li costringe a riavvicinarsi: questo infatti ha lasciato come ultima volontà quella che le sue ceneri venissero portate a Cervia. Rocco e Guido decidono quindi di approfittare dell’occasione per realizzare un sogno di gioventù: attraversare la regione a bordo dei loro motorini. Un viaggio che li conduce attraverso borghi, strade di campagna e coste, ma soprattutto li porta a ritrovare un legame perso da tempo.

Appennino Modenese

«50 km all’ora» si apre sull’Appennino modenese e le sue strade strette che si snodano nei boschi di querce, castagni e pini. Qui la natura è rigogliosa e le colline sono dolci e ricche di vigneti, frutteti e piccoli borghi pittoreschi.

Fanano

Fanano è un affascinante borgo situato nell’Appennino modenese, circondato da un paesaggio montano e boscoso con torrenti e sentieri ideali per escursioni e passeggiate all’aria aperta. Un luogo tranquillo e ricco di storia, con le stradine strette e le case in pietra del centro storico.

Pavullo nel Frignano

Pavullo nel Frignano è una vivace cittadina situata sull’Appennino modenese, con un centro storico accogliente e ricco di storia. Qui puoi trovare piazze animate, negozi e ristoranti tipici. Circondata da colline e boschi, è un ottimo punto di partenza per esplorare la natura e le bellezze del Parco del Frignano. È un luogo che unisce cultura, storia e natura, ideale per chi ama scoprire ambienti autentici e tranquilli.

Appennino bolognese

Anche l’Appennino bolognese trova spazio in «50 km all’ora», con i borghi e la natura incontaminata che fanno da sfondo al viaggio lento di Rocco e Guido.

Lizzano in Belvedere

A Lizzano in Belvedere, 90 km da Bologna, il paesaggio montano e la natura sono protagonisti. È un luogo ideale per gli amanti della montagna, con boschi, sentieri e panorami che si affacciano sulle vette e sulla valle sottostante. Nel borgo puoi trovare un’atmosfera tranquilla e autentica e scoprire una storia ricca, con numerose testimonianze del passato.

Le colline romagnole

I piccoli borghi che disseminano le colline romagnole sono lo sfondo principale di «50 km all’ora». Si tratta di un paesaggio dolce, con piccoli paesi e cittadine ben curati che raccontano un’Italia autentica.

Cesena

Nel loro viaggio Rocco e Guido arrivano a Cesena, città famosa per il suo ricco patrimonio storico e culturale e per un’atmosfera vivace tra tradizioni, ristoranti tipici e iniziative culturali. Passeggiando nel centro, potrai ammirare la maestosa Rocca Malatestiana, le pittoresche piazze e le chiese antiche.

Lonigiano

Lonigiano è immerso tra dolci colline e paesaggi rurali. Un borgo dall’atmosfera tranquilla e autentica, con strade acciottolate, antiche case in pietra e un’atmosfera di pace. È anche un punto di partenza perfetto per escursioni tra vigneti e boschi, alla scoperta della bellezza semplice e genuina di questa zona.

Bertinoro

A Bertinoro si possono godere splendide vedute panoramiche. Il suo centro storico medievale ha strade acciottolate, torri antiche e piazze vivaci. La città è anche rinomata per il famoso Vino di Bertinoro, che si può degustare nelle enoteche locali.

San Giovanni in Galilea

San Giovanni in Galilea, in provincia di Rimini, è immerso tra dolci colline e paesaggi rurali. Il suo centro storico è tranquillo, con strade strette e case in pietra che raccontano la sua storia antica. Perfetto per passeggiate tra campi e vigneti, è un luogo ideale se cerchi relax e contatto con la natura.

Comacchio

Nel loro viaggio in motorino, i protagonisti di «50 km all’ora» passano anche da Comacchio, in provincia di Ferrara. Situata nel cuore del Parco del Delta del Po, è una città lagunare con canali, ponti e case colorate che si affacciano sull’acqua. Importante sito naturalistico, è famosa per la pesca e in particolare quella dell’anguilla.

Costa Adriatica

Dalle colline il viaggio di Rocco e Guido prosegue verso il mare. In «50 km all’ora» alcune delle tappe toccate dai fratelli sono sulla Costa Adriatica. La Riviera Romagnola è luogo di divertimento ed evasione per antonomasia, tra spiagge e località balneari che sono ormai nell’immaginario collettivo.

Ravenna

Ravenna non ha bisogno di presentazioni. Una città ricca di storia e arte, famosa per i suoi straordinari mosaici bizantini che decorano chiese e mausolei, come la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia. Situata lungo la costa adriatica, offre un mix di patrimonio culturale e divertimento, con le strade tranquille e i monumenti antichi che creano un’atmosfera unica.

Lido di Dante

A Lido di Dante puoi trovare ampie spiagge di sabbia fine: un posto ideale se cerchi relax e divertimento, con un’atmosfera tranquilla e accogliente. La zona è circondata da pinete e natura, e offre spazi per passeggiate e attività all’aperto.

Lido di Savio

Lido di Savio è una località balneare situata sulla costa adriatica, nota per le sue lunghe spiagge di sabbia e le strutture turistiche. È una meta popolare per le famiglie e i giovani, grazie alle numerose attività di intrattenimento, agli stabilimenti balneari e alle aree dedicate al divertimento. La zona offre anche spazi verdi e pinete, ideali per passeggiate e momenti di relax all’aria aperta.

Cervia

Punto d’arrivo per Rocco e Guido indicato dal padre è Cervia, splendida città sulla costa adriatica famosa per le sue lunghe spiagge di sabbia dorata. Una località balneare in cui puoi trovare atmosfera vivace e rilassante allo stesso tempo. Oltre alla spiaggia, la cittadina è conosciuta per il suo centro storico affascinante, con stradine pittoresche, piazze animate e il caratteristico porto. La città è anche famosa per il sale, che viene estratto nelle saline circostanti, creando paesaggi unici e suggestivi.