Percorsi in bicicletta: 10 itinerari alla scoperta dell’Italia

N iente auto, ma pieno contatto con la natura: quest'anno le vacanze si fanno pedalando. Se anche tu adori il cicloturismo, ecco 10 percorsi in bicicletta per fare movimento, divertirti e andare alla scoperta delle meraviglie d'Italia... sostenibilmente!

Per staccare davvero dalla routine, dobbiamo far fare al nostro corpo qualcosa di diverso. Rimanere sdraiati su uno sdraio per una settimana o due può essere una soluzione ma... se sei tra quelle persone che non sanno stare ferme e preferiscono partire alla scoperta del mondo in modo green, la bicicletta è il mezzo giusto per un'estate indimenticabile e il cicloturismo l'obiettivo.

Dove andare? Qualche consiglio ce lo danno Leonardo Corradini e Veronica Rizzoli, autori de I migliori e più entusiasmanti itinerari in bicicletta (Newton Compton). Ecco 10 percorsi in bicicletta che ti porteranno in tutta Italia con l'aiuto di sole due ruote.

Ciclabile della Valle dei laghi (Trentino-Alto Adige)

Partenza: Torbole

Arrivo: località Sarche

Lunghezza: 27 chilometri

Tempo di percorrenza: 3-4 ore

Bici consigliata: da viaggio, da corsa

Il lago è l'elemento attorno a cui gira tutto l'ecosistema di questa valle: Cavedine, Toblino e Terlago sono solo alcuni dei bacini lacustri che impreziosiscono questo angolo di Trentino. La ciclabile si snoda sul corso meridionale della vallata, partendo dal lago di Toblino e scendendo verso il Garda. La parte settentrionale è dedicata ai tracciati più impegnativi.

Ciclabile del naviglio della Martesana (Lombardia)

Partenza: Trezzo d'Adda

Arrivo: Milano

Lunghezza: 36 chilometri

Tempo di percorrenza: 3-4 ore

Bici consigliata: da viaggio, da corsa, gravel

Costruito a partire dal 1443, grazie anche all'ausilio di Leonardo Da Vinci, il naviglio dela Martesana oggi si stacca dal fiume Adda all'altezza di Concesa, deviando verso ovest per arrivare attraverso una serie di tortuose anse nel cuore di Milano. Il canale attraversa campagne, cittadine immerse nel verde, distese coltivate, aziende storiche e siti di interesse culturale. Da non perdere durante il percorso: le ville storiche di Gessate.

Via Francigena del Sud (da Roma a Brindisi)

Partenza: Roma

Arrivo: Brindisi

Lunghezza: 726 chilometri

Tempo di percorrenza: 8-10 giorni

Bici consigliata: da viaggio, MTB, gravel

Impossibile descrivere tutte le meraviglie che potrai osservare in sella alla tua bici, percorrendo il tragitto che va da Roma a Brindisi. Tra laghi vulcanici e parchi naturali, si arriva sulla costa del golfo di Gaeta, per poi farsi inghiottire dalla campagna matese, selvaggia e affascinante. I vicoli di Bari vecchia sono pronti a investirti di suggestiva magia. I più intraprendenti possono allungarsi fino a Leuca. Da non perdere: Venosa, uno dei borghi più belli d'Italia.

Cammino Materano (Basilicata, Puglia)

Partenza: Bari

Arrivo: Matera

Lunghezza: 151 chilometri

Tempo di percorrenza: 2-3 giorni

Bici consigliata: da viaggio, MTB, gravel

I cammini materani sono tra i più recenti. Il primo a essere segnalato in questa zona è quello che segue la via Peuceta tra Bari e Matera. Siamo nel cuore delle Murge, grande altopiano carsico rivestito di spighe di grano e chiome di ulivi. Pensato per i camminatori, può presentare qualche difficoltà per i ciclisti a causa del fondo sconnesso e alcune pendenze pericolose da affrontare con bici cariche. Da non lasciarsi sfuggire: oltre alla bellissima Matera, i sentieri del Parco nazionale dell'Alta Murgia e la cattedrale di Santa Maria Assunta di Altamura. Qui potrai riacquistare le energie con il famoso pane e la goduriosa focaccia!

La vecchia ferrovia Framura-Levanto (Liguria)

Partenza: Framura

Arrivo: Levanto

Lunghezza: 6 chilometri

Tempo di percorrenza: 1 ora

Bici consigliata: da viaggio, da corsa

La Liguria è ricca di angoli di mare e montagna incontaminati, da scoprire con occhio attento e i mezzi giusti. La bici è uno di questi. Grazie al recupero di un vecchio tracciato ferroviario, a due passi dal Parco nazionale delle Cinque Terre, è stata creata la pista ciclabile Framura-Levanto. Adatta a famiglie con bambini o persone refrattarie alle salite, la ciclopedonale corre parallela al mar Tirreno, regalando scorci mozzafiato. Da non perdere sul percorso: Levanto, punto di accesso alle Cinque Terre, con piccoli gioielli come la chiesa di Sant'Andrea apostolo.

Da Pantalica a Siracusa (Sicilia)

Partenza: Sortino

Arrivo: Siracusa

Lunghezza: 6 chilometri

Tempo di percorrenza: 6-8 ore

Bici consigliata: da viaggio, MTB, gravel

La riserva naturale orientata Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande è un territorio ricco di biodiversità, soprattutto vegetale. Qui sono stati allestiti due percorsi ciclopedonali. Il primo permette di scoprire l'area boschiva di Giarranauti, mentre il secondo segue un tratto della vecchia ferrovia Siracusa-Vizzini, ma è accessibile solo previa autorizzazione del corpo forestale. Nel territorio della riserva naturale si può visitare anche la necropoli rupestre di Pantalica, pedalando poi verso il mare e la città di Siracusa.

Le isole di Maddalena e di Caprera (Sardegna)

Partenza: La Maddalena

Arrivo: La Maddalena

Lunghezza: 46 chilometri Tempo di percorrenza: 5-6 ore

Bici consigliata: da viaggio, MTB, gravel

Se hai voglia di pedalare sul mare, il percorso sulle isole della Maddalena e Caprera è quello giusto per te. Siamo a nord della Sardegna, nel Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena. Tra territori brulli e aridi e spiagge mozzafiato orlate di ricche pinete, c'è di che rimanere incantati. Da non perdere: Cala Spalmatore, una delle spiagge più belle dell'arcipelago e forse dell'intera Sardegna.

Via Verde della costa dei Trabocchi (Abruzzo)

Partenza: San Salvo

Arrivo: Francavilla al Mare

Lunghezza: 75 chilometri

Tempo di percorrenza: 6-8 ore

Bici consigliata: da viaggio, bici da corsa

Una delle caratteristiche del territorio italiano è che i suoi chilometri di costa sono tra le esplorazioni più interessanti che un appassionato di escursioni e cicloturismo può fare. Uno dei punti più suggestivi dei 7.914 chilometri di terra affacciata sul mare in Italia è la Via Verde della costa dei Trabocchi. Con i suoi 42 chilometri di ciclovia, tra San Salvo e Francavilla a Mare, questo tratto è noto per le sue costruzioni in legno su palafitte utilizzate per la pesca. Su questo tracciato se ne incontrano ben sedici.

Anello della Val di Merse (Toscana)

Partenza: Abbazia di San Galgano

Arrivo: Abbazia di San Galgano

Lunghezza: 32 chilometri

Tempo di percorrenza: 3-4 ore

Bici consigliata: da viaggio, MTB, gravel

Questo percorso è dedicato a chi ama riempirsi gli occhi delle deliziose costruzioni che impreziosiscono i piccoli borghi e dei favolosi castelli disseminati nella campagna. L'Anello della Val di Merse permette di osservare i suggestivi resti dell'abbazia di San Galgano e del suo eremo in cui è custodita la vera spada nella roccia. Inoltre, strade secondarie e sterrati conducono in luoghi autentici, lontani dal turismo di massa.

Il percorso dell'Eroica (Toscana)

Partenza: Gaiole in Chianti

Arrivo: Gaiole in Chianti

Lunghezza: 209 chilometri

Tempo di percorrenza: 2-4 giorni

Bici consigliata: da viaggio, MTB, gravel

Rimanendo sempre in Toscana, non si può non menzionare il percorso dell'Eroica. Si tratta prima di tutto di una manifestazione che si svolge a fine ottobre e raduna ciclisti muniti di bici d'epoca. Da questo evento è nato anche il percorso permanente di 209 chilometri, che si alterna su strade sterrate e asfaltate, tra Chianti, Crete Senesi e Val d'Orcia. Si consiglia l'uso del GPS per non perdersi tra insidiosi bivi. Tra natura incontaminata e un'escursione tra i prodotti tipici della tradizione enogastronomica, non perdere l'occasione di visitare il Castello di Brolio, uno dei simboli del territorio del Chianti.