È a Lisbona il miglior hotel di lusso del mondo: si tratta del Santiago De Alfama Boutique Hotel, prestigioso albergo della capitale portoghese in vetta ai premi Travellers’ Choice di TripAdvisor. Ecco 10 hotel di lusso da tenere in agenda per festeggiare un evento speciale o per concedersi una vacanza davvero a 5 stelle.

Prese in esame otto milioni di inserzioni su TripAdvisor

TripAdvisor, nota piattaforma di recensioni online, ha stilato la classifica degli hotel che hanno ricevuto il maggior numero di recensioni “eccellenti” dagli utenti nell’ultimo anno. Degli otto milioni di inserzioni del sito, meno dell’uno percento ha ottenuto questo riconoscimento: il migliore tra i migliori hotel ad aggiudicarsi il primo posto assoluto è stato il Santiago De Alfama Boutique Hotel: suggestivo albergo da 19 camere ospitato in un edificio del XV secolo nello storico quartiere di Alfama.

L’eccellenza del Santiago De Alfama Boutique Hotel

Circondato da vicoli incantevoli e a soli 15 minuti a piedi dalla famosa Praça do Comércio di Lisbona, il Santiago De Alfama Boutique Hotel vanta viste eccezionali sulla Vecchia Alfama e sul fiume Tago. «I servizi di lusso dell’hotel – scrive TripAdvisor -, l’arredamento affascinante, l’atmosfera artistica e i prezzi ragionevoli rendono il soggiorno indimenticabile. Gli ospiti possono rilassarsi nel tranquillo patio, gustare deliziosi piatti o esplorare le attrazioni vicine con l’aiuto del concierge esperto». I prezzi delle camere partono da circa 300 € a notte, ma aumentano durante la stagione più affollata. Oltre alle camere di lusso, l’hotel ospita anche un bistrot/bar e un salone interno. Forbes aveva già nominato la struttura il miglior boutique hotel della capitale portoghese, elogiando il «servizio davvero impeccabile e la costante attenzione ai dettagli».

I 10 alberghi di lusso top secondo TripAdvisor

Al secondo e terzo posto della classifica di TripAdvisor troviamo gli hotel indiani Gokulam Grand Turtle on the Beach a Kovalam e Chandys Windy Woods a Chithirapuram. Nella top 10 di TripAdvisor non figura nessun hotel Italiano nonostante il boom degli ultimi anni, mentre sono presenti strutture nel Regno Unito, in Messico e in Sudafrica. Eccole nel dettaglio.

Santiago De Alfama Boutique Hotel, Lisbona, Portogallo Gokulam Grand Turtle on the Beach, Kovalam, India Chandys Windy Woods, Chithirapuram, India Secrets Akumal Riviera Maya, Akumal, Messico Gidleigh Park, Chagford, Regno Unito Le Manoir aux Quat’Saisons, A Belmond Hotel, Great Milton, Regno Unito Petit Hotel Confidentiel, Chambéry, Francia Kapama River Lodge, Kapama Private Game Reserve, Sudafrica Hotel The Cliff Bay, Madeira, Portogallo Hotel Arlberg Lech, Lech, Austria

