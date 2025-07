Molti italiani si preparano per le vacanze, ma la gioia della scoperta può spesso essere offuscata da preoccupazioni sulla sicurezza. Dai mercati affollati alle spiagge, la minaccia di furto o frode può rapidamente trasformare la vacanza in un incubo.

Italiani in vacanza: la paura dei furti

Un recente sondaggio condotto da Revolut su un campione rappresentativo della popolazione italiana evidenzia che la principale preoccupazione finanziaria quando si viaggia all’estero è quella del furto fisico. Lo indica il 17% della popolazione presa in esame. La perdita di portafogli o borse contenenti carte, contanti, documenti d’identità o, peggio ancora, il telefono, è il timore più grande. Non si tratta solo di perdere denaro; si tratta della sensazione immediata e opprimente di trovarsi bloccati in un luogo sconosciuto, impossibilitati a pagare le spese essenziali e con la conseguente corsa a bloccare carte e sostituire documenti, che può consumare tempo prezioso durante le vacanze.

Sono soprattutto i Millennial (25-34 anni) a preoccuparsi maggiormente per i furti fisici in viaggio (19%), rispetto ad appena il 14% della più giovane Generazione Z (18-24 anni). Ciò suggerisce un potenziale divario generazionale nelle ansie finanziarie legate ai viaggi.

Truffe e spese eccessive: le altre preoccupazioni

Subito dopo il furto fisico, le preoccupazioni più comuni sono l’ansia di frodi, truffe o addebiti non autorizzati e la pervasiva difficoltà di gestione del budget, con la tentazione di spendere troppo (con il 14% ciascuna). Mentre le truffe preoccupano maggiormente gli italiani di età compresa tra 35 e 44 anni (17%), la paura di sforare il budget riguarda principalmente la Generazione Z (23%).

Revolut per la sicurezza dei consumatori

«Sappiamo che per molti italiani il pensiero di perdere il telefono o di cadere vittima di una truffa mentre si trovano all’estero è una vera fonte di stress» afferma Dave Eborne, Head of Fraud di Revolut. «La nostra missione è fornire ai nostri utenti gli strumenti necessari per proteggere il proprio denaro, dando loro la libertà di esplorare il mondo senza preoccupazioni finanziarie costanti».

A questo fine Revolut offre ai propri clienti una suite di funzionalità di sicurezza avanzate, progettate per garantire un’esperienza finanziaria più sicura offrendo ai viaggiatori maggiore tranquillità. Tra le funzionalità in-app per proteggere il denaro e le spese in modo più efficace: la protezione del patrimonio, l’accesso tramite secondo dispositivo, la segnalazione di dispositivo smarrito, limiti alle transazioni, carte virtuali e blocco/sblocco immediato e strumenti di budgeting e analisi.