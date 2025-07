Da sempre le isole greche sono meta turistica incredibilmente popolare, specie Mykonos per la sua vita notturna e Santorini grazie ai suoi panorami mozzafiato. Recentemente però la rivista di viaggi Travel + Leisure ha premiato un’altra perla delle Cicladi, insignita dell’annuale World’s Best Awards ed eletta la più bella isola del mondo. Si tratta di Paros, che dal 24esimo posto dello scorso anno ha raggiunto la vetta della classifica, segno della sua crescente popolarità. Ma che cosa la rende così speciale? Secondo le migliaia di lettori di T+L che l’hanno votata si tratta della sua versatilità.

Spiagge e acque cristalline

Paros offre una costa varia e incontaminata: da Golden Beach, una delle spiagge più spettacolari dell’intero arcipelago delle Cicladi, rinomata per il kitesurf e il windsurf grazie ai venti meltemi, fino a baie tranquille come Lageri, piccolo angolo di paradiso nascosto nella parte nord est dell’isola. Spiagge come Kolymbithres – con formazioni rocciose uniche – e Santa Maria, ideale per famiglie e sport acquatici, offrono esperienze uniche e diversificate per ogni tipo di viaggiatore.

Villaggi da cartolina

La pittoresca Naoussa è soprannominata «Mykonos in miniatura» per l’eleganza dei suoi vicoli, boutique e vivacità notturna, ma con un ritmo più rilassato. Parikia, capoluogo e porto principale, ospita la millenaria Panagia Ekatontapiliani, tra le chiese paleocristiane meglio conservate della Grecia.

Storia millenaria e cultura

Governata da Romani, Veneziani e Ottomani fino al 1832, quando la convenzione di Londra stabilì la nascita del Regno di Grecia, Paros divenne famosa già durante la civiltà cicladica per il suo marmo pario, utilizzato in capolavori come la Venere di Milo e la Nike di Samotracia. Dalle rovine veneziane, alla Via Bizantina che collega Lefkes a Prodromos, l’isola offre un ricco patrimonio culturale tutto da scoprire.

Cucina locale

Vero e proprio paradiso per gli amanti del buon cibo, Paros delizia i propri turisti con piatti a base di pesce freschissimo, formaggi locali e prodotti a chilometro zero: dal pesce secco gouna alla versione locale di giouvetsi (pasta al forno) al granchio, abbinati a vini come il Moraitis o birre artigianali Cycladic IPA. Le botteghe e i piccoli ristoranti a Naoussa e Parikia regalano esperienze autentiche e di qualità.

Equilibrio tra relax e movida

Paros è un’isola che sorprende, perfetta sia per chi cerca relax in un ambiente genuino, sia per chi ama la vita notturna. Ce n’è davvero per tutti i gusti: beach club, bar eleganti sul porto (specialmente a Naoussa), e persino feste in barca.

Accessibilità e collegamenti

Altro punto a favore di Paros è la sua accessibilità: un volo da Atene dura circa 40 minuti, oppure si può arrivare in 3–4 ore di traghetto da Pireo. All’interno dell’isola una rete di autobus collega molte spiagge, ma per esplorare angoli remoti la scelta migliore resta l’autonoleggio o uno scooter.

Leggi anche I Paesi sconsigliati dalla Farnesina, ecco dove non andare in vacanza