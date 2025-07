Il sito HomeToGo ha stilato l’indice delle «gemme nascoste» d’Europa, destinazioni meno note e spesso trascurate dall’industria turistica, ma che offrono atmosfere incantevoli, paesaggi mozzafiato ed esperienze sorprendenti tanto quanto le mete più «instagrammate» e inevitabilmente molto affollate.

Le 10 gemme nascoste d’Europa

Per classificare queste destinazioni, HomeToGo ha preso in considerazione sette fattori per ciascuna località: temperature estive, domanda dei viaggiatori, paesaggi circostanti, tendenze di ricerca dei viaggiatori, itinerari a piedi, opzioni di ristorazione e costi degli alloggi per le vacanze. Dopo aver analizzato tutti questi dati, ha prodotto una classifica delle 10 mete con il punteggio complessivo più alto.

Tomar (Portogallo)

Tomar, graziosa città portoghese nella provincia di Ribatejo, fondata nel lontano 1160, conquista il primo posto nella graduatoria di HomeToGo. La meta spicca per il suo ricco patrimonio storico – ne è l’emblema il Convento di Cristo, sito UNESCO – e per l’eccezionale convenienza: affitti estivi medi a circa 30 euro a notte per persona. Gli altri fattori che l’hanno premiata includono clima ideale (9,32 su 10), bassa visibilità nelle ricerche turistiche (9,43), ottimi paesaggi (9,05) e buon cibo (8,77).

Brisighella (Italia)

Al secondo posto si classifica Brisighella, borgo medioevale in provincia di Ravenna. Con un punteggio perfetto (10) in termini di bassa visibilità (ossia raramente cercata), una cucina locale ben votata e alloggi a prezzi contenuti, rappresenta un’alternativa ideale rispetto alle mete affollate.

Nauplia (Grecia)

Nauplia, situata sulla costa greca del Peloponneso, occupa il gradino più basso del podio. È apprezzata per le spiagge, la vivace vita serale e la cucina mediterranea. Il punteggio pieno di 10 nel clima e un 9,82 nella gastronomia ne rafforzano il ruolo di destinazione rilassante ma autentica.

Le altre gemme nascoste tutte da scoprire

Completano la top ten di HomeToGo le seguenti località:

Puy‑l’Évêque (Francia) : incantevole borgo medievale situato nel dipartimento del Lot, nella regione dell’Occitania. Arroccato su un promontorio roccioso che domina il fiume Lot, il villaggio è caratterizzato da pittoresche case in pietra dorata, strette viuzze e scalinate che scendono verso l’antico porto fluviale;

: incantevole borgo medievale situato nel dipartimento del Lot, nella regione dell’Occitania. Arroccato su un promontorio roccioso che domina il fiume Lot, il villaggio è caratterizzato da pittoresche case in pietra dorata, strette viuzze e scalinate che scendono verso l’antico porto fluviale; Bremm (Germania) : piccolo e affascinante villaggio situato lungo il fiume Mosella, nella Renania-Palatinato. Incorniciato da vigneti e paesaggi collinari, è noto per ospitare uno dei vigneti più scoscesi d’Europa: il Calmont, con pendenze che superano il 65%;

: piccolo e affascinante villaggio situato lungo il fiume Mosella, nella Renania-Palatinato. Incorniciato da vigneti e paesaggi collinari, è noto per ospitare uno dei vigneti più scoscesi d’Europa: il Calmont, con pendenze che superano il 65%; Beynac‑et‑Cazenac (Francia) : è uno dei borghi più affascinanti della Dordogna, nel sud-ovest della Francia. Arroccato su una falesia sul fiume Dordogna, il villaggio è dominato dal maestoso Castello di Beynac, una fortezza medievale del XII secolo perfettamente conservata;

: è uno dei borghi più affascinanti della Dordogna, nel sud-ovest della Francia. Arroccato su una falesia sul fiume Dordogna, il villaggio è dominato dal maestoso Castello di Beynac, una fortezza medievale del XII secolo perfettamente conservata; Valdoviño (Spagna) : è un comune costiero della Galizia, nel nord-ovest della Spagna, situato nella provincia di La Coruña. Si affaccia sull’Oceano Atlantico con una costa spettacolare fatta di spiagge selvagge, scogliere e lagune;

: è un comune costiero della Galizia, nel nord-ovest della Spagna, situato nella provincia di La Coruña. Si affaccia sull’Oceano Atlantico con una costa spettacolare fatta di spiagge selvagge, scogliere e lagune; Sibiu (Romania) : splendida città medievale situata nel cuore della Transilvania. Fondata nel 1190 dai Sassoni, è famosa per il suo centro storico ben conservato, diviso in città alta e città bassa, con stradine acciottolate, piazze scenografiche e tetti spioventi con le iconiche «finestre a occhi» che sembrano osservare i passanti;

: splendida città medievale situata nel cuore della Transilvania. Fondata nel 1190 dai Sassoni, è famosa per il suo centro storico ben conservato, diviso in città alta e città bassa, con stradine acciottolate, piazze scenografiche e tetti spioventi con le iconiche «finestre a occhi» che sembrano osservare i passanti; Labeaume (Francia) : adagiato lungo il fiume Beaume e incastonato tra spettacolari gole calcaree, il borgo nel cuore dell’Ardèche affascina per le sue case in pietra, le viuzze acciottolate e i giardini pensili scolpiti nella roccia;

: adagiato lungo il fiume Beaume e incastonato tra spettacolari gole calcaree, il borgo nel cuore dell’Ardèche affascina per le sue case in pietra, le viuzze acciottolate e i giardini pensili scolpiti nella roccia; Beaumaris (Galles): il pittoresco villaggio sull’isola di Anglesey è noto per il suo imponente castello medievale costruito da Edoardo I nel XIII secolo. Il Castello di Beaumaris, patrimonio UNESCO, è considerato uno degli esempi più perfetti di architettura militare concentricamente pianificata.

