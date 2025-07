Ogni città ha una sua peculiarità capace di renderla unica. Alcune si distinguono per spiagge da sogno, altre per giardini spettacolari, per la cucina o per la ricchezza culturale. Ma esistono anche luoghi che colpiscono per il loro impatto visivo, dove i colori diventano protagonisti e trasformano lo spazio in una vera gioia per gli occhi. In un’epoca in cui la fotografia ha un ruolo centrale nel turismo, l’aspetto estetico delle destinazioni ha assunto un’importanza crescente, al punto da determinare vere e proprie classifiche basate sulla vivacità cromatica.

Lo studio sui colori della città

Uno studio recente ha preso in esame l’aspetto più appariscente delle città: la loro ricchezza di colori. Analizzando le tonalità dominanti in 125 località in tutto il mondo, è emersa una mappa dei luoghi più colorati, dove le combinazioni cromatiche contribuiscono a creare scenari iconici e facilmente riconoscibili. La ricerca, condotta dallo studio creativo Berlew, ha utilizzato una tecnologia di visione artificiale per analizzare immagini ad alta risoluzione di città e Paesi in tutto il mondo. L’obiettivo era individuare i cinque colori predominanti di ciascuna destinazione e misurarne sia la varietà che l’intensità, ottenendo così un punteggio per ogni località. Le immagini selezionate provenivano da fotografi di strada e offrivano scorci rappresentativi della quotidianità urbana, non semplici cartoline turistiche.

Al primo posto c’è Burano

A guidare questa particolare classifica è un piccolo angolo d’Italia: Burano, isola della laguna veneziana, che ha conquistato il primo posto grazie al suo straordinario mosaico di tonalità brillanti e alla perfetta armonia tra i colori delle facciate, delle finestre e delle strade. Nel caso della città veneta, i toni identificati spaziavano dal rosso brillante al verde bosco, passando per il giallo oro, il rosa intenso, l’azzurro cielo e il pesca pastello. Una gamma di colori capace di creare un impatto visivo potente, ma al tempo stesso bilanciato, tanto da far guadagnare all’isola il riconoscimento di località più variopinta del globo.

Perché Burano è così colorata

La storia di Burano e delle sue case dai colori accesi affonda le radici nel passato. Secondo una tradizione popolare, furono i pescatori a scegliere di dipingere le abitazioni con tinte vivaci per riconoscerle facilmente al ritorno dalla laguna, anche in presenza della fitta nebbia. Un’altra ipotesi lega la scelta cromatica alla necessità di distinguere le famiglie che portavano lo stesso cognome, usando i colori come segno distintivo delle abitazioni.

Anche le Cinque Terre nella classifica

Oltre a Burano, l’Italia è presente nella top ten anche con un’altra destinazione molto amata: le Cinque Terre, in sesta posizione. Qui, i borghi affacciati sul mare ligure sono un susseguirsi di abitazioni color pastello che si inerpicano sulle rocce. Le tonalità più diffuse includono il turchese, il giallo caldo, il corallo e il verde oliva, elementi che contribuiscono a rendere inconfondibile questo tratto di costa.

Le città più colorate del mondo

Al secondo posto nella classifica si trova Chefchaouen, in Marocco, celebre per le sue strade e case dipinte in diverse sfumature di blu. In terza posizione Guatapé, in Colombia, dove le abitazioni si distinguono per una vivace alternanza tra toni caldi e freddi, creando un contrasto che cattura immediatamente l’attenzione. Seguono, in ordine, Willemstad (Curaçao), L’Avana (Cuba), Buenos Aires con il quartiere de La Boca, Jodhpur in India, San Juan (Porto Rico) e il quartiere Balat di Istanbul.

