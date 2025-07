Per il secondo anno consecutivo San Miguel de Allende, nello stato di Guanajuato in Messico, è stata eletta dai lettori di Travel + Leisure come la migliore città al mondo. Il riconoscimento per questa gemma coloniale, città natale di Ignacio Allende e Juan Aldama, due figure chiave nella Guerra d’Indipendenza messicana, nasce dalla combinazione di fascino storico, vivacità culturale, accoglienza e qualità della vita, capaci di conquistare chiunque vi ci metta piede.

Il patrimonio di San Miguel de Allende

Dichiarato Patrimonio UNESCO nel 2008, il centro storico di San Miguel de Allende conserva oltre 250 monumenti di stile barocco e neoclassico. Cuore pulsante è l’imponente Parroquia de San Miguel Arcángel, la chiesa neogotica dalle guglie rosa, simbolo inconfondibile della città. Senza dimenticare il Santuario di Atotonilco, soprannominato la «Cappella Sistina delle Americhe». Vicoli acciottolati, balconi fioriti, porte in legno scolpito e facciate multicolore che cambiano tonalità con la luce del giorno donano a San Miguel un’atmosfera panoramica e romantica.

Vivacità, arte e cultura

La città è un magnete per artisti, scrittori e creativi da tutto il mondo. Considerata una vera e propria capitale culturale, San Miguel ospita l’Instituto Allende, scuola di arti visive, gallerie d’arte (come la Fábrica La Aurora) e numerosi studi di ceramisti, tessitori e argentieri. Eventi internazionali animano il calendario: dal San Miguel Writers Conference & Literary Festival, ai festival di jazz, cinema e musica da camera.

Gastronomia d’eccellenza e ospitalità al top

La scena culinaria spazia dalla cucina di strada ai ristoranti gourmet: nomi come Aperi, The Restaurant, Moxi godono di fama internazionale. Il movimento farm-to-table si esprime con ingredienti locali biologici e rooftop dining con vista sulla città, mentre le cantine locali come Cuna de Tierra e Dos Buhos offrono degustazioni memorabili. Quanto all’ospitalità c’è l’imbarazzo della scelta. Il panorama alberghiero vanta strutture uniche: il Rosewood San Miguel de Allende, per esempio, votato miglior hotel del Messico per la terza volta consecutiva, o Casa de Sierra Nevada di Belmond, che si conferma regina di stile.

Natura e relax nei dintorni di San Miguel de Allende

A pochi passi dalla città, il giardino botanico El Charco del Ingenio e le sorgenti termali come La Gruta regalano momenti di immersione nella natura, tra canyon, flora endemica e acque rigeneranti. Le gite a piedi, a cavallo o in bicicletta completano il quadro di un’esperienza autentica.

Clima ideale per tutto l’anno

Situata a 1.900 metri d’altitudine, la città gode di un clima primaverile perpetuo: mattine fresche e pomeriggi tiepidi rendono perfette le passeggiate e le attività all’aperto.