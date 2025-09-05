Quali sono le città dove i giovani riescono a sentirsi ispirati, rappresentati e felici? In un mondo in continua evoluzione, la Gen Z (i nati tra la metà degli anni Novanta e i primi anni del 2010) non si accontenta più di città efficienti o semplicemente belle. Cerca qualcosa di più: luoghi che offrano opportunità creative, spazi inclusivi, una buona qualità della vita e anche un po’ di divertimento accessibile. Time Out ha intercettato queste esigenze attraverso uno studio globale, chiedendo direttamente a migliaia di giovani quali fossero le città migliori in cui vivere. Il risultato disegna una mappa del mondo in cui è ancora possibile trovare equilibrio tra carriera, socialità, cultura e benessere.

Bangkok la preferita dalla Gen Z

A conquistare il primo posto è Bangkok, capitale della Thailandia e città dal carattere vibrante, autentico e profondamente umano. A colpire i giovani non è solo il basso costo della vita, ma anche la possibilità di vivere ogni giorno circondati da cultura, spiritualità e forte senso di socialità. Secondo i dati raccolti, il 71% degli intervistati considera Bangkok una città abbordabile sul piano economico, mentre l’84% afferma di essere semplicemente felice di viverci. Un dato tutt’altro che scontato. Qui, la vita scorre tra mercati notturni, street food di altissima qualità e quartieri in continuo movimento, dove l’energia urbana si mescola al sorriso contagioso della gente.

Melbourne al top per qualità della vita

Al secondo posto della classifica troviamo Melbourne, in Australia, città cosmopolita e da anni tra le più amate al mondo per la qualità della vita. Per la Gen Z, Melbourne è sinonimo di apertura mentale e fermento culturale. Il 77% dei giovani intervistati l’ha definita una città inclusiva, mentre il 96% ha sottolineato la ricchezza della sua scena artistica e creativa. Il clima rilassato, la natura a portata di mano e una forte attenzione alla sostenibilità contribuiscono a renderla una delle mete ideali per chi sogna una vita urbana senza rinunciare al contatto con l’ambiente.

Cape Town, tra bellezze naturali e vivacità cittadina

In terza posizione troviamo Cape Town, in Sudafrica, una città che fonde bellezza naturale e vivacità cittadina come poche altre al mondo. La maestosità della Table Mountain, le spiagge dell’Atlantico e una cultura giovane e multiculturale fanno sì che oltre l’80% dei giovani dichiarino di essere felici di vivere qui. E il 76% apprezza anche il lato più divertente e accessibile della città, dai locali alle serate all’aperto, dalle escursioni ai mercatini creativi. Cape Town è il perfetto esempio di come natura e città possano convivere, offrendo a chi la abita un un grande senso di libertà.

L’energia di New York

La classifica prosegue con città ben più conosciute ma viste da una prospettiva nuova. New York si piazza al quarto posto, riconfermandosi una delle metropoli più amate anche dalle nuove generazioni. Qui, l’energia non manca mai. L’84% dei giovani ne esalta la vivacità notturna, mentre l’82% ne apprezza il fatto che sia facilmente percorribile a piedi, una qualità tutt’altro che scontata per una città delle sue dimensioni. A New York, ogni quartiere racconta una storia diversa e per la Gen Z questo mosaico di identità è una fonte inesauribile di ispirazione.

Le europee nella Top Ten

New York è seguita da città europee come Copenaghen, Barcellona ed Edimburgo e Londra. Copenaghen, al quinto posto, colpisce per il suo equilibrio nordico e per il suo approccio umano e sostenibile alla vita urbana. Secondo lo studio, il 64% dei giovani si sente felice di viverci e, curiosamente, il 54% ritiene che sia anche un luogo dove è più facile trovare l’amore. Barcellona, al sesto posto, continua a incantare con il suo mix di storia, architettura e vita da spiaggia. Il 77% degli intervistati la considera una città inclusiva, dove è facile sentirsi accolti e parte di una comunità. Subito dopo arriva Edimburgo, dove spazi verdi, qualità dell’aria e percorribilità a piedi la rendono una vera oasi urbana. Il 95% dei giovani apprezza il verde cittadino, mentre l’89% la trova perfetta per muoversi a piedi.

Città del Messico gioiello dell’America Latina

Anche l’America Latina ha il suo gioiello in classifica: Città del Messico occupa l’ottava posizione, con l’83% dei giovani che si dichiara soddisfatto della vita urbana e il 69% che sottolinea quanto sia economicamente accessibile. Londra, pur essendo una città notoriamente costosa, conquista comunque la nona posizione per l’eccellenza della sua offerta culturale e gastronomica: il 96% degli intervistati celebra la varietà delle sue proposte artistiche, mentre il 93% ne elogia la cucina, che va ben oltre i classici cliché britannici.

Nessuna italiana nelle prime 20

Chiude la Top 10 Shanghai, che sorprende per l’efficienza dei trasporti pubblici – lodata dal 96% dei giovani – e per un’atmosfera urbana moderna, sicura e stimolante, in cui l’84% degli intervistati afferma di essere felice. Nessuna città italiana tra l’11esima e la 20esima posizione che vede, nell’ordine:

Sydney, Australia

Pechino, Cina

Parigi, Francia

Tokyo, Giappone

Berlino, Germania

Siviglia, Spagna

Chicago, Stati Uniti

Chiang Mai, Thailandia

Praga, Repubblica Ceca

Lisbona, Portogallo

Leggi anche Surf index, ecco le mete migliori per chi va a caccia di onde