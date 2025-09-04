Hoppa, sito specializzato nei trasferimenti aeroportuali, ha stilato la classifica dei migliori aeroporti d’Europa per il 2025. Al vertice della graduatoria troviamo due città del Nord Europa: Copenaghen e Stoccolma, entrambe con un punteggio complessivo di 9,5 su 10, grazie a puntualità eccezionale e servizi di alto livello. Seguono Palma di Maiorca, Madrid e Monaco di Baviera. Roma Fiumicino si colloca all’ottavo posto, con un punteggio di 8,4, dimostrando di offrire un’esperienza di viaggio di qualità, pur con margini di miglioramento rispetto ai leader nordici.

Cosa i passeggeri si aspettano da un aeroporto eccellente

Puntualità dei voli, rapidità ai controlli di sicurezza, disponibilità di lounge confortevoli, spazi per lo shopping, pulizia, varietà di ristoranti e caffè, accessibilità dei parcheggi e servizi aggiuntivi come farmacie, Wi-Fi veloce e aree relax: negli aeroporti i viaggiatori si aspettano servizi di alto livello, per trascorrere un tempo di qualità che sia il prolungamento piacevole di una vacanza o una pausa rilassante nell’ambito di un viaggio di lavoro.

Come è stata fatta la classifica

Hoppa ha valutato gli aeroporti europei combinando dati oggettivi e feedback dei passeggeri. I criteri principali sono stati: tempi medi di ritardo in partenza e arrivo, percentuale di voli cancellati, lunghezza delle code ai controlli di sicurezza, disponibilità di lounge e posti a sedere. Ogni aeroporto ha ricevuto un punteggio per ciascuna categoria, poi aggregato in un punteggio complessivo su 10, permettendo così di confrontare efficienza, servizi e comfort su scala europea.

Aeroporto di Copenaghen

L’aeroporto di Copenaghen è in vetta alla top 10 con un punteggio complessivo di 9,5 su 10. I ritardi medi in partenza sono di soli 8 minuti e in arrivo di 9 minuti. I passeggeri possono scegliere tra 40 ristoranti, bar e caffè, molti dei quali offrono specialità locali come il celebre smørrebrød. L’ampia gamma di servizi e la gestione efficiente del flusso di passeggeri fanno di Copenaghen un modello di riferimento.

Aeroporto di Stoccolma

A pari merito con Copenaghen, l’aeroporto di Stoccolma Arlanda ottiene anch’esso 9,5 su 10. I ritardi medi in partenza si attestano a 8,3 minuti, leggermente più alti rispetto a Copenaghen, ma compensati da costi di parcheggio contenuti e servizi top. La cura dei dettagli e l’organizzazione efficiente confermano la reputazione del Nord Europa per aeroporti affidabili e confortevoli.

Aeroporto di Palma di Maiorca

Palma di Maiorca conquista il terzo posto con un punteggio di 9,3 su 10. La recente ristrutturazione dello scalo ha contribuito a migliorare puntualità e flusso dei passeggeri, con ritardi medi all’arrivo di soli 6,8 minuti. I servizi includono aree lounge confortevoli, shopping e un’ampia offerta gastronomica, rendendo l’esperienza di viaggio rilassante anche nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Aeroporto di Roma Fiumicino

Roma Fiumicino, con un punteggio di 8,4 su 10, si colloca all’ottavo posto della classifica Hoppa. Lo scalo offre collegamenti efficienti con il centro città tramite treni e bus navetta, oltre a servizi come lounge, Wi-Fi gratuito e ristoranti di qualità. Tuttavia, tempi di attesa ai controlli di sicurezza e gestione dei flussi passeggeri rappresentano ancora una sfida, specialmente nei periodi di alta stagione.

La top 10 dei migliori aeroporti europei

La graduatoria Hoppa evidenzia come il Nord Europa domini la scena: Copenaghen e Stoccolma primeggiano con 9,5 su 10, seguite da Palma di Maiorca con 9,3. Madrid ottiene 9,2, mentre Monaco di Baviera e Parigi si fermano a 8,8. Budapest raccoglie 8,5 punti, Roma Fiumicino 8,4, Düsseldorf 8,1 e Barcellona 7,9.

Leggi anche Aeroporti: ecco i più puliti del mondo

Leggi anche Bagagli smarriti: ecco gli aeroporti più a rischio