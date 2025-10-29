Bellano, sul Lago di Como, Asolo, sulle colline trevigiane, e Arquà Petrarca, sui Colli Euganei, entrano a far parte del circuito Best Tourism Villages 2025 promosso dall’agenzia dell’ONU per il Turismo. Il riconoscimento, ottenuto durante la cerimonia tenutasi a Huzhou, nella provincia cinese di Zhejiang, non celebra soltanto la bellezza estetica dei tre borghi italiani, ma premia l’impegno delle comunità locali, la tutela del patrimonio, l’innovazione e la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Alle tre località riconosciute dall’agenzia Onu Un Tourism, si aggiungono altri due borghi del Belpaese, Montagnana, nel Padovano, e Sant’Andrea di Conza (Avellino), inserite nel Programma di Aggiornamento di UN Tourism, un progetto volto a fornire supporto personalizzato a realtà dotate di grande potenziale che non hanno ancora soddisfatto pienamente i criteri per il riconoscimento di Best Tourism Villages.

Bellano: natura, lago e un «canyon» da fiaba

Affacciato sul ramo orientale del Lago di Como, Bellano è un borgo che sorprende per la sua vitalità silenziosa. Lo spettacolo naturale dell’Orrido di Bellano – una gola scavata dal torrente Pioverna – è ormai diventato attrazione simbolo dela destinazione, ma il riconoscimento ottenuto va oltre la «cartolina».

«Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento per Bellano – ha affermato il sindaco Antonio Rusconi – e ringraziamo Regione Lombardia e il ministero del Turismo per averci candidato. Ora grazie al circuito internazionale in cui siamo inseriti, questo riconoscimento di assoluta qualità contribuirà a valorizzare e dare prestigio al nostro territorio provinciale, a Regione Lombardia e all’intera nazione nell’ambito del turismo culturale, enogastronomico e sostenibile».

«Questo prestigioso riconoscimento internazionale – ha commentato l’assessora lombarda al Turismo Barbara Mazzali, – conferma tutta la bellezza e il potenziale della Lombardia rurale: una terra autentica, fatta di piccoli borghi ricchi di storia, tradizioni e meraviglie ancora da scoprire». Una tendenza confermata dai dati da gennaio a luglio quando i soggiorni nei borghi sono cresciuti del 6,35% secondo i dati dell’Osservatorio per il Turismo regionale. «L’Orrido di Bellano, uno straordinario canyon naturale nel cuore della Lombardia – ha aggiunto -, è in cima alle classifiche delle attrazioni più cercate online nei borghi lombardi».

Asolo: la «città dai cento orizzonti» che guarda al futuro

Salendo verso le colline trevigiane, Asolo si presenta come un borgo elegante e accogliente, custode di un passato che ha attratto poeti e artisti. Il riconoscimento Best Tourism Villages 2025 arriva dopo una selezione fra 270 candidati in 65 paesi, a testimonianza della qualità della proposta turistica locale.

Il sindaco Franco Dalla Rosa ha messo in evidenza la forza di una comunità che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, arricchendo il borgo non solo con restauri e opere d’arte, ma con un’accoglienza che si sente, con proposte genuine e ambienti dove è piacevole perdersi. «Il riconoscimento delle Nazioni Unite ci riempie di orgoglio – ha detto Dalla Rosa -. Giunge come giusto merito alla nostra tradizione di accoglienza, realizzata negli anni dall’impegno degli operatori turistici, pubblici e privati, e della comunità Asolana».

Arquà Petrarca: poesia, vino e colline da contemplare

Immerso nei Colli Euganei, in provincia di Padova, Arquà Petrarca è più di un borgo: è un invito a scoprire la sinergia fra natura, cultura e identità. Il borgo porta il nome del grande poeta Francesco Petrarca, che qui visse gli ultimi anni della sua vita, e proprio questa eredità culturale è oggi motore di iniziative volte a valorizzare il patrimonio letterario, la cucina locale, il vino delle colline circostanti. Camminando fra le strade acciottolate di Arquà, si percepisce che le cose non sono affidate al caso: la cura dei muri in pietra, le vetrine sobrie, i tavolini nei cortili, la pace che avvolge. È un borgo pensato per essere vissuto, non solo visitato.

Grande la soddisfazione del primo cittadino, Andrea Schivo: «Essere inseriti tra i Best Tourism Villages 2025 è un riconoscimento straordinario che premia il lavoro e l’impegno di tutta la nostra comunità. Arquà Petrarca è un borgo che custodisce la memoria del Poeta, ma che allo stesso tempo continua a vivere grazie alla cura dei suoi cittadini, dei giovani e delle famiglie, delle associazioni, delle imprese, degli operatori turistici e di tutti gli enti che hanno creduto in noi. Questo risultato ci motiva a proseguire nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico, con uno sguardo sempre attento all’ambiente, alla sostenibilità e al futuro…».

