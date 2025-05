Di paesini incantevoli in Italia ce ne sono un infinità, e stabilire quale sia il più bello è una missione praticamente impossibile. Da quelli affacciati sui laghi a quelli arroccati in cima alle colline, dai villaggi incantevoli sulle Alpi a quelli distesi in riva al mare, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ogni anno, da 12 anni a questa parte, la trasmissione Il Borgo dei Borghi stila una classifica di 20 Comuni particolarmente affascinante, e ne elegge uno assolutamente imperdibile. Una sana sfida a colpi di bellezza, con l’obiettivo di promuovere la ricchezza del patrimonio culturale italiano, e anche tanti spunti per una weekend fuoriporta o un viaggio in bici.

Come è stato eletto il Borgo dei Borghi 2025

La classifica finale della dodicesima edizione del Borgo dei Borghi è stata svelata in diretta tv durante lo speciale condotto da Camila Raznovich su Rai Tre. Ogni Regione ha presentato un candidato alla trasmissione Il Kilimangiaro, attraverso filmati che ne hanno messo in evidenza i punti di forza. È toccato poi al pubblico, affiancato da una giuria nella fase finale, di votare il proprio favorito eleggendo il più meritevole del titolo.

Dal ventesimo all’undicesimo classificato

Da Nord a Sud, i borghi imperdibili sono numerosissimi. Tra quelli proposti per essere eletto il Borgo dei Borghi 2025 si classifica in 20esima posizione Nus, in Valle d’Aosta. Un posto in più in classifica spetta a Deiva Marina in Liguria e ancora un gradino più su si colloca San Gemini, in Umbria. Il bellissimo borgo di Agnone in Molise è 17esimo, poco sotto a Sirolo (Marche), Ala (Trentino Alto Adige) e Scarperia (Toscana). L’abruzzese Penne è 13esimo, il lucano Montalbano Jonico 12esimo e Corenno Plinio, in Lombardia, undicesimo.

Dal decimo al quarto

Ad aprire la top 10 del Borgo dei Borghi c’è Montechiarugolo, in Emilia Romagna. Buggerru (Sardegna), Grado (Friuli Venezia Giulia), Ischitella (Puglia) e Lazise (Veneto) risalgono la classifica dei paesini tra i più belli d’Italia. Sfiorano il podio Maiori, in Campania, e Aieta, in Calabria, rispettivamente quinto e quarto classificato.

Chi sale sul podio

La medaglia d’argento nella classifica del Borgo dei Borghi se la aggiudica Vignanello, nel Lazio. Una location ideale per una gita fuori porta, a 70 km da Roma e 20 da Viterbo, offre castelli, chiese storiche, giardini e paesaggi imperdibili. Sul secondo gradino del podio c’è Agliè, nel cuore del Canavese, celebre per il castello Ducale e tra i tesori Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1997. Un luogo incantevole, tra dimore storiche, chiese affrescate e natura maestosa. Non è un caso se più di una volta è stato scelto come location per film e serie tv.

Militello in Val di Catania è il Borgo dei Borghi 2025

Ad aggiudicarsi il titolo di Borgo dei Borghi 2025 è Militello di Val di Catania. Già parte della lista Unesco tra le città tardo barocche del Val di Noto, è stato premiato per essere «un condensato di arte e bellezza con oltre venti chiese e palazzi nobiliari». Non perderti l’ex abbazia di San Benedetto, il terzo monasetero più grande della Sicilia, né la chiesa Santa Maria la Vetere che risale al 1090. La chiesa Madre di San Nicolò e Santissimo Salvatore e il castello Barresi Branciforte sono altri edifici imperdibili. Ma oltre alle bellezze artistiche e architettoniche, anche il panorama, con le campagne ricche di piante fichi d’india, saprà rubarti il cuore. Una curiosità: il paesino siciliano è quello che ha dato i natali a Pippo Baudo.

Leggi anche A Chiusa in Valle Isarco: non solo un bel borgo

Leggi anche Small Cities 2025, la top 10 dei borghi italiani