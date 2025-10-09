Tripadvisor ha reso noti i vincitori dei suoi prestigiosi Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Restaurants, un riconoscimento che valorizza le mete gastronomiche più amate a livello mondiale. Basati su dodici mesi di recensioni lasciate dai viaggiatori, questi premi evidenziano esperienze culinarie di altissimo livello: i ristoranti selezionati rientrano infatti nell’1% delle migliori strutture presenti sulla nota piattaforma globale dedicata ai viaggi.

I Travelers’ Choice Awards 2025

I Travelers’ Choice Awards 2025 per i ristoranti fanno parte del più ampio programma Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor, che mette in luce le esperienze di viaggio preferite dai viaggiatori in tutto il mondo. Tripadvisor assegna questi premi in base alla qualità e alla quantità delle recensioni e delle valutazioni dei viaggiatori, specifiche per ciascuna sottocategoria, pubblicate nel periodo di 12 mesi dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025. «I ristoranti Best of the Best di TripAdvisor sono celebrati per la loro cucina straordinaria, il servizio attento e le location straordinarie, dove, soprattutto, i clienti si recano per creare ricordi speciali. Dalle perle locali nascoste alle destinazioni uniche nel loro genere, la community di Tripadvisor guida i viaggiatori verso ristoranti che diventano preferiti o esperienze irripetibili, il tutto supportato da recensioni affidabili», ha affermato Kristen Dalton , Presidente di Tripadvisor.

Il ristoranti migliori al mondo suddivise per categoria

I premi del 2025 prevedono otto sottocategorie, che vanno da Cucina raffinata, Cena informale, Vegano e vegetariano a proposte per occasioni speciali come Serata romantica e Tesori nascosti, fino a Amici degli animali. Per celebrare il 25° anniversario di Tripadvisor, il marchio ha introdotto una categoria commemorativa chiamata Best of the Last 25 Years e la nuova categoria Unico nel suo genere, che premia le esperienze culinarie davvero uniche.

Cucina raffinata, trionfa un ristorante di Buenos Aires

Fra i migliori ristoranti di Cucina raffinata primeggia il Fogón Asado di Buenos Aires, che è noto soprattutto della sua carne cotta alla griglia, simbolo della tradizione argentina. Tre ristoranti brasiliani che si classificano nella top 10. Ecco la classifica dei migliori ristoranti di cucina raffinata secondo Tripadvisor.

Fogón Asado – Buenos Aires, Argentina Izakaya High Japanese Cuisine – Palma di Maiorca, Spagna The Witchery Restaurant – Edimburgo, Regno Unito Abrasado – Guaymallen, Argentina Restaurante Marius Degustare – Rio de Janeiro, Brasile La Brasserie de La Mer – Natal, Brasile Revival – Charleston, Stati Uniti Restô Canto – Armacao dos Buzios, Brasile KOMA Singapore – Singapore Fayruz Lebanese Restaurant – Il Cairo, Egitto

Tesori Nascosti, vince un ristorante indiano di Praga

La categoria dei Tesori Nascosti, Tripadvisor mette in risalto ristoranti poco conosciuti che offrono sapori autentici e fascino locale, tra cui spicca l’Indian Kitchen By R&R a Praga, elogiato da molti viaggiatori per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, con porzioni generose e cibo di alta qualità a prezzi ragionevoli.

Best of the Last 25 Years, al top un locale di tapas a Cordoba

La categoria Best of the Last 25 Years è un riconoscimento a «coloro che hanno ricevuto un elevato volume di recensioni e opinioni di alto livello dalla community di TripAdvisor» nel corso del ventunesimo secolo. Lo spagnolo Bodegas Mezquita Céspedes è stato nominato miglior ristorante in questa sezione per la sua posizione centrale vicino al centro storico di Cordova, gli autentici piatti locali e la sua calorosa ospitalità: ha ottenuto un punteggio di 4,6 stelle su 13.000 recensioni. Di queste, 9.500 erano a cinque stelle. Al secondo posto in questa categoria si è classificato il Floresta Das Escadinhas di Lisbona, mentre al terzo il Balkan Mediterranean Restaurant nella città canadese di Banff.

