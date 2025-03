Pronta per un viaggio tra paesaggi incantati e atmosfere suggestive, pedalando attraverso luoghi che ti lasceranno senza fiato? I percorsi cicloturistici sono la via ideale per scoprire i borghi italiani con la loro storia millenaria, angoli nascosti dove sembra che il tempo si sia fermato. Scopriamo alcune delle mete più belle del Bel Paese da visitare anche in bici, per vivere un’esperienza unica che combina sport, cultura e natura.

Pienza – Toscana

Pienza, piccolo borgo a sud di Siena, sorge su un colle che domina la Val d’Orcia. Progettata dall’umanista Enea Silvio Piccolomini, futuro Papa Pio II, è riconosciuta come la città “ideale” del Rinascimento. Da qui si parte per escursioni in bicicletta con percorsi che attraversano la Val d’Orcia e permettono di visitare altre affascinanti località come Montalcino, Montepulciano e San Quirico d’Orcia.

Alberobello – Puglia

Con circa 1500 trulli sparsi, Alberobello è una delle località italiane più affascinanti da esplorare in bici. Il borgo è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1996. La zona circostante, che include Cisternino e Martina Franca, offre una bellissima rete di percorsi ciclabili tra paesaggi di uliveti, trulli e masserie.

Sabbioneta – Lombardia

Costruita in circa 35 anni dal principe Vespasiano Gonzaga, Sabbioneta è un altro esempio di città ideale rinascimentale. Patrimonio Unesco, il borgo è collegato a Mantova (altra città dell’Unesco) attraverso un percorso ciclabile promiscuo di 47 km che si perde tra vigneti e frutteti di mele, boschi di latifoglie ed enormi distese di campi coltivati. Pedalata dopo pedalata si incontrano vari paesi, ciascuno con le sue particolarità: Buscoldo con la chiesa tardo barocca; Torre d’Oglio e il ponte di barche e l’oratorio del Correggioli; San Matteo delle Chiaviche; Commessaggio con il Torrazzo fatto erigere da Vespasiano Gonzaga. Percorrendo la strada Vitelliana si scorge l’eremo di San Remigio, edificato nel XVII secolo per i pellegrini che si recavano a Roma.

Cison di Valmarino – Veneto

Famoso per le sue ville settecentesche, le colline del Prosecco e il Castello di Castelbrando, Cison di Valmarino è situato ai piedi delle Prealpi trevigiane, in Veneto. Immerso nella natura, il borgo è un ottimo punto di partenza per uscite in bicicletta, come la pista ciclabile che collega Follina ai laghi di Revine-Lago. Per gli appassionati di ciclismo, la Strada dei 100 giorni offre un percorso impegnativo che arriva fino al passo di San Boldo, noto anche per essere stato un tratto del Giro d’Italia.

Fiuggi – Lazio

Nella zona occidentale della Ciociaria, in provincia di Frosinone, sorge Fiuggi, uno dei centri termali più rinomati d’Italia. La pista ciclabile che la collega a Paliano ricalca un antico percorso ferroviario di 25 km. Fa parte della rete EuroVelo e offre stupendi paesaggi tra monti, uliveti e vigneti.

Entracque – Piemonte

Entracque è un piccolo borgo montano in provincia di Cuneo, di nemmeno 800 abitanti. Famoso per essere una stazione turistica dal ‘900, è certificato Bandiera Arancione dal Touring Club. Situato tra le Alpi del Mare e il Parco delle Alpi Marittime, mette a disposizione diverse opportunità per i cicloturisti: strade panoramiche con percorsi dolci, adatti a tutti, e sterrati impegnativi per i più allenati.

Malcesine – Veneto

Sulla riva veneta del lago di Garda sorge il borgo medievale di Malcesine. Da qui la funivia porta in soli 10 minuti ai 1800 metri del monte Baldo, punto di partenza ideale per le escursioni in mountain bike. Gli appassionati di ciclismo possono percorrere la pista ciclabile Peschiera-Mantova, che conduce a Peschiera del Garda e al suggestivo Borghetto, un villaggio di mulini sul fiume Mincio.

Triora – Liguria

Triora è un borgo medievale nella Valle Argentina della Riviera ligure di Ponente, risalente all’anno Mille. È noto anche come paese delle streghe. Qui, infatti, nella seconda metà del XVI secolo alcune donne locali vennero accusate di essere le portatrici di pestilenze e altre calamità e condannate al rogo. Oggi Triora è un luogo perfetto per escursioni in bici o e-bike lungo caruggi, mulattiere e sentieri immersi nella natura.

Chiusa – Trentino Alto Adige

Situata nella media Valle Isarco, Chiusa è una piccola città caratterizzata da mura merlate, chiese gotiche e tesori artistici. Il gioiello del borgo è il monastero di Sabiona, uno dei più antichi luoghi di pellegrinaggio del Tirolo, situato su un’alta collina. In bici, è possibile esplorare la valle soleggiata, tra vigneti e pascoli verdeggianti, godendo di magnifiche viste sulle Alpi Sarentine e le Dolomiti.

Norcia – Umbria

Norcia, antica città dei Sabini e luogo di nascita di San Benedetto, vanta un ricco patrimonio storico e artistico. La città è accessibile anche in bicicletta attraverso un suggestivo percorso lungo la vecchia ferrovia che la collegava a Spoleto, ora trasformata in ciclopedonale. Questo tratto di 51 km, che attraversa boschi e paesaggi, è ideale per tutti, anche per famiglie con bambini.

