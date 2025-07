Dove secoli fa nacque la democrazia e Socrate filosofava, oggi il mare sussurra storie diverse. A breve distanza dall’Acropoli, dove risuonano ancora gli echi dei grandi pensatori, Atene custodisce un segreto: 60 km di costa dorata che da Palio Faliro corrono fino al promontorio di Capo Sounio, una “mini California” mediterranea dove la luce dell’Egeo dipinge tramonti da cartolina. Qui l’Attica rivela il suo volto più autentico e rilassato, da scoprire magari in settembre, quando le temperature si fanno più dolci: è la Riviera di Atene, una bellezza accessibile che ha conquistato divi e poeti, ma ancora pochi turisti.

Riviera di Atene: cosa fare a Palio Faliro

Il viaggio parte da Palio Faliro, appunto, il primo mare degli ateniesi con la sua lunga promenade costellata di jogger, ciclisti, skater e passeggini. Dai caffè e dalle pasticcerie allineate sul lungomare (la migliore è Divan Patisserie), fuoriescono i sapori orientali importati dai greci emigrati da Istanbul negli anni ’70, un dolce invito a fare pit-stop tra una visita e l’altra. Perché qui gli highlights culturali non mancano. Al planetario digitale Eugenides Foundation si possono toccare stelle e pianeti con un dito, mentre il Museo del giocattolo Benaki accoglie una delle più importanti collezioni private di giocattoli di tutta Europa.

Gli interni della Biblioteca Nazionale della Grecia. Foto: Shutterstock

E il tour del centro culturale Stavros Niarchos Foundation, a firma di Renzo Piano, apre tre porte in una volta sola: la Biblioteca nazionale della Grecia, una “miniera” di carta con oltre un milione di libri, riviste e codici manoscritti, l’Opera Nazionale Greca, dalla cui terrazza si vedono in lontananza Atene, il Pireo, il golfo Saronico e ben 21 ettari di giardino mediterraneo, ideali per passeggiare tra le piante aromatiche, rinfrescarsi all’ombra degli ulivi e giocare con gli spruzzi d’acqua.

Le sorprese del litorale: Glyfada e Vouliagmeni

Proseguendo verso sud, il litorale regala a ogni curva un valido motivo per fermarsi. Se la spiaggia di Alimos è un must per le famiglie locali e i weekender, Glyfada, soprannominata la “Los Angeles greca”, è il tempio dello shopping glamour tra palme, happy hour e boutique in stile Rodeo Drive (vedi Eponymo). Più in giù, nell’atmosfera magica di Voula, si nasconde una delle meraviglie naturali della Riviera di Atene. Incastonato tra le pareti di roccia a strapiombo, il lago di Vouliagmeni è una spa naturale, con acque dolci e salate che si fondono in un abbraccio termale a una temperatura costante tra i 21 e i 29 °C: i pesci della specie Garra rufa offrono una pedicure naturale, mentre l’anemone endemico del lago “danza” sul fondale.

Il lago di Vouliagmeni in un giorno d’estate. Foto: Shutterstock

Il piano perfetto? Qualche ora di relax mattutino al lago, seguito da un pranzo al ristorante abraOvata dello chef John Skotidas (il suo brodetto di gamberi è imbattibile!), e poi mare e sole pomeridiano all’iconica Astir Beach, la spiaggia frequentata da Brigitte Bardot, Joan Collins e Christina Onassis, con i lettini a due passi dai resti del Tempio di Apollo Zoster.

Riviera di Atene: spiagge e località di mare autenticamente greche

Ora il viaggio fa rotta verso Vari e Varkiza, due oasi di tranquillità con spiagge di sabbia morbida e calette semi-nascoste bagnate da un’acqua cristallina, come Limanakia, perfetta per snorkeling e immersioni. Si costeggia, quindi, il Parco nazionale di Lavrio-Sounion, il più piccolo della Grecia ma ricchissimo di biodiversità e paesaggi spettacolari: scogliere a picco sull’Egeo, grotte marine, antichi edifici e tunnel utilizzati per l’estrazione dei minerali preziosi, un’eroica vegetazione di pini, querce, lentisco e corbezzolo. Infine, le suggestive baie di Legrena e Kape Beach, con la vista sull’isolotto di Patroklos, bellissime da esplorare con il sup o il kayak. Guidati dal vento e dal profumo della salsedine, è tempo di salpare per le piccole località di Lagonisi, Saronida e Anavyssos, luoghi autenticamente greci dove si può gustare il miglior pesce fresco alla griglia in una delle tante taverne (il top è Mythos ad Anavyssos), lontano dal turismo di massa ma ad appena un’ora o poco più dal centro di Atene. Sarà forse per questo che gli ateniesi ritengono la Riviera il segreto meglio custodito di tutta la Grecia, d’estate senz’altro meno turistica di Mykonos e Santorini.

Il Tempio di Poseidone e Capo Sounio

Il gran finale del viaggio non può che essere Capo Sounio. Qui, su una bianca scogliera che si tuffa a capofitto nel blu, si erge il Tempio di Poseidone. Luogo sacro, panorama senza tempo e bellezza pura.

Il tramonto e il Tempo di Poseidone. Foto: Shutterstock

La mitologia narra che, da questo promontorio, il re Egeo si sia gettato tra le onde, suicida per la presunta morte del figlio Teseo nel labirinto di Creta, dando così il nome al mare. Ogni sera, un flusso di viaggiatori si dà appuntamento per assistere all’incantesimo che nel 1810 rapì anche Lord Byron. Il poeta britannico rimase così folgorato da Capo Sounio che incise la sua firma sulla base di una colonna del tempio: un gesto che oggi, naturalmente, non va imitato. Ma la sua emozione la comprendiamo. Quando il sole rosso fuoco scompare dietro le colonne doriche del V secolo a.C., tingendo di rosa e oro il marmo antico, sembra che il tempo si fermi. È qui che interi secoli sembrano svanire in un attimo e il mare smette di sussurrare per raccontare a voce alta la storia più antica del mondo.

Viaggio lungo la Riviera di Atene: info utili

COME ARRIVARE

Dal centro di Atene (Piazza Syntagma), si raggiunge la Riviera in autobus (linea 122), in tram (linee T6/T7) o con il taxi in 20-45 minuti (dipende se si vuole andare a Vouliagmeni o a Capo Sounio).

DOVE DORMIRE

L’hotel Seaview si trova nel centro di Glyfada e ha camere di diverse categorie, circondate da un giardino con piscina a poca distanza dal mare (doppia da 213 euro, seaview.gr). A Voula, il Minavra è un hotel famigliare con un ottimo rapporto qualità-prezzo e vista sul mare (doppia da 126 euro, minavra.com).

DOVE MANGIARE

Dal 1889, il ristorante Labros è un punto di riferimento di Vouliagmeni per gli amanti del pesce fresco servito su una terrazza con splendida vista sul mare (labrosrestaurant.gr). L’Arsenis a Palaio Faliro è un’autentica taverna con musica dal vivo specializzata in mezedes, gli antipasti greci (arsenistavern.gr).

INFO UTILI

Il libro Athens Riviera di Stéphanie Artarit (ed. Assouline) è un’utile guida per esplorare i luoghi più cool della Riviera di Atene; visitgreece.gr.