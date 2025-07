La chiamano coolcation, un gioco di parole tra cool (fresco) e vacation (vacanza). È la vacanza in luoghi freschi. Una fuga dal caldo torrido di città infuocate, ma non solo. Quella che fino a poco tempo fa sembrava essere una moda, oggi è un travel trend diffuso, destinato necessariamente a consolidarsi visti i sempre nuovi record (al rialzo) delle temperature.

Ma la fuga cool non è solo una risposta alla calura urbana. È anche una scelta di stile, una vera e propria dichiarazione d’intenti. Gli stessi coolvacers che sfuggono al caldo estremo, infatti, scappano alla ricerca di qualcosa di più. Fuggono dalle destinazioni troppo affollate e dai ritmi imposti dal turismo di massa. Cercano località in cui possano godersi davvero la vacanza, facendo esperienze autentiche e sostenibili, a contatto con la natura e allo stesso tempo con sé stessi.

Ecco allora alcune proposte in Italia, e a un soffio dall’Italia, dove poter sperimentare la coolcation. E vivere un nuovo tipo di vacanza, durante la quale respirare aria fresca tutto il giorno, dormire con la coperta anche ad agosto (senza il rischio di svegliarsi all’improvviso madidi di sudore e scoprire che era solo un bel sogno), esplorare, rallentare il ritmo e rilassarsi, lontani dalle folle e dal caos.

Coolcation nella Zillertal: natura, avventura e relax per tutta la famiglia in Tirolo

La montagna d’estate non è più un’alternativa: è una scelta. Una meta fuori dalle solite rotte è la Valle Zillertal, nel Tirolo austriaco, dove il sogno alpino di pura freschezza prende forma. Dista solo 40 km da Innsbruck, è specializzata nel benessere delle famiglie ma è anche la destinazione ideale per le coppie e i gruppi di amici che cercano relax profondo, sport d’élite e una cucina straordinaria.

Grande natura e un’anima profondamente tirolese contraddistinguono la maggiore tra le valli laterali della Inntal. I numeri: conta 55 vette che superano i 3.000 metri (la più alta è l’Hochfeiler, con i suoi 3.509 metri); è attraversata da 1.438 km di sentieri, di cui oltre 1.385 sono destinati anche agli amanti della bici e 25 attrezzati per gli appassionati di vie ferrate. 68 percorsi sono dedicati a nordic walking e trail running; 28 le pareti d’arrampicata; 6 le piscine all’aperto e 150 i rifugi dove rifocillarsi.

Il Parco naturale d’alta montagna abbraccia una vasta area di 422 kmq, offrendo un’esperienza immersiva in una natura incontaminata. Inoltre, qui, la filosofia del turismo consapevole è di casa: l’intera area è teleriscaldata e autosufficiente dal punto di vista energetico, con ampie zone protette nel Parco naturale d’alta montagna.

Famiglia felice in bicicletta ammira il paesaggio sulla piattaforma in legno dell’Alpin Family Resort Seetal, a Kaltenbach, nel cuore della valle Zillertal.

Per grandi e piccini, a Fügen (dove ci sono anche le Zillertal Terme) la funivia dello Spieljoch porta comodamente in quota fino a 1.860 metri. Qui si trovano percorsi da fare a piedi nudi, laghetti alpini e parchi giochi, anche acquatici, e un parco divertimenti in quota con zipline (Flying Fox), un’esperienza di volo sulle montagne di circa 300 metri di lunghezza a 60 metri di altezza, o il “mountain kart” che sembra un maxi-triciclo con grossi pneumatici dentati, ma senza i pedali per discese mozzafiato.

Imperdibile per chi ama l’avventura è la via ferrata Knappensteig: una camminata di circa 45 minuti porta a una miniera-museo, dove si può viaggiare nel tempo tra 40 anni di storia mineraria e scoprire minerali preziosi come ferro, rame e quarzo. Dopo la visita alla miniera è possibile incamminarsi su un sentiero che porta alla cima Falschegg passando per l’Onkeljoch e tornare così al punto di partenza.

A Kaltenbach, invece, partendo dal Rifugio Kaltenbacher, si raggiunge comodamente Hubertus – Il Sentiero della fauna selvatica, lungo poco meno di 4 km, con 8 postazioni didattiche dove i piccoli esploratori incontrano gli animali che abitano le montagne. Lungo il sentiero, percorribile anche con il passeggino, si incontrano giochi tra ruscelli, comodi lettini per il relax, una piattaforma panoramica dove ammirare il panorama.

Acque accoglienti, fredde e cristalline. Il lago balneabile di Schlitters è immerso in un’area verde che si trasforma in una spiaggia naturale; il laghetto avventure di Aufenfeld, ad Aschau, ha una cascata naturale e un trampolino per tuffi adrenalinici nelle sue acque fresche e limpide (ca. 21 gradi). Offre anche due campi da beach volley, uno da basket e uno da pattinaggio, con rampa da skate. Al centro della Zillertal, c’è poi il laghetto di Stumm, intimo e raccolto, circondato da una zona alberata perfetta per rinfrescarsi.

Dove dormire nella Zillertal

L’Alpin Family Resort Seetal, a Kaltenbach, nel cuore della valle, è il punto di partenza ideale per escursioni e passeggiate nella natura. La cabinovia di Fügen, che porta al parco avventura Spieljoch, si trova a pochi minuti dall’hotel. Sempre per i bambini offre un parco giochi di 20.000 metri quadrati e una fattoria didattica. L’hotel offre anche Kids e Baby Club con educatori professionisti, permettendo ai genitori di godersi il riposo. Le camere rispondono alle necessità di ogni famiglia (doppie e singole o suite più spaziose), la cucina è a base di piatti freschi e salutari, con attenzione particolare alle esigenze dei bambini.

La piscina esterna dell’Alpin Family Resort Seetal, a Kaltenbach, nel cuore della valle Zillertal.

Coolcation attiva in Val Pusteria: escursioni, bici e relax al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

A pochi minuti dal confine italiano, nel cuore dell’Alta Val Pusteria, ai piedi del Thurntaler e con il Parco Nazionale degli Alti Tauri come vicino di casa, c’è un luogo perfetto per trascorrere un’estate tra sentieri di montagna, avventure in bicicletta e momenti di relax. L’indirizzo e punto di partenza ideale per scoprire la zona è il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, struttura ai piedi delle Dolomiti tirolesi, circondata dalle montagne Carniche e dal Villgraten. Lontana dalla ressa, in Val Pusteria ci sono centinaia di chilometri di sentieri e oltre 200 rifugi.

L’hotel, in fondo alla Valle e nei pressi di Lienz, dista pochi passi dalla ciclabile della Drava, percorso ciclabile di 510 km che attraversa l’Italia e l’Austria fino al confine con la Croazia, ideale per una piacevole pedalata in famiglia grazie alla sua pendenza lieve. Il Dolomiten Residenz si trova anche a pochi passi dalla stazione a valle della cabinovia del Thurntaler, che in pochi minuti porta a un punto panoramico da cui il panorama mozzafiato spazia dalle Dolomiti fino al maestoso Großglockner. Usciti dalla cabinovia si apre un’incredibile area escursionistica, con sentieri che soddisfano le esigenze di tutti, dai principianti agli esperti, ideali per escursioni, nordic walking, running e camminate. Da giugno a settembre, per gli ospiti dell’hotel il biglietto Vette del Tirolo Orientale, che include le funivie di Sillian, Matrei-Kals e la Ferrovia di montagna St. Jakob nella valle di Defereggen, è gratuito.

Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, ai piedi delle Dolomiti tirolesi.

Al rientro in hotel, mentre gli adulti si rilassano nella Spa di 3.000 metri quadrati con saune, bagni di vapore, vasche idromassaggio panoramiche e un’area “Adults Only”, i bambini si divertono all’Häppi Päpi Kinderclub, miniclub con personale qualificato, nel parco acquatico esterno e nel delizioso laghetto naturale balneabile.

Suggerimento green: per raggiungere in treno il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è possibile scendere alla stazione di Lienz, da cui l’hotel offre un servizio navetta gratuito.

In sella (al fresco) tra gli scenari più belli delle Dolomiti

In MTB, con le Dolomiti alle spalle, lungo un tracciato sterrato nella regione turistica di San Vigilio Dolomites.

In Alto Adige, San Vigilio Dolomites, regione turistica alpina tra i paesi di San Vigilio di Marebbe e San Martino in Badia, immersa in due parchi naturali Patrimonio UNESCO, si offre per l’estate 2025 come una destinazione di riferimento per il turismo in bicicletta, grazie ai suoi oltre 600 km di percorsi MTB ed E-Bike e tante proposte adatte a tutti i bikers. Dalle emozioni adrenaliniche della KronplatzKing, passando per le esplorazioni nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies e le pedalate “gravel” tra scenari fiabeschi, fino alle esperienze formato famiglia guidate dalla Bike School, ogni ciclista può trovare qui il proprio percorso ideale.

La proposta “Bike Special” porta gli appassionati a scoprire il territorio con guide specializzate. Dai tour facili a quelli per esperti, da quelli che uniscono le pedalate alla buona tavola (Bike and Bite) o promettono di assistere a tramonti incredibili. Il tour “Secret Trails”, ad esempio, passa per trail secondari ed è adatto a chi è allenato, ma la fatica lungo il percorso è ricompensata dalla vista su vallate e pascoli. Il Giro del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies è un anello di circa 55 km che tocca rifugi alpini, laghi turchesi e passi rocciosi. Pur presentando dislivelli importanti (oltre 2.200 metri complessivi), l’itinerario è accessibile in e-MTB e, con la dovuta calma, a molti.

In bici da corsa lungo un tracciato nella regione turistica di San Vigilio Dolomites.

Per chi ama la bici da corsa, può cimentarsi a fare i “passi”, cominciando ad esempio con quelli nei pressi di San Vigilio (Passo Furcia e il Passo delle Erbe), per poi eventualmente “sconfinare” e percorrere più di 80 km, pedalando verso i passi di montagna più celebri come il Passo Tre Croci, il Passo Campolongo e il Passo Sella.

Un biker si riposa dopo la salita verso un lago alpino nella regione turistica di San Vigilio Dolomites.

Chi cerca la velocità e quindi il downhill può scendere dal Furcia trail (disegnato apposta per questa adrenalinica disciplina), che parte dalla stazione a monte di Plan de Corones. La pendenza media è del 15% e il grado di difficoltà è medio-alto. Chi non ha esperienza, si può iscrivere alle Skill Lesson per apprendere le tecniche di discesa su questi trail impegnativi. Il Bike Park Rollercoaster con salti e paraboliche che sembrano montagne russe naturali, è il luogo per eccellenza dove sperimentare la velocità della discesa in sicurezza.

San Vigilio Dolomites è anche una meta bike-family friendly grazie all’offerta della Bike School San Vigilio. Per i bambini ci sono tratti studiati per loro, guide attente e istruttori.

Gli appassionati di gravel bike trovano a San Vigilio Dolomites sterrati panoramici e sentieri a fondo naturale ideali; i percorsi “misti” si alternano a tratti asfaltati secondari e a vie sterrate nel bosco, lontano dal traffico e immersi nel verde. Si può partire dal paese e inoltrarsi facilmente in vallate remote o salire dolcemente di malga in malga, pedalando fra pascoli e panorami dolomitici maestosi.

Escursioni al fresco: i migliori sentieri con laghi, fiumi e cascate in Italia

Lago di Ridracoli, bacino artificiale montano nell’omonima frazione nel comune di Bagno di Romagna, in Emilia-Romagna.

Passeggiate all’ombra, bagni rinfrescanti e aria pulita diventano ottimi alleati contro il caldo estivo. È in questo scenario che la piattaforma AllTrails, specializzata in percorsi escursionistici outdoor, si rivela lo strumento ideale per scoprire tour e itinerari adatti a ogni esigenza, grazie a filtri personalizzabili per distanza, accessibilità e presenza di corsi d’acqua. Oltre 500 sentieri tracciati in tutta Italia che portano a laghi, fiumi e cascate, ideali per camminare al fresco e, perché no, rinfrescarsi con un tuffo qualora consentito. Si tratta di itinerari immersi nella natura, facilmente raggiungibili anche dalle principali città calde da cui fuggire, come Bolzano, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma.

Ecco alcuni percorsi.

Quello che porta al Lago di Molveno (Trentino-Alto Adige), un lago alpino tra i più belli d’Italia, è ombreggiato e all’arrivo offre la possibilità di fare un bagno rigenerante.

(Trentino-Alto Adige), un lago alpino tra i più belli d’Italia, è ombreggiato e all’arrivo offre la possibilità di fare un bagno rigenerante. Il Sentiero del Viandante, Varenna – Bellano (Lombardia), regala a ogni passo panorami mozzafiato sul Lago di Como, tra borghi storici e tratti in cui rinfrescarsi lungo la riva.

(Lombardia), regala a ogni passo panorami mozzafiato sul Lago di Como, tra borghi storici e tratti in cui rinfrescarsi lungo la riva. E ancora, il sentiero Cannobio – Sant’Anna via Sant’Agata (Piemonte), amato per l’escursionismo, la corsa e il campeggio, propone diversi punti di balneazione lungo il tracciato.

(Piemonte), amato per l’escursionismo, la corsa e il campeggio, propone diversi punti di balneazione lungo il tracciato. È già anticipata nel suo nome, Sentiero delle Cinque Cascate di Cerveteri (Lazio), la caratteristica che contraddistingue questo itinerario fresco, ideale per riconnettersi con la natura tra boschi e corsi d’acqua, piccole cascate perfette per una pausa rigenerante.

(Lazio), la caratteristica che contraddistingue questo itinerario fresco, ideale per riconnettersi con la natura tra boschi e corsi d’acqua, piccole cascate perfette per una pausa rigenerante. Ultimo, ma solo della nostra lista, il Lago di Ridracoli – Casa Forestale La Lama (Emilia-Romagna) è un percorso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi adatto alle giornate più calde, da trascorrere all’ombra di alti faggi, a stretto contatto con una natura autentica che parla allo spirito.

