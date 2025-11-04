C’è un angolo della Sardegna diventato parte dell’universo di Star Wars. Tra le scogliere rosse e le acque cristalline di Isola Rossa e Costa Paradiso, nel comune di Trinità d’Agultu e Vignola, la Lucasfilm ha girato alcune delle sequenze più spettacolari del nuovo episodio della saga stellare: Star Wars: Starfighter. Un set blindato, avvolto da settimane di segretezza, che si è svelato grazie a un annuncio del regista Shawn Levy e a un’immagine che mostra un pezzo di Mediterraneo trasformato in scenario intergalattico.

Gallura, nuovo “pianeta” della galassia di Star Wars

Per giorni, tra fine estate e inizio autunno, si sono rincorse le voci su una misteriosa produzione hollywoodiana atterrata sulla costa nord della Sardegna. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna conferma. Solo il passaparola tra curiosi e appassionati, e i movimenti discreti di una troupe che aveva occupato in gran segreto tratti di spiaggia tra Li Cossi e Isola Rossa. Era difficile però immaginare che proprio lì, in quello scorcio tra granito rosa e mare turchese, si stesse scrivendo un nuovo capitolo di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre: Star Wars.

Il post del regista Shawn Levy

A rompere il silenzio ci ha pensato Shawn Levy, regista di Starfighter, con un post su Instagram che ha fatto il giro del mondo. La foto ritrae Ryan Gosling e il giovane esordiente Flynn Gray in costume di scena, affacciati su un tratto di costa inconfondibilmente sardo. La didascalia — “Somewhere in the Mediterranean Sea #Starfighter” — ha confermato ciò che in molti sospettavano: Star Wars: Starfighter ha trovato casa, almeno per qualche scena, proprio in Gallura. Il film è attualmente in fase di produzione e debutterà nei cinema il 28 maggio 2027.

Ryan Gosling guida il cast stellare

Starfighter sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi narrati in L’Ascesa di Skywalker, aprendo un nuovo arco narrativo nella saga. Il protagonista è Ryan Gosling, volto simbolo di questa nuova avventura, affiancato da Flynn Gray, giovane promessa al suo esordio cinematografico. Il cast vanta anche i nomi di Amy Adams, Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre, Daniel Ings, Simon Bird e Jamael Westman.

La gratitudine di Lucasfilm verso la Sardegna

Con una nota ufficiale, la Lucasfilm ha voluto ringraziare chi ha reso possibile il lavoro in Sardegna: «Abbiamo appena completato il nostro breve periodo di riprese in Sardegna per Star Wars: Starfighter. La produzione è stata resa possibile grazie al generoso supporto e alla discrezione della Sardegna Film Commission, alla dedizione della squadra di produzione locale e alla calorosa ospitalità della comunità. I paesaggi straordinari e il carattere unico della Sardegna hanno offerto uno scenario di grande ispirazione, rendendo l’esperienza memorabile e preziosa per i nostri filmmaker, di cui siamo profondamente grati.»

Una nuova frontiera per il cinema in Sardegna

La scelta di Lucasfilm conferma le potenzialità della Sardegna non solo come destinazione turistica, ma anche come set naturale per il cinema internazionale. Le immagini arrivate dal set suggeriscono un connubio inedito ma molto suggestivo, fra il fascino ruvido della costa sarda e l’immaginario fantascientifico della saga di Star Wars.

