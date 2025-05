Ben tre spiagge italiane, tutte in Sardegna, compaiono nella top 10 degli arenili più belli d’Europa. La classifica è stata redatta da European Best Destination, ente di promozione del turismo nel Vecchio Continente con sede a Bruxelles.

Tre spiagge sarde nella top 10 d’Europa

Le perle della costa sarda selezionate come paradisi per le prossime vacanze estive sono Cala Brandinchi, Cala Luna e La Pelosa. Nominata “spiaggia più bella d’Europa” la laguna caraibica di Port Glarokavos, situata sulla penisola di Kassandra nella Grecia settentrionale. Di recente, Cala Goloritzè, in Ogliastra, è stata definita la spiaggia più bella al mondo fra le 50 di The World’s 50 Best Beaches del 2025.

1. Spiagge d’Europa: in vetta la laguna di Port Glarokavos – Grecia

Situata sulla penisola di Kassandra, la laguna caraibica di Port Glarokavos è stata incoronata la spiaggia più bella d’Europa. Un paradiso fatto di acque turchesi e sabbia dorata, con una rigogliosa pineta alle spalle. Spesso descritta come la “Laguna Blu” della Grecia, è un luogo super fotogenico, romantico per le coppie e perfetto per le famiglie che desiderano acque poco profonde. Il vicino villaggio di Pefkochori offre deliziose taverne con cucina tipica greca.

2. SPIAGGE ITALIANE TOP: Cala Brandinchi – Sardegna, Italia

Spesso chiamata la “Piccola Tahiti”, Cala Brandinchi vanta una sabbia bianca e fine e acque cristalline e poco profonde, che la rendono ideale per le famiglie. È circondata da una pineta e dalla profumata macchia mediterranea dove prosperano mirto e cisto marino. Nelle vicinanze, San Teodoro propone specialità sarde, dal “porceddu” ai “culurgiones”.

3. Cala Pregonda – Minorca, Spagna

Nota per la sua sabbia rosso-dorata e le sue acque cristalline, Cala Pregonda è un luogo tranquillo, ideale per chi cerca la solitudine. La spiaggia, segnala European Best Destination, è selvaggia e appartata, perfetta per snorkeling e relax. Nella vicina Fornells, si può gustare la “caldereta de langosta”, una specialità locale.

4. SPIAGGE ITALIANE TOP: Cala Luna – Sardegna, Italia

Cala Luna è accessibile via barca o con un’escursione piuttosto impegnativa. E’ una spiaggia a mezzaluna con sabbia dorata, acque limpide e grotte marine. È perfetta per chi cerca avventura e natura. Nelle vicinanze, consigliata una tappa a Dorgali per un pranzo a base di “malloreddus” (gnocchetti tipici) e le “seadas” (raviolo dolce con ricotta e miele).

5. Galé Fontainhas Beach – Alentejo, Portogallo

Una gemma nascosta con sabbie dorate e acque limpide, Galé Fontainhas è una delle spiagge meno affollate d’Europa, ideale per chi cerca tranquillità. Nei pressi di Grândola, European Best Destination consiglia di assaggiare piatti tipici come “migas” (pane fritto con aglio ed erbe aromatiche) e “açorda” (zuppa di pane).

6. SPIAGGE ITALIANE TOP: La Pelosa – Sardegna, Italia

Famosa per le sue acque turchesi poco profonde e la sabbia bianca, La Pelosa è spesso paragonata alle spiagge dei Caraibi. La storica Torre della Pelosa arricchisce il paesaggio. Dal 15 maggio 2025, l’accesso è possibile solo con prenotazione, per un massimo di 1.500 persone al giorno. Per un pranzo a base di “fregola con arselle” ti puoi recare nella vicina Stintino.

7. Playa de Los Muertos – Andalusia, Spagna

Nonostante il nome, Playa de Los Muertos è apprezzata per la sua bellezza: ciottoli bianchi, acque cristalline, perfetta per prendere il sole e fare snorkeling. Nella vicina Carboneras European Best Destination consiglia di gustare piatti come la classica “paella” e i “gambas al ajillo”.

8. Assos Beach – Cefalonia, Grecia

Assos Beach è una spiaggia di ciottoli immersa in una baia tranquilla, circondata dal verde e dal pittoresco villaggio di Assos. Le acque sono ideali per nuotare. Nei ristoranti locali si trovano “moussaka” e pesce fresco.

9. Banje Beach – Dubrovnik, Croazia

Banje Beach è la spiaggia più famosa di Dubrovnik, con sabbia e ciottoli, acque limpide e una vista unica sulla città vecchia. Unisce relax e cultura. Da provare la cucina dalmata con “risotto nero” e “pasticada” (carne di manzo marinata).

10. Gulpiyuri Beach – Asturias, Spagna

Gulpiyuri è una spiaggia interna formata da un collasso carsico, alimentata dal mare tramite tunnel sotterranei. Un piccolo miracolo naturale a 100 metri dalla costa. Nei dintorni di Llanes si gustano “fabada” (stufato di fagioli), “cachopo” (carne di vitello impanata ripiena di prosciutto e formaggio) e la “sidra” (sidro tradizionale).

Leggi anche Spiagge, è italiana la più bella al mondo

Leggi anche Paradisi a numero chiuso: le spiagge sarde con accessi limitati