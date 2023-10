La Sardegna è la migliore destinazione per il 2024 secondo Forbes

S econdo prezioso riconoscimento per la Sardegna dopo che i lettori di Condé Nast Traveller l'hanno consacrata come isola europea più gradita

La rivista statunitense Forbes posiziona la Sardegna al primo posto tra le 24 migliori destinazioni del 2024, scelte da un consulente di viaggi di lusso. Si tratta anche dell’unica meta italiana presente nell’elenco.

Sardegna e turismo esperienziale

“La Sardegna attira i viaggiatori con la sua lussuosa Costa Smeralda, spiagge immacolate e boutique esclusive”, scrive Forbes. Ma la scelta di assegnare all’isola la prima posizione viene motivata anche dal fatto che “l’anno prossimo, le persone cercheranno una connessione più profonda ed esperienziale con destinazioni che sono fuori dai sentieri battuti“.

“Proprio il turismo esperienziale è uno dei segmenti sui quali la Regione sta puntando con convinzione, attraverso alcune iniziative importanti, come il progetto ‘Noi camminiamo in Sardegna’ che promuove cammini, destinazioni di pellegrinaggio e borghi, e la promozione in occasione dei più importanti appuntamenti fieristici nazionali e interazionali – ha evidenziato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -. Il turismo lento e sostenibile rappresenta una nuova proposta turistica, di grosso successo negli ultimi anni, che contribuirà ad integrare il tradizionale e consolidato turismo balneare”.

Perché visitare la Sardegna

Forbes indica anche chi e perché dovrebbe visitare la Sardegna: “Amanti della spiaggia, appassionati di cibo e italofili. Gli appassionati di storia possono esplorare le rovine e gli appassionati di cucina possono assaporare i frutti di mare e l’esclusivo formaggio ‘casu marzu’, che contiene larve di insetti vivi”.

I consigli di Forbes

Poi una serie di consigli sulle cose da non perdere: “Le spiagge mozzafiato della Costa Smeralda come la spiaggia di Porto Cervo, i villaggi costieri e il noleggio di yacht privati”. “Puoi esplorare il Golfo di Orosei, visitare Orgosolo per la street art o avventurarti in Gorroppu, uno dei canyon più grandi d’Europa”, afferma Fatma Yuceler, consulente di viaggio di OvationNetwork.

L’isola più gradita

Il primo posto della Sardegna in questa classifica arriva dopo un altro prestigioso riconoscimento assegnato all’isola da Condé Nast Traveller, la più autorevole rivista mensile di viaggi pubblicata nel mondo, che l’ha consacrata come l’isola europea più gradita tra i suoi lettori“.