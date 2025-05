Negli ultimi anni, specialmente dopo la pandemia, è sempre più diffuso lo smartworking. Spesso non è più necessario essere fisicamente presente sul posto di lavoro, e si possono anche svolgere le proprie mansioni da remoto, risiedendo in un’altra città o addirittura un altro Paese. Ma non tutte le situazioni sono uguali e non tutti i tipi di impiego lo consentono, e se decidi di andare a vivere all’estero potresti avere bisogno di un visto di lavoro per farti assumere o per aprire un’attività. Non tutti i Paesi concedono il documento con la stessa facilità e Remitly ha stilato la classifica di quelli in cui la procedura è più semplice.

Slovacchia

In fondo alla op 10 dei Paesi in cui è più facile ottenere un visto di lavoro c’è la Slovacchia. Per avere il documento dovrai presentare alcuni documenti tra cui il passaporto valido, una domanda compilata in slovacco, un contratto di impiego oppure un’offerta ufficiale che ti garantisca uno stipendio di almeno 20.100 euro all’anno, e documenti che dimostrino le tue qualifiche professionali e formative. La procedura ha un costo di circa 255 euro.

Canada

La politica di immigrazione aperta e accogliente del Canada è nota, e ottenere un visto di lavoro è relativamente semplice. Le opzioni sono varie, tra queste il programma di lavoro temporaneo e il programma di immigrazione per lavoratori qualificati. La procedura di richiesta è abbastanza semplice e rapida, con tempi di attesa di circa 3 mesi. Il costo è di circa 100 euro.

Polonia

Per un cittadino UE non è necessario ottenere un visto di lavoro per lavorare in Polonia. In ogni caso, le procedure per ottenerlo non sono troppo complesse e costano grossomodo 120 euro. La richiesta deve essere fatta dal datore di lavoro per il dipendente, al quale deve essere garantito uno stipendio di 27mila euro l’anno. Dovranno essere anche presentati documenti come il passaporto valido, il modulo di richiesta del visto, fotografie recenti, prova di assicurazione sanitaria.

Spagna

Anche in Spagna è chi offre l’impiego a dover richiedere un visto di lavoro per il dipendente, al quale dovrà garantire 38mila euro di stipendio annuo. Questi devono presentare la propria domanda presso un’ambasciata o un consolato spagnolo del suo Paese di provenienza. Ci vogliono circa 3 settimane per elaborare una richiesta di permesso di lavoro e le spese ammontano a 87 euro circa. Nel momento in cui l’ufficio del lavoro approva il permesso di lavoro, l’ambasciata o il consolato emette il visto di lavoro e di residenza del dipendente.

Regno Unito

Il processo per ottenere un visto di lavoro nel Regno Unito prevede la necessità di un’offerta di lavoro da parte di uno sponsor autorizzato. Dovrai inoltre dimostrare un determinato livello di abilità nel tuo campo e di conoscere la lingua inglese almeno a livello B1. Ti sarà poi necessario raggiungere almeno 70 punti nel sistema a punti del Regno Unito (PBS). Di solito il documento viene concesso per un periodo limitato di tempo, ma può essere rinnovato. Avviare le pratiche costa circa 1670 euro e per il nulla osta servono grossomodo 3 settimane.

Usa

Per ottenere un visto di lavoro negli Usa ci vogliono più o meno 3 mesi. Dovrai avere innanzitutto un datore di lavoro statunitense che presenti una petizione I-129 all’USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services), la quale dovrà venire approvata. Successivamente, dovrai completare il modulo DS-160 online, pagare la tassa consolare di 190 euro e presentarti a un colloquio al consolato o all’ambasciata americana.

Germania

La Germania offre molte opportunità di lavoro per gli stranieri. Anche in questo caso i cittadini UE non devono richiedere un visto di lavoro, ma il Paese ha introdotto una serie di misure per semplificare la procedura di richiesta, che può essere fatta online. I tempi di attesa sono generalmente brevi, circa 3 mesi, e i costi tutto sommato contenuti (98 euro).

Islanda

L’Islanda è il terzo Paese tra quelli in cui è più facile ottenere un visto di lavoro. Ci vogliono solo 3 mesi per portare a termine la procedura e la tassa da pagare ammonta a 107 euro. Basta uno stipendio di 20mila euro all’anno per far sì che venga approvato.

Irlanda

Ottenere un visto di lavoro in Irlanda è piuttosto semplice, visto che questi vengono approvati nel 95% dei casi. La quota di iscrizione è di 98 euro. Se sei cittadina Ue non ha bisogno di richiederlo, altrimenti potrebbe essere necessario ottenere una sponsorizzazione dal datore di lavoro.

Lituania

La Lituania è il Paese in cui ottenere un visto di lavoro è più semplice in assoluto. Le procedure richiedono appena 10 giorni e la tassa è di 98 euro. Questo, unito a un salario annuo minimo richiesto piuttosto basso, circa 24mila euro, ha fatto guadagnare al Paese Baltico la testa della classifica.