Dopo l’estate, molte destinazioni europee si rivelano perfette per intraprendere trekking memorabili senza la folla dei mesi caldi. Il Times ha selezionato 25 mete europee ideali per l’autunno, tra isole greche e scenari alpini. Percorrere sentieri e strade forestali in questa stagione significa godersi panorami mozzafiato e gli splendidi colori del foliage con temperature spesso ancora miti. Fra le 25 destinazioni selezionate dal Times, spiccano diverse località italiane: dalla Puglia alle Eolie, dalla Costiera Amalfitana al Sudtirolo fino alla Lombardia e al Piemonte.

Trekking memorabili in Europa: i top 3

Al vertice della classifica del Times ci sono le Cicladi in Grecia, l’Alsazia in Francia e la combinazione Puglia e Basilicata in Italia. Le Cicladi vengono consigliate per passeggiate distensive, tra Syros, Paros, Naxos e Santorini, seguendo antiche strade bizantine lastricate di marmo e alternando cammini, gite in barca e corsi di cucina. L’Alsazia è indicata per i suoi villaggi da fiaba, eccellenti vini come il Riesling e il Crémant d’Alsace, le case a graticcio e i paesaggi che si tingono dei colori del foliage tra Colmar e i borghi medievali. Infine, Puglia e Basilicata offrono un itinerario che attraversa Lecce, Otranto, Alberobello e Matera, con il calore del sud, cucina genuina e profumi mediterranei.

Le 25 migliori destinazioni europee per il trekking autunnale secondo il Times

Cicladi, Grecia Alsazia, Francia Puglia e Basilicata, Italia Atene, Delfi e Meteora, Grecia West Cork, Irlanda Da Madrid a Porto, Spagna e Portogallo Istria, Croazia Costiera Amalfitana, Italia Monte Bianco, Francia Madeira, Portogallo Isole Eolie, Sicilia (Italia) Valencia, Spagna Jersey, Isole del Canale Tenerife, Canarie (Spagna) Foresta Nera, Germania Sudtirol, Italia Azzorre, Portogallo Malta e Gozo La Gomera, Canarie (Spagna) Licia, Turchia Lombardia, Italia Le Montagne Maledette, Albania Monti dell’Atlante, Marocco Piemonte, Italia Sardegna, Italia

Puglia e Basilicata

Il Times raccomanda l’itinerario autoguidato “Walking in Puglia” che “vi porta in treno tra i luoghi più importanti e vi ospita, la maggior parte delle notti, in B&B e hotel a tre stelle”. Dalla costa salentina ai sassi di Matera, il magazine britannico sottolinea che “c’è così tanto da vedere e da mangiare qui che il meteo è secondario”. “Visiterete la barocca Lecce, – si legge – camminerete sulle scogliere vicino a Otranto e trascorrerete due notti in uno dei caratteristici trulli con il tetto a punta di Alberobello, prima di concludere con il botto a Matera”.

Costiera Amalfitana

Per la Costiera Amalfitana, il Times consiglia l’itinerario guidato “Camminare lungo la Costiera Amalfitana” di Exodus, che ha come base “un albergo a conduzione familiare, in posizione elevata rispetto alla folla, ad Agerola”. “Lasciatevi alle spalle la folla con una settimana di passeggiate spettacolari”, esorta il giornale descrivendo sentieri a picco sul mare che regalano panorami straordinari.

Eolie

Il Times consiglia sette notti con solosholidays.com, con alloggio in un hotel a tre stelle a Lipari, il cuore dell’arcipelago. Escursioni e una gita di un giorno per percorrere l’anello fumante del cratere di Vulcano. I percorsi di 6-8 km non sono estenuanti e c’è anche la possibilità di visitare l’incantevole isola di Salina.

Sudtirol

L’altopiano del Renon, nel cuore del Sudtirolo, è “coperto da un mosaico di vigneti, boschi e prati” e circondato da panorami alpini. Il Times elogia il Parkhotel Holzner in stile Art Nouveau che offre spa, hammam e piscina. Programma di escursioni guidate con l’ex falegname Harald Fink.

Lombardia

La Lombardia viene raccontata come un “tour gastronomico sul versante soleggiato delle Alpi” da Times che consiglia i nove giorni di Hedonistic Hiking fra spumanti della Franciacorta, laghi, montagne, palazzi rinascimentali, chiese affrescate, picnic gastronomici e una sosta in un ristorante con una stella Michelin.

Piemonte

Il Times si chiede: “C’è un periodo migliore dell’autunno per visitare le colline piemontesi delle Langhe?” Tra tartufi bianchi, vendemmie e noccioleti, il percorso proposto da responsibletravel.com si snoda in sei tappe da 8 a 20 chilometri, toccando i vigneti di Barolo, Barbaresco e Barbara d’Alba, centri come Monforte d’Alba e Cravanzana. Cuore dell’esperienza la fiera del tartufo di Alba.

Sardegna

Il Times definisce il Selvaggio Blu “il sentiero escursionistico più impegnativo d’Italia”. Sei giorni lungo la costa del Golfo di Orosei, tra calate in corda doppia, vie ferrate e campeggi liberi. Un itinerario per escursionisti esperti, ma anche un’esperienza di libertà assoluta immersa nel paesaggio più selvaggio e spettacolare del Mediterraneo. La soluzione proposta dal magazine è con muchbetteradventures.com.

Leggi anche Il dog trekking conquista sempre più appassionati

Leggi anche Trekking, i 10 sentieri più belli secondo TimeOut