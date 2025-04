Con la bella stagione cresce la voglia di staccare un po’ la spina e riprendere il contatto con la natura, così organizzare un trekking con la famiglia o con gli amici diventa un modo appagante per condividere un’esperienza coinvolgente per i sensi e rigenerante per l’anima. Campeggi.com, portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, ha selezionato sei percorsi da Nord a Sud da sperimentare questa primavera: dal Sentiero Verdeazzurro in Liguria, che regala panorami spettacolari tra mare e montagna, al trekking verso la Grotta Su Marmuri in Sardegna, fino al suggestivo Parco della Maremma in Toscana, dove puoi perderti tra natura selvaggia, antiche torri e panorami mozzafiato.

Il sentiero Verdeazzurro, Liguria

Un percorso panoramico che si snoda nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, in Liguria, è il Sentiero Verdeazzurro, che deve il suo nome ai boschi di macchia mediterranea e alla vista mozzafiato sul mare. Il tratto da Levanto a Monterosso al Mare, vanta un panorama fatto di spiagge, case color pastello e scalini che si inerpicano tra le scogliere toccando aree pittoresche, dai vigneti terrazzati che portano a Vernazza, al promontorio sul quale si erge Corniglia. Da qui, il cammino prosegue verso Riomaggiore (un tratto per escursionisti più esperti), toccando anche Campiglia e Portovenere, e, tra pinete e pareti di roccia bianca, scivola poi verso la parte finale del Parco.

La Lungolago da Lazise a Bardolino, Veneto

Sul Lago di Garda, un tratto di costa che incanta per la sua bellezza è il percorso Lungolago da Lazise a Bardolino, in provincia di Verona. Questa passeggiata, alla portata di tutti, permette di raggiungere la destinazione finale in poco più di un’ora di cammino. Il terreno è pianeggiante, ricco di spiagge e aree verdi in cui sostare, ma anche bar e ristoranti in cui fermarsi per assaggiare le delizie locali e contemplare le tranquille acque del lago. Il percorso permette inoltre di visitare i centri storici di Lazise, Garda e Bardolino, quest’ultimo celebre per il suo borgo e i suoi vigneti, punto di forza del turismo locale.

Parco Naturalistico di Lio Piccolo, Veneto

Un itinerario naturalistico per immergersi nella laguna di Venezia: il Parco Naturalistico di Lio Piccolo, a due passi da Cavallino-Treporti, è uno spettacolo di barene, valli da pesca e casoni di pescatori. Pochi chilometri di percorso su asfalto, adatti a ogni tipo di camminatore, portano alla lingua di terra che ospita il borgo di Lio Piccolo, un luogo immerso nella natura, dove, in alcuni periodi dell’anno, si possono ammirare anche i fenicotteri rosa.

Parco della Maremma, Toscana

Il Parco della Maremma, in provincia di Grosseto, è un’area naturale protetta con itinerari alla portata di tutti. Tra questi spicca il percorso Le Torri, perfetto per esplorare il parco godendo di viste panoramiche eccezionali sulla pianura dell’Ombrone, la catena dell’Uccellina, il mare e le isole dell’arcipelago toscano. Gli escursionisti più esigenti ameranno invece il percorso di Poggio Raso che, tra i magnifici panorami della costa e dell’entroterra, raggiunge un punto ricco di grotte e di una fitta vegetazione che in passato hanno fatto da sfondo alla latitanza di leggendari e pericolosi briganti.

Il Cammino delle Torri Costiere, Puglia

Storicamente, il Salento è sempre stato oggetto di attacchi da parte di diverse popolazioni del Mediterraneo. Per questa ragione, la sua costa è caratterizzata da numerose torri di avvistamento, come Torre Lapillo e Torre Colimena. Seguendo il Cammino delle Torri Costiere, a Porto Cesareo, è possibile perdersi tra queste “guardiane silenziose” che proteggevano le coste dalle possibili incursioni saracene, immergendosi inoltre nel Parco Naturale Regionale Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, un patrimonio storico e naturalistico tutto da esplorare.

Trekking per la Grotta su Marmuri, Sardegna

La Grotta Su Marmuri è una delle meraviglie naturali della Sardegna e deve il suo nome al particolare aspetto della roccia calcarea di cui è composta, simile al marmo. Il percorso panoramico che porta al suo interno attraversa l’altopiano di Ulassai, tra boschi spettacolari e viste sulle montagne dell’Ogliastra, snodandosi tra rilievi scoscesi e profonde gole. Da qui è poi possibile raggiungere le cascate di Lequarci e lo stesso borgo di Ulassai, noto per le opere dell’artista internazionale Maria Lai.

Affrontare un trekking: buone norme per divertirsi ed evitare problemi

Affrontare un trekking, anche di difficoltà media, richiede una buona preparazione e l’equipaggiamento giusto per evitare spiacevoli inconvenienti. Il primo elemento indispensabile è uno zaino comodo e ben bilanciato, di circa 20-30 litri, dove riporre tutto il necessario. È fondamentale portare sempre almeno due maglie di ricambio in tessuto tecnico traspirante, che asciuga rapidamente. Per quanto riguarda le scarpe, è preferibile scegliere scarponcini da trekking con suola in Vibram o simile, che garantiscono aderenza e stabilità. Le calze dovrebbero essere in materiale tecnico, per evitare vesciche e mantenere il piede asciutto.

Per l’abbigliamento, meglio optare per pantaloni lunghi leggeri: proteggono da graffi, insetti e piante urticanti. Se il clima è caldo, puoi scegliere un modello con cerniera per trasformarli in pantaloncini. L’acqua è essenziale: calcola almeno 1 litro ogni due ore di cammino e, se possibile, porta una borraccia con filtro per rifornirti da fonti naturali. Anche uno snack energetico è utile: barrette, frutta secca e cioccolato fondente sono opzioni pratiche e nutrienti. Non dimenticare un kit di pronto soccorso con cerotti e disinfettante.

È fondamentale avere con sé una cartina del percorso e un navigatore GPS o un’app di trekking come Komoot o AllTrails: scarica le mappe offline per usarle anche senza segnale. Porta sempre un cappello, occhiali da sole e una giacca antivento leggera, poiché il tempo può cambiare inaspettatamente. Infine, avvisa sempre qualcuno del tuo itinerario e dei tempi previsti per il rientro, per affrontare il trekking con maggiore sicurezza.

