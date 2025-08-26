Negli ultimi anni, sempre più turisti stanno preferendo city break estivi alle classiche vacanze balneari, segnando un cambiamento nelle abitudini di viaggio.

Da un lato, le città offrono un mix irresistibile di cultura, storia, gastronomia e intrattenimento, fruibili in pochi giorni e spesso a costi competitivi. Dall’altro, le alte temperature e l’affollamento delle località marittime stanno spingendo molti viaggiatori a cercare alternative più dinamiche, dove l’esperienza non si limita al relax sotto il sole ma si arricchisce con musei, passeggiate serali, eventi e un contatto più autentico con la vita urbana. Inoltre, le città sono spesso più accessibili, ben collegate da voli low-cost e treni ad alta velocità, rendendo le vacanze in città una scelta comoda, flessibile e culturalmente appagante.

Sull’onda di questo trend, l’agenzia di viaggi online Thomas Cook ha raccolto una serie di dati, individuando le nazioni in testa per prenotazioni cittadine durante l’estate. I risultati sono piuttosto sorprendenti…

Cracovia la più amata per un city break

Al primo posto si piazza inaspettatamente la Polonia, con il 17% delle prenotazioni. Cracovia, seconda città per dimensioni del Paese, spicca per la sua varietà architettonica, il suo centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO e per la sua rilevanza storica durante la Seconda Guerra Mondiale, offrendo tutto ciò che una città ideale dovrebbe avere, senza perdere di autenticità.

Per chi cerca una pausa rigenerante, una passeggiata sul fiume Vistola conduce al Castello di Wawel, ex residenza reale trasformata oggi in uno dei principali musei d’arte della Polonia. Dopo la camminata, ci si può «rinfrescare» visitando il Museo d’Arte Contemporanea di Cracovia (MOCAK), con opere di artisti polacchi e internazionali. Per un’immersione nella storia profonda della città, gli appassionati troveranno toccante una visita al Memoriale di Auschwitz‑Birkenau oppure al Rynek Underground, situato sotto la Piazza del Mercato, la più grande piazza medievale d’Europa.

Vacanze in città, Budapest medaglia d’argento

Al secondo posto si piazza l’Ungheria, con il 13% delle prenotazioni. Budapest pullula di hotel moderni, rooftop bar e bagni termali, alternativa perfetta alle vacanze al mare. E la città non manca certo di cultura: Budapest vanta infatti una miriade di musei che spaziano dall’arte alla fotografia, dalla storia all’horror.

Anche l’Italia nella Top Five

Sul terzo gradino del podio troviamo l’Italia, con l’11% delle prenotazioni, la più prevedibile nella lista stilata da Thomas Cook. Quando si tratta di city break, nel Bel Paese c’è l’imbarazzo della scelta: Roma, Firenze, Venezia e chi più ne ha più ne metta. Completano la Top Five Spagna e Irlanda. Città come Madrid, Barcellona, Granada, Siviglia e Valencia offrono monumenti storici, palazzi, piazze, mercati e quartieri iconici e sempre animati. Dal canto loro, soprattutto Dublino e Galway, in Irlanda, sorprendono per vivacità, storia, accoglienza e ottima accessibilità.