Anche se l’estate sta volgendo al termine, qualcuno può ancora approfittare di un periodo interessante per recarsi al mare, con prezzi in discesa e meno folla. Airbnb ha identificato le 10 destinazioni balneari più di tendenza da scoprire nelle ultime settimane della stagione più calda. Secondo un recente sondaggio condotto da Panterra e riportato dal noto portale di affitti quasi la metà dei viaggiatori indica una predilezione per le mete di mare. Fra le località segnalate da Airbnb compare anche Palermo: “Le ricerche sulle spiagge del capoluogo siciliano sono aumentate di oltre il 90%”, confermando il crescente interesse verso una città che unisce mare, arte e gastronomia. Ecco le 10 destinazioni balneari top di fine estate.

1. Saquarema, Brasile

Saquarema è la meta ideale per gli amanti del surf, con ricerche aumentate di oltre il 170% rispetto all’estate scorsa. Situata a Praia das Pedras de Itaúna, è conosciuta come la “Capitale del surf” del Brasile. La cittadina offre onde di livello mondiale e un’atmosfera tranquilla che attrae surfisti professionisti e appassionati di sport acquatici.

2. New Shoreham, Rhode Island, Stati Uniti

Block Island ha visto un incremento delle ricerche di quasi il 160%. Gli ospiti possono esplorare l’isola in bicicletta, ammirare foche e visitare spiagge tranquille come Mansion Beach e Coast Guard Beach. “Sonnolenta fuori stagione ma piena di energia estiva”, l’isola combina paesaggi da cartolina a esperienze rilassanti tra uccelli, spiagge e percorsi in bicicletta.

3. Conil de la Frontera, Spagna

Le ricerche sono aumentate di oltre il 140% quest’estate per questa località sulla costa atlantica dell’Andalusia. Conil offre sia spiagge adatte alle famiglie, come Playa de La Fontanilla, sia calette appartate come Calas de Roche. Sole, acqua cristallina e fascino autentico rendono questa destinazione imperdibile per chi cerca mare e tranquillità.

4. Palermo, Italia

Palermo combina la storia di una città ricca di cultura con spiagge blu caraibiche facilmente raggiungibili. Tra le più popolari ci sono Mondello, con sabbia soffice e acque cristalline, la Riserva di Capo Gallo, ideale per snorkeling e calette nascoste, e l’Isola delle Femmine, perfetta per pagaiare e rilassarsi. Le ricerche estive testimoniano il suo successo: “le ricerche sulle spiagge del capoluogo siciliano sono aumentate di oltre il 90%”.

5. Hossegor, Francia

Sulla costa atlantica francese, Hossegor è diventata la meta preferita dei surfisti con ricerche in aumento del 70%. La Gravière offre onde leggendarie, mentre Le Penon è ideale per chi cerca onde più tranquille. Tra caffè sulla spiaggia e passeggiate lungomare, Hossegor garantisce un’esperienza balneare completa e indimenticabile.

6. Northumberland, Regno Unito

Le ricerche sono aumentate di oltre il 50% per questa regione del Nord Atlantico. Sabbie dorate si estendono sotto castelli iconici come Bamburgh, mentre calette tranquille offrono relax e passeggiate. Gli ospiti possono soggiornare in accoglienti cottage di campagna e immergersi nell’intramontabile fascino costiero del Northumberland.

7. Fukuoka, Giappone

Fukuoka registra un aumento delle ricerche superiore al 50%. Con numerose spiagge, dai luoghi vivaci come Seaside Momochi alle tranquille baie dell’isola di Nokonoshima, offre opzioni per windsurf, nuoto e tramonti spettacolari. La città è una rinfrescante fuga costiera alle porte del Giappone meridionale.

8. Big Bear Lake, California, Stati Uniti

Questa località è la quintessenza della fuga estiva, con un aumento delle ricerche vicino al 40%. Tra le spiagge sorvegliate di McDill Swim Beach e Meadow Park, è possibile fare picnic, nuotare, pescare o semplicemente rilassarsi sulle sponde limpide del lago, ideale per sfuggire al caldo cittadino.

9. Port Aransas, Texas, Stati Uniti

Situata lungo i 29 chilometri di costa di Mustang Island, Port Aransas ha registrato un aumento delle ricerche del 20%. Con spiagge per famiglie, possibilità di costruire castelli di sabbia, fare passeggiate al tramonto o divertirsi con dune buggy, la destinazione è perfetta per rilassarsi e godersi la costa texana.

10. Portland, Maine, Stati Uniti

Portland attira sempre più visitatori, con ricerche in aumento del 20%. Le spiagge locali, come Crescent Beach State Park, Higgins Beach e il Fort Williams Park, offrono passeggiate scenografiche e momenti di relax. Ogni angolo rivela un fascino costiero unico, ideale per chi cerca tranquillità e bellezza naturale.

