Una recente classifica elenca le isole più sottovalutate d’Europa, ideali se cerchi natura incontaminata, mare cristallino e un affollamento più contenuto rispetto a località splendide ma segnate dall’overtourism, da Maiorca fino a Santorini. Nella top 10 delle isole del Vecchio Continente da valorizzare e scoprire – elaborata da Avis Autonoleggio – spicca la greca Lesbo, ma compare anche un gioiello della Sardegna: La Maddalena, con il suo arcipelago da cartolina.

Come è stata creata la classifica

La graduatoria è stata elaborata da Avis Autonoleggio, che ha analizzato il volume di ricerche online e la popolarità su Instagram attraverso hashtag e menzioni. L’obiettivo era individuare le isole europee meno celebrate ma con un potenziale turistico enorme: luoghi che offrono bellezze naturali e culturali simili a destinazioni più note, ma con meno affollamento e un’atmosfera più genuina.

1. Lesbo, Grecia

Lesbo è la terza isola più grande della Grecia e rappresenta un’alternativa autentica alle più famose Santorini o Mykonos. Acque limpide, pittoreschi villaggi di pescatori e una vivace vita notturna che non scade nella confusione, rendono Lesbo una meta perfetta se cerchi quell’atmosfera magica e rilassante tipica delle isole greche. Da non perdere il pittoresco capoluogo Molyvos, con le sue case tradizionali in pietra e il castello medievale che domina la baia. Il bosco pietrificato di Sigri, patrimonio UNESCO, è un’escursione unica.

2. Porto Santo, Portogallo

Parte dell’arcipelago di Madeira, Porto Santo è celebre per la sua lunghissima spiaggia dorata che si estende per circa 9 chilometri. Oltre al mare cristallino, l’isola è un paradiso se ami lo sport all’aria aperta: trekking sui colli interni, immersioni spettacolari tra relitti sommersi e snorkeling tra fondali incontaminati. Un’esperienza particolare è il Porto dos Frades Trail, un itinerario che conduce a panorami mozzafiato sull’oceano. Se sei appassionata di golf, da non perdere il campo disegnato da Severiano Ballesteros che regala viste indimenticabili.

3. Symi, Grecia

A poche miglia da Rodi, Symi conquista con il suo porticciolo color pastello e le case neoclassiche che sembrano scivolare verso il mare. Oltre al suggestivo Monastero di Panormitis, l’isola è famosa per il Festival di Symi, un appuntamento estivo che anima le piazze con musica e spettacoli teatrali. Le spiagge di Agios Georgios e Nanou, raggiungibili in barca, offrono un contesto selvaggio e incontaminato.

La Maddalena nella top 10 delle isole d’Europa tutte da scoprire

La Maddalena con l’arcipelago a cui dà il nome è uno dei paradisi dell’intero Mediterraneo. Dalla spiaggia di Bassa Trinita, circondata dalle dune di sabbia, alle scogliere scolpite dal vento di Giardinelli e Punta Tegge, l’isola è molto frequentata in alta stagione, ma ancora più suggestiva in primavera e nei mesi di settembre e ottobre, quando il numero di turisti è ridotto. Caprera, unita a La Maddalena da un ponte, ha arenili caraibici come Cala Coticcio e la Spiaggia del Relitto, oltre a sentieri panoramici e la casa-museo di Garibaldi. Da non perdere una gita in gommone tra le isole minori dell’arcipelago, da Spargi e Budelli, quest’ultima famosa per la sua Spiaggia Rosa, oggi protetta.

La top 10 delle isole più sottovalutate d’Europa

Lesbo, Grecia Porto Santo, Portogallo Symi, Grecia Skopelos, Grecia Cherso, Croazia Andros, Grecia Karpathos, Grecia Brac, Croazia La Maddalena, Italia Taso, Grecia

