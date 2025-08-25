Una recente classifica elenca le isole più sottovalutate d’Europa, ideali se cerchi natura incontaminata, mare cristallino e un affollamento più contenuto rispetto a località splendide ma segnate dall’overtourism, da Maiorca fino a Santorini. Nella top 10 delle isole del Vecchio Continente da valorizzare e scoprire – elaborata da Avis Autonoleggio – spicca la greca Lesbo, ma compare anche un gioiello della Sardegna: La Maddalena, con il suo arcipelago da cartolina.
Come è stata creata la classifica
La graduatoria è stata elaborata da Avis Autonoleggio, che ha analizzato il volume di ricerche online e la popolarità su Instagram attraverso hashtag e menzioni. L’obiettivo era individuare le isole europee meno celebrate ma con un potenziale turistico enorme: luoghi che offrono bellezze naturali e culturali simili a destinazioni più note, ma con meno affollamento e un’atmosfera più genuina.
1. Lesbo, Grecia
Lesbo è la terza isola più grande della Grecia e rappresenta un’alternativa autentica alle più famose Santorini o Mykonos. Acque limpide, pittoreschi villaggi di pescatori e una vivace vita notturna che non scade nella confusione, rendono Lesbo una meta perfetta se cerchi quell’atmosfera magica e rilassante tipica delle isole greche. Da non perdere il pittoresco capoluogo Molyvos, con le sue case tradizionali in pietra e il castello medievale che domina la baia. Il bosco pietrificato di Sigri, patrimonio UNESCO, è un’escursione unica.
2. Porto Santo, Portogallo
Parte dell’arcipelago di Madeira, Porto Santo è celebre per la sua lunghissima spiaggia dorata che si estende per circa 9 chilometri. Oltre al mare cristallino, l’isola è un paradiso se ami lo sport all’aria aperta: trekking sui colli interni, immersioni spettacolari tra relitti sommersi e snorkeling tra fondali incontaminati. Un’esperienza particolare è il Porto dos Frades Trail, un itinerario che conduce a panorami mozzafiato sull’oceano. Se sei appassionata di golf, da non perdere il campo disegnato da Severiano Ballesteros che regala viste indimenticabili.
3. Symi, Grecia
A poche miglia da Rodi, Symi conquista con il suo porticciolo color pastello e le case neoclassiche che sembrano scivolare verso il mare. Oltre al suggestivo Monastero di Panormitis, l’isola è famosa per il Festival di Symi, un appuntamento estivo che anima le piazze con musica e spettacoli teatrali. Le spiagge di Agios Georgios e Nanou, raggiungibili in barca, offrono un contesto selvaggio e incontaminato.
La Maddalena nella top 10 delle isole d’Europa tutte da scoprire
La Maddalena con l’arcipelago a cui dà il nome è uno dei paradisi dell’intero Mediterraneo. Dalla spiaggia di Bassa Trinita, circondata dalle dune di sabbia, alle scogliere scolpite dal vento di Giardinelli e Punta Tegge, l’isola è molto frequentata in alta stagione, ma ancora più suggestiva in primavera e nei mesi di settembre e ottobre, quando il numero di turisti è ridotto. Caprera, unita a La Maddalena da un ponte, ha arenili caraibici come Cala Coticcio e la Spiaggia del Relitto, oltre a sentieri panoramici e la casa-museo di Garibaldi. Da non perdere una gita in gommone tra le isole minori dell’arcipelago, da Spargi e Budelli, quest’ultima famosa per la sua Spiaggia Rosa, oggi protetta.
La top 10 delle isole più sottovalutate d’Europa
- Lesbo, Grecia
- Porto Santo, Portogallo
- Symi, Grecia
- Skopelos, Grecia
- Cherso, Croazia
- Andros, Grecia
- Karpathos, Grecia
- Brac, Croazia
- La Maddalena, Italia
- Taso, Grecia