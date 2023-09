Viaggi da fare in autunno: le mete migliori

L e vacanze non finiscono con l'estate! Anche in autunno il nostro Paese sa sempre sorprendere. Ecco qualche idea di viaggio al mare, in collina o in montagna

Chi ha detto che le vacanze devono finire? Ci sono alcune mete di tarda estate o inizio autunno che sapranno davvero colpirvi. Sia che amiate fare le gite fuori porta, o le mete meno caratteristiche, settembre è un mese da non lasciarsi sfuggire!

Viaggi autunno 2023

C’è chi sceglie di fare le ferie nei mesi estivi più caldi, come luglio e soprattutto agosto, e chi invece preferisce staccare la spina in autunno, a settembre, quando la maggior parte delle persone riprende a lavorare. Il mese di settembre è certamente più tranquillo e le località di villeggiatura non sono prese d’assalto dal turismo di massa. A differenza di agosto, mese clou in cui milioni di persone si muovono, settembre è il periodo perfetto per organizzare una vacanza sia al mare, visto che le spiagge sono semideserte, sia in montagna, ma anche nelle città d’arte. Scopriamo le mete da visitare in questo autunno 2023, non solo in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo.

Le Cinque Terre quando sono già tutti andati via

La meta preferita di tantissimi italiani, ma anche francesi e tedeschi. Le Cinque Terre, con la loro bellezza colorita e il limpido mare di scogli, rimangono un kuogo privilegiato dove anche a settembre batte il sole: Monterosso al Mare, Corniglia, Manarola, Vernazza, e Riomaggiore.

Le Cinque Terre sono perfette come meta quasi autunnale perché godono ancora del bel clima caldo durante le giornate e temperato la sera (non dimenticate una felpa in valigia così da non avere freddo quando cala il sole!) e in più sono comodissime da girare in treno. Hanno poi dei cieli e dei tramonti da capogiro quando si avvicina la stagione fredda…

Il lago di Garda per una scampagnata in bicicletta

Se siete invece amanti della vita in movimento e dei pranzi frugali in riva al lago non potete certo farvi mancare il Lago di Garda in settembre. Con le acque verde smeraldo e i paesini-gioiello che vi si affacciano, questo lago è proprio la meta ideale a chi pensa di godersi qualche giorno di sport e divertimento in famiglia mentre tutti gli altri riprendono il bio-ritmo lavorativo delle grandi città.

Fate un giro per Sirmione, o anche Desenzano del Garda. La parte sud del lago è sicuramente la più caratteristica e anche quella che d’estate vive maggiormente del turismo e dei campeggi di chi fa villeggiatura. Ma niente paura: a settembre moltissimi camperisti saranno già andati via, e le cittadelle cominciano piano piano a svuotarsi. Proprio il momento giusto per farsi una bella biciclettata fra i comuni assolati!

Una gita fra i boschi dell’Oltrepò Pavese

Questa bella zona palustre è l’ideale per chi spera di fare bird-watching o di immergersi nei boschi fitti dove vive il Cervo della Mesola. L’Oltrepò non è infatti solo terra di paesini storici e grandi falde acquifere, ma in essa vive tutta una fauna naturalistica di incredibile varietà.

Un weekend alle foci del Po è una meravigliosa idea per chi vuole godersi un po’ di sano relax e qualche gitarella fuori porta con tanto di avvistamento falchi.

In alta montagna ma senza la neve

Se invece volete abbracciare l’arrivo delle stagioni più fredde con una mini vacanza sulle montagne, i comuni perfetti per qualche giorno fra boschi di pini non ancora innevati sono Santa Caterina, Bormio e Livigno.

Queste tre località a settembre ancora non vivono del gran turismo invernale e sciistico, ma nemmeno soffrono il gran caldo di luglio: in sostanza, sono perfette per stare al fresco senza il timore di incappare in ingorghi di traffico e ristoranti sempre pieni. Passeggiate nei boschi, camminate lungo le valli, pascoli immensi…sembra un paradiso incastrato fra i monti!

Viaggi autunno Europa

L’Europa offre diverse idee per organizzare i vostri viaggi d’autunno, sia che siate amanti del mare sia che invece preferiate le mete naturalistiche e culturali. Tra le mete di mare troviamo Malta; quest’isola offre acque cristalline, divertimento ma anche monumenti e musei: un mix perfetto per coniugare cultura e relax in spiaggia. Come mete naturalistiche, a cui potrete aggiungere anche il mare, suggeriamo la Croazia, con i laghi del Parco Nazionale di Plitvice assolutamente da non perdere, e Creta, con le sue testimonianze storiche uniche al mondo. Per gli amanti delle città, le capitali europee sono sempre un’ottima soluzione: Budapest, Praga, Parigi, Londra, Amsterdam e Lisbona offrono alcuni dei musei e dei monumenti più belli al mondo. Se invece volete fare un viaggio dedicandovi totalmente ai paesaggi mozzafiato la Scozia è la destinazione che fa per voi: le Highlands a settembre sono verdissime e vi toglieranno il fiato.

Viaggi autunno al caldo

L’autunno è una stagione ancora calda in molti Paesi. Per esempio in Spagna, dove l’Andalusia registra temperature bollenti anche a settembre: Siviglia, Granada e Cordoba sono tappe imperdibili. Ci sono poi tutte le isole spagnole, dove potrete godervi sia il mare sia una natura lussureggiante: Maiorca, Fuerteventura e Lanzarote sono solo alcuni esempi di posti da visitare in autunno. Il Mar Rosso in autunno è ancora caldissimo ed è ideale per chi ama gli sport acquatici. Se volete una meta lontana, optate per Capo Verde, perfetta per una figa autunnale. Infine, troverete caldo, sole e mare cristallino anche a Zanzibar, a cui potrete unire uno splendido safari in Tanzania.

Viaggi autunno bambini

Chi lo ha detto che con i bambini non è possibile viaggiare? Una delle mete perfette per una vacanza in autunno con tutta la famiglia è New York: la Grande Mela è ricca di attrazioni che piaceranno anche ai più piccoli. Inoltre, a Central Park in questa stagione potrete ammirare un foliage eccezionale. Restando in Italia, tra le destinazioni da visitare con i bambini consigliamo Roma, ma anche Firenze e Venezia: in queste città i vostri piccoli scopriranno tante cose nuove ed entusiasmanti. Per gli amanti della montagna, il Trentino Alto-Adige è un luogo magico anche in autunno: tra sentieri di montagna e laghetti i bambini si divertiranno moltissimo! Infine, il magico mondo di Disneyland Paris, nella capitale francese: sarà una vacanza indimenticabile.