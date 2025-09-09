Jay Kelly è il nuovo film di Noah Baumbach con protagonisti (tra gli altri) George Clooney e Adam Sandler. Una storia in cui il viaggio psicologico del protagonista si snoda in tappe lungo l’Italia, dalla Bassa Picentina alla Toscana. «Girare in questi luoghi è stato fondamentale: non puoi interpretare la fragilità di un uomo senza immergerti in scenari che ti mettono alla prova», ha detto Clooney a proposito delle location.

La trama e il cast di Jay Kelly

Jay Kelly, presentato a Venezia 82, segue la vita di Jay Kelly (George Clooney), star del cinema che si mette sulle tracce della figlia più giovane durante un viaggio in Italia. Un percorso tra piccoli borghi e campagne che ha anche un valore psicologico. Oltre a Clooney e Adam Sandler, nel cast figurano Laura Dern, Alba Rohrwacher, Riley Keough, Billy Crudup, Greta Gerwig, Jim Broadbent, Eve Hewson, Patrick Wilson, Emily Mortimer e molti altri. Il film sarà nelle sale il 19 novembre 2025.

Il ruolo dell’Italia

L’Italia non è un semplice sfondo in Jay Kelly, ma è parte della storia al pari di un personaggio. «In Italia Jay si perde nel paesaggio: è un mondo più grande di lui, incontrollabile, ma anche spettacolare e bellissimo», ha spiegato Noah Baumbach. Il protagonista è costretto a immergersi in un paesaggio non addomesticabile, struggente e bellissimo: «L’Italia ha così tanta storia e storia religiosa» ha aggiunto il regista, spiegando che il luogo ha un significato speciale nello svolgimento della trama.

Bassa Piacentina: Monticelli d’Ongina e Caorso

La Bassa Piacentina e i paesaggi rurali di Monticelli d’Ongina e Caorso fanno la loro apparizione in Jay Kelly, attraversati dalla linea ferroviaria Piacenza-Cremona. Sono caratterizzati dall’ampiezza dei campi coltivati, solcati da canali e fossati che testimoniano la tradizione agricola secolare della zona. Tra distese di mais, pioppeti e frutteti, si incontrano cascine storiche, filari ordinati e argini che accompagnano il corso del Po, creando un ambiente suggestivo dove natura e lavoro umano convivono in armonia.

Milano e la stazione centrale

Il treno porta i personaggi interpretati da George Clooney e Adam Sandler alla Stazione Centrale di Milano. Uno degli snodi ferroviari più importanti d’Italia e d’Europa, è celebre per la sua imponenza architettonica in stile eclettico con influenze liberty e razionaliste. Inaugurata nel 1931, unisce monumentalità e funzionalità, accogliendo ogni giorno migliaia di viaggiatori. Proprio tra questi ignari frequentatori è stata girata una scena di Jay Kelly, con una quarantina di comparse vestite Anni 90.

Arezzo e il Teatro Petrarca

Anche Arezzo fa da sfondo alle vicende di Jay Kelly. Una città toscana ricca di storia, arte e tradizioni che spaziano dall’epoca etrusca al Rinascimento. Il Teatro Petrarca ha un ruolo principale nello svolgersi del film di Noah Baumbach, con la sua elegante struttura ottocentesca. Inaugurato nel 1833, il teatro conserva l’atmosfera raffinata dei teatri all’italiana, con la sala a ferro di cavallo, palchi decorati e un soffitto affrescato. Oggi rappresenta uno dei principali poli culturali della città, ospitando spettacoli di prosa, concerti, rassegne e iniziative che lo rendono un punto di riferimento per la vita culturale aretina.

Montalcino e la cantina di Argiano

Il viaggio in Italia porta Jay Kelly a Montalcino, borgo medievale incastonato tra le colline toscane famoso in tutto il mondo per il suo vino simbolo, il Brunello. Location perfetta per il film è la Tenuta di Argiano, una delle cantine più antiche del territorio, fondata nel XVI secolo e circondata da vigneti, con una villa rinascimentale e le storiche cantine sotterranee che raccontano la tradizione vitivinicola.

Pienza

Jay Kelly arriva anche a Pienza, incantevole borgo della Val d’Orcia. Considerata la “città ideale” del Rinascimento, è stata voluta da papa Pio II come modello di armonia urbana. Nel film di Noah Baumbach si vedono piazza Pio II, elegante spazio prospettico che racchiude i principali edifici rinascimentali, e Palazzo Piccolomini, residenza voluta dal Papa per la sua famiglia, con la facciata sobria e il celebre giardino pensile.

Montecatini Terme

Tra i borghi toscani che compaiono in Jay Kelly c’è anche Montecatini Terme. Una delle località termali più celebri d’Italia, è rinomata fin dall’Ottocento per le sue acque curative e i suoi eleganti stabilimenti in stile liberty e déco. Circondata dalle colline toscane, unisce benessere, cultura e charme con il suo grande parco termale, i viali alberati e le architetture storiche.

Pitigliano

A completare il percorso di Jay Kelly in Toscana c’è Pitigliano, cittadina nota come la piccola Gerusalemme. È un borgo suggestivo della Maremma toscana, arroccato su uno sperone di tufo che lo rende spettacolare già alla vista da lontano. Le sue stradine medievali, le case scavate nella roccia e gli antichi vicoli raccontano una lunga storia, arricchita dalla presenza della comunità ebraica che ha lasciato tracce preziose come la sinagoga e il ghetto. Un luogo unico dove natura, architettura e memoria si fondono in un paesaggio senza tempo.