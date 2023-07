Grintosa e anticonformista: la donna Leone è decisamente la regina della foresta… pardon, dello stile! Se appartieni a questo segno zodiacale è il tuo momento: dagli astri tanti consigli per far ruggire il tuo guardaroba

Segni particolari: grintosa, anticonformista e di gran carattere. In una parola… unica!

Non c’è che dire: le nate tra il 23 luglio e il 22 agosto sono le regine incontrastate dello zodiaco in quanto a stile. Nessuna come loro sa far “ruggire” anche il più basico degli outfit, grazie a quel je ne sais pas in dotazione solo alle fashion-icons.

Se appartieni al segno del Leone è davvero il caso di dire che tu non “segui” la moda, “sei” la moda: nessuna come te è in grado di anticipare le passerelle, dettando addirittura le tendenze e il modo più cool per interpretarle.

Le parole d’ordine nel tuo guardaroba sono: azzardo, eccessi e glamour allo stato purissimo. Al bando dunque i look troppo rigorosi, anche i pezzi iconici più semplici su di te sanno trasformarsi grazie a quel twist di personalità che tu sola sai donare a ogni mise.

Se sei una Leone DOC dunque il fashion-oroscopo di questo mese è dedicato a te (e al tuo guardaroba!): scopri le dritte più hot sul tuo stile e tutti i must-have che le stelle hanno selezionato per te. Un astro-shopping su misura ti aspetta!

Lo stile

Le nate sotto il segno del Leone sono femminili e sensuali. Amano apparire e trasferire la propria personalità su qualsiasi capo indossino.

Se appartieni a questo affascinante tratto dello zodiaco il tuo mondo è decisamente carico di sfaccettature: può essere sfavillante, deluxe e persino super-sexy… l’importante è che nulla al suo interno risulti piatto e banale.

Posto dunque il fatto che non è assolutamente possibile incasellarti in un unico modo di vestire, possiamo dire che uno degli stili che più ti rappresenta è il glam-rock, caratterizzato da picchi di grinta ed eccessi, ma anche da elementi super-cool e iper-femminili.

Il tallone d’Achille per le donne Leone? La tendenza ad eccedere in superbia che le porta a non mettersi mai in discussione, nella vita come nella moda. Spesso infatti le Leone DOC hanno la convinzione di essere al di sopra delle tendenze, dello stile e dei fashion-diktat… di tutto insomma!

Il fashion-consiglio che ti dedichiamo se appartieni a questo segno è quindi quello di essere meno “snob” in fatto di stile. Ricorda sempre ciò che diceva Mademoiselle Coco Chanel: “Una moda che non raggiunge le strade, non è moda”.

I colori

Come per lo stile è difficile incasellare una Leone in un’unica cromia, eppure anche per le nate sotto questo segno esiste la cosiddetta “palette del cuore”.

È sfavillante, raffinata ed eccentrica, esattamente come lei.

La nuance che le nate tra il 23 luglio e il 22 agosto amano in modo viscerale è, per l’appunto, un colore speciale: l’oro.

Dai sabbia dorati, ai rosati, fino ad arrivare alle tonalità gialle più classiche e luminose, se sei una Leone DOC ami decisamente farti notare anche in fatto di color-mix.

Adori i contrasti forti e carichi di personalità, ma ovviamente sei maestra nell’arte di mixare e dosare le tonalità, tenendo sempre conto della situazione per la quale ti stai vestendo. Cosa chiedere di più?

Getty Images 1 di 5

– Long dress nero impreziosito da un twist molto cool: bretelle in glitter oro. Un tocco glamour tipico della donna Leone Getty Images 2 di 5

– Outfit sporty per la Leone: t-shirt stampata, pantaloni stile military e mini bag piumata. Un dettaglio super-glam per le nate sotto questo segno non manca mai Getty Images 3 di 5

– Mini dress oro: un vero must-have della donna Leone Getty Images 4 di 5

– Outfit glam rock ad alto contrasto di stili: abito in tulle con biker in pelle. Perfetto per la donna Leone Getty Images 5 di 5

– Mini dress sparkling con microbalze: stile perfetto per la Leone DOC

Il guardaroba perfetto

Bene, ora diamo una sbirciatina nel guardaroba di una vera Leone.

Se appartieni al segno di fuoco più stiloso dello zodiaco il tuo guardaroba trabocca di certo di moltissimi pezzi iconici da mixare a capi eccentrici, bizzarri e decisamente molto cool. Il tutto al grido di “I Love Fashion”, ça va sans dire!

Le pietre miliari del tuo armadio sono quindi senza dubbio “azzardi” allo stato purissimo: dai mini-dresses che fanno “bling-bling”, ai dettagli in piume e frange, fino ad arrivare a qualche stampa un po’ dissacrante e all’intramontabile biker da abbinare rigorosamente con tessuti a contrasto. I pezzi che ami di più sono di certo quelli in grado di farsi (e di farti!) notare, non c’è che dire.

E non è ancora tutto, perché in prima linea – aprendo le ante del tuo armadio – troviamo anche femminilità a palate: tacchi stiletto, it-bags, tulle e volant a go-go sono di certo protagonisti ai quali non sai rinunciare, facendo del tuo guardaroba il sogno proibito di qualsivoglia fashion-lover!

Shopping corner

È arrivato dunque il momento più amato dalle donne: lo shopping!

Le stelle hanno selezionato i must-have assoluti per le nate sotto il segno del Leone.

Se sei tra le fortunate appartenenti a questa “zodiac-zone” sfoglia la nostra gallery e inizia a dare forma ad un guardaroba davvero “stellare” a prova di ruggito!

Mytheresa 1 di 15

– Mini skirt in paillettes multicolor (THE ATTICO) Red Valentino 2 di 15

– Abito tulle e cristalli (RED VALENTINO) Dolce & Gabbana 3 di 15

– Maxi felpa a maniche corte con stampa (DOLCE & GABBANA) Fiorella Rubino 4 di 15

– Collana dorata (FIORELLA RUBINO) Mytheresa 5 di 15

– Body in micro-paillettes (SAINT LAURENT) Gianluca Capannolo 6 di 15

– Abito midi con profili oro (GIANLUCA CAPANNOLO) Pinko 7 di 15

– Giubbotto biker (PINKO) Casadei 8 di 15

– Sandalo oro e pvc (CASADEI) Mytheresa 9 di 15

– Abito in paillettes (PRADA) Sisley 10 di 15

– Mini bag oro con dettagli neri (SISLEY) Mytheresa 11 di 15

– Pantaloni palazzo in paillettes (DUNDAS) Mango 12 di 15

– Borsa con tracolla dorata (MANGO) Mytheresa 13 di 15

– Midi dress con dettaglio in piume (DRIES VAN NOTEN) Mytheresa 14 di 15

– Mini dress con frange (STELLA McCARTNEY) Pretty Ballerinas 15 di 15

– Ciabattina flat con motivi in paillettes (PRETTY BALLERINAS)