S e ti stai chiedendo come organizzare un armadio per eliminare l’eccesso e avere un guardaroba di tendenza e raffinato sei nel posto giusto.

Hai mai pensato di organizzare il tuo guardaroba? Farlo è davvero semplice e ti tornerà utile durante il cambio di stagione ma anche nella vita di tutti i giorni quando riuscirai a creare look e abbinamenti in men che non si dica. Per farlo, ovviamente, devi attraversare diverse fasi. Partendo dal decluttering che ti servirà per eliminare le cose che non usi da tempo, ciò che è troppo largo o troppo stretto e tutto ciò che ormai non rispecchia più i tuoi gusti. Il secondo step, poi, riguarda gli accessori per organizzare l'armadio che sono fondamentali: grucce, scatole, griglie e non solo. Sei pronta per iniziare questa avventura all’insegna dell’ordine? Abbiamo selezionato gli accessori must da comprare online per un armadio perfetto.

Grucce slim in velluto

Per organizzare un armadio senza sbagliare è bene partire dalle basi come le grucce slim in velluto. La superficie e le spalle modellate contribuiranno a impedire lo scivolamento dei vestiti: oltre a occupare poco spazio, ti permetteranno di tenere tutto in ordine.

Grucce salvaspazio

Troppi abiti e poco spazio? Quello che ti serve - tra gli accessori per organizzare l'armadio - è un appendino multifunzione che ti permetterà di risparmiare l'80% dello spazio del tuo guardaroba e mantenere, allo stesso tempo, i vestiti in ordine e senza pieghe.

Ogni gruccia ha, infatti, ben nove fori da usare sia in verticale che orizzontale, dove inserire altrettante grucce e occupare il minimo spazio.

Organizer per borse

Trovare il posto giusto dove riporre borse, zaini e shopper è una vera e propria sfida. Questo organizer non deve assolutamente essere sottovalutato perché permette di tenere in ordine tutti gli accessori senza schiacciarli e rovinarli. Da avere.

Organizer per gioielli

I portagioie sul mercato sono davvero tantissimi, ma chi ama avere un desgin minimal e non vuole troppo fronzoli in giro per la casa apprezzerà sicuramente questo organizer per gioielli da inserire in un cassetto all'interno dell'armadio. Componibile con i pezzi che più ti servono, ti permetterà di tenere tutto in ordine senza perdere nulla.

La griglia

Si chiama griglia verticale e forse, fino ad ora, non l’avevi mai vista ma ti assicuriamo che è un vero e proprio salva armadio. Ti basterà appenderla al tubo dell’armadio per poi inserire maglioni, magliette e tutti quei capi che, in caso contrario, finirebbero in pile pericolanti e sempre in disordine.

Scaffali divisori

Se hai aggiunto qualche scaffale al tuo armadio devi assolutamente aggiungere questi divisori universali. Utili per tenere in ordine maglioni, magliette e simili ti permetteranno di dividere il tutto per taglia, stagione, colore e momento della giornata in cui lo vorrai indossare.

Scatole porta abiti

Il cambio armadio è un vero e proprio incubi per molti e organizzarsi con più accessori possibili è fondamentale. Proprio come queste scatole porta abiti, trapunte & co. Usalo per tenere in ordine le cose nell’armadio, sotto il letto o dove più preferisci.

Divisori per cassetti

Se hai un cassetto dedicato all’intimo e alle calze sai bene che l’ordine può durare davvero poco. Per questo motivo dovresti aggiungere un altro tra i più utili accessori per organizzare l'armadio, il divisorio per cassetti: reggiseni, slip, calze e non solo, ognuno avrà il suo spazio senza invadere il resto.

Porta cinture

Gli accessori, come le cinture, sono parte integrante del tuo look e meritano un posto speciale nel guardaroba. Per farlo basta aggiungere gli organizer con 4 ganci, l’ideale per tenere in ordine le cinture ed evitare di sprecare spazio allo stesso tempo.

