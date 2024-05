L a sabbia morbida, la brezza marina, il panorama mozzafiato: un matrimonio in spiaggia ha sempre una marcia in più. Ma cosa indossare se si è l'invitata? Te lo raccontiamo in questa guida

Sei stata invitata a un matrimonio in spiaggia? Vietato lasciarsi assalire dal panico. Trovare il look perfetto è molto più semplice di quanto si possa pensare. L’importante è rispettare il bon ton e ricordarsi di scegliere l’abito o la mise sulla base di una distinzione fondamentale: il matrimonio è di giorno o di sera? Da questa risposta, dipenderà la scelta del tuo ensemble. Di giorno, puoi optare per i tagli midi. Di sera, meglio preferire l’abito lungo.

Matrimonio in spiaggia: i colori pastello per il tuo look

La regola vale per un matrimonio in spiaggia come in qualsiasi altra location: attenzione – mille volte attenzione! – ai colori che si scelgono per l’abito. Inutile dire che il bianco è categoricamente vietato (di sposa ce ne è una, tutte le altre son nessuna!), e che sarebbe cosa gradita evitare il nero. A maggior ragione se le nozze vengono celebrate su una spiaggia con tanto di panorama mozzafiato e brezza marina! Celeste, rosa pastello, lavanda, verde menta e giallo vaniglia sono tutti colori prediletti per il look dell’invitata a un matrimonio in spiaggia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Fantasie e stampe: quali sì e quali no?

Parola d’ordine: sobrietà. Il minimalismo è la chiave imprescindibile della vera eleganza (e questo ce lo insegna anche l’ormai chiacchieratissima estetica quiet luxury), motivo per cui bisognerà dosare l’uso delle stampe e delle fantasie qualora la scelta debba ricadere proprio qui. Il nostro consiglio è di puntare comunque su abiti monocromatici ma, se proprio ti senti solleticata dall’idea, ti invitiamo ad approcciarle con grande cautela. Un esempio di straordinaria ispirazione è quanto propone la casa di moda Missoni: vedi, in foto sotto, questo meraviglioso abito della collezione primavera-estate 2024. È multicolor, ma delicato. Presenta l’iconica fantasia zig-zag Missoni con estrema grazia, senza abbinarla a nessun’altra fantasia (per un look da matrimonio in spiaggia – e da matrimonio in generale – diciamo no ai mix & match di più stampe).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Missoni primavera-estate 2024.

Matrimonio in spiaggia: abiti lunghi in stile impero

Per eccellenza, gli abiti in stile impero sono i più romantici. Perfetti per celebrare l’amore di una coppia a noi cara, perfetti per creare un look da matrimonio in spiaggia che sia a dir poco impeccabile. Cosa rende caratteristico un abito in stile impero? Ovviamente, oltre all’allure da matrona romana, il punto vita che si alza fino a raggiungere il sottoseno: la silhouette del corpo viene enfatizzata e allungata, conferendo all’immagine femminile un’aura leggiadra e angelica. Meglio ancora se l’abito in stile impero è svolazzante: il venticello in spiaggia lo renderà dinamico e fluttuante. Ultimo punto a favore: puoi indossarlo anche con i sandali bassi. D’altronde, a un matrimonio in spiaggia potrebbe esserci la necessità di camminare sulla sabbia!

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Donne over 40: sì anche a tubini e pantaloni

Se l’abito in stile impero non solletica la tua fantasia, e né tanto meno lo fa uno slip dress di raso, corriamo ai ripari dei grandi classici. Per un look da invitata, diciamo sì anche ai tubini. Ma non di quelli corti e aderenti, perché la praticità (ergo, la comodità) a un matrimonio è tutto. Preferiscilo morbido e dal taglio midi, al ginocchio. Analogamente, sì ai pantaloni a sigaretta e leggermente a vita alta: che siano in lino o cotone per far fronte all’eventuale caldo, e sentiti libera di abbinarli a una camicia morbida e dei sandali. Anche stavolta, sandali bassi o con un tacco a blocco: teniamoci pronte a un’eventuale passeggiata sulla spiaggia.

Foto Launchmetrics/Spotlight.