D alla palette dei colori pastello, parola al celeste: le it-girls protagoniste dello street style ne hanno fatto la nuance protagonista dei propri look. Eccone 5 ad alto contenuto di ispirazione, perfetti per interpretare le tendenze moda primavera 2024

Come abbinare il colore celeste? Ci pensa lo street style a rispondere alla domanda e sciogliere l’arcano mistero (che poi mistero non è). In questo manuale di stile abbiamo selezionato per te 5 look facili da copiare o da cui prendere ispirazione per fare tuo l’uso del celeste attraverso vestiti, trench, borse e camicie. Prendi appunti e passa subito dalla teoria alla pratica.

L’abito celeste, lungo e a costine

Dallo street style, un’idea briosa e sui generis: il vestito celeste a costine trova spazio sotto un maxi cappello effetto peluche, che con l’arrivo della primavera lasceremo nel nostro guardaroba in favore di accessori in paglia. Parentesi a parte, di questo abito lungo ci piacciono la trama e il taglio: è lungo, fluido, semplice, nulla di troppo complicato. È il tipico vestito lungo che indosseresti con le sneakers per un risultato cool e urban, ma anche con un paio di eleganti sandali con tacco stiletto per un effetto chic. Come accessoriare la mise? Una borsa ton su ton potrebbe senz’altro essere la soluzione: in foto ne troviamo una formato mignon, ma perché non prediligerne una maxi? Per noi donne dinamiche sempre in giro, una borsa grande potrebbe essere l’alleata valida di una giornata in città.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La camicia celeste + tendenza paillettes

Il cotone celeste e le paillettes nere dai riflessi verde petrolio: esiste forse un contrasto più inaspettato ed elegante? Di questo look street style amiamo proprio ciò: la strategia dietro la costruzione di un abbinamento non solo cromatico ma anche di texture. Certo, ti starai chiedendo se non sia il caso di trovare una gonna al posto di questa culotte che richiama il concetto di lingerie: è cosa buona e giusta, punta pure su una gonna di paillettes, all’interno della quale andremo a inserire la camicia celeste oversize. Quanto alla lunghezza della gonna, a te la decisione: la miniskirt è tornata, ma anche i tagli midi ed extra long sono sempre ben accetti. Parola di street style!

Slip dress celeste con jeans a palazzo

Non il solito slip dress. L’abito sottoveste esce allo scoperto: i sogni non sono fatti per stare nel cassetto, e neppure la nostra lingerie. Questo vestito celeste si fregia di un sensuale pizzo nero, ma come sdrammatizzarlo? Ecco che entrano in gioco i jeans in denim scurissimo, dalla silhouette morbida e la gamba larga: si indossano proprio sotto lo slip dress, che a sua volta sembra quasi trasformarsi in un top lungo. Spazio poi agli accessori: gli occhiali da sole e la borsa maxi, capiente tanto quanto basta per affrontare la giornata con tutto l’essenziale.

Il maxi trench celeste, un capospalla statement

Cerchi un capospalla con cui non passare inosservata? Eccolo, lo hai appena trovato. Dimenticati – almeno stavolta – del caro vecchio e buon trench color cammello. Questo look street style, facilissimo da copiare (a meno che tu non voglia reintepretarlo a modo tuo) ti offre l’ispirazione necessaria, nonché l’identikit di un must-have da non sottovalutare: il trench doppiopetto color celeste, con cintura in vita e tasche frontali. Nulla di più essenziale, nulla di più fondamentale a cui lasciar tutta la scena: indossalo con jeans dritti e T-shirt bianca, oppure con pantaloni morbidi e sneakers. Mai impresa (di stile) fu più facile di così.

Una borsa celeste sui look total white

Solo un accento cromatico? Eccolo, te lo proponiamo in questo look street style in cui il colore protagonista della moda primavera 2024 – il celeste pastello – regge il gioco alla mise attraverso un accessorio. E quale, ovviamente, se non la borsa? La ritroviamo indossata con un look (quasi) total white, dove il contrasto di nuance è delicato, raffinato eppure al tempo stesso molto cool. In una circostanza simile, hai due opzioni: ricercare il celeste anche in un altro accessorio (un fermaglio, una cintura, un foulard) oppure giocare di contrasti (con un colore che neppure tu ti aspetteresti).

